Filmy XX wieku - aktorzy i aktorki, którzy mogli zagrać kultowe role [GALERIA]

fot. materiały promocyjne

Produkcje kinowe mają to do siebie, że proces szukania odpowiedniej osoby do zagrania danej roli czasem trwa bardzo długo, aby dopasować ekranową chemię z partnerami, znaleźć odpowiednie cechy charakteru czy po prostu sprawdzić czy aktor lub aktorka dobrze czują się w butach swojej postaci. Gdy te wszystkie czynniki się ze sobą zgrają dostajemy kultową kreację na ekranie. Czasem jest jednak tak, że producenci chcą inną osobę do danej roli, ktoś odrzuci propozycję lub musi zrezygnować z projektu z innego powodu. I właśnie takimi aktorami i aktorkami postanowiłem zająć się w tej galerii. Jakiś czas temu na warsztat wziąłem produkcje z XXI wieku (możecie to sprawdzić tutaj). Teraz przyszedł czas na ikoniczne role i filmy XX wieku. Założę się, że wiele aktorów i aktorek z poniższej galerii pluje sobie do dziś w brodę, że odrzuciło lub zrezygnowało z kreacji, które na zawsze zapisały się złotymi zgłoskami w historii kina.

Takich ikonicznych ról w XX wieku była ogromna ilość, dlatego zapewne będą kolejne części tego cyklu, więc potraktujcie to jako pierwszą odsłonę. Zapraszam.