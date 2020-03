Filmy z motywem wyścigu z czasem

Wielu to robi, lecz nie każdemu wychodzi to tak, jak należy. Wbrew pozorom nie jest łatwo napisać dynamiczną sekwencję, w której każda sekunda jest na wagę złota. Najlepsze filmy akcji mogą poszczycić się takimi segmentami, ale to nie jest jedynie domena kina sensacyjnego. Wśród wybitnych obrazów z motywem wyścigu z czasem są przedstawiciele różnych gatunków. Zapraszamy do zapoznania się z poniższym zestawieniem. Czy wśród wyszczególnionych produkcji są i wasi faworyci?

Dwóch braci wyrusza w szaleńczą wyprawę, żeby spotkać się z ojcem. Sytuacja jest o tyle skomplikowana, że tatuś podróżuje wraz z nimi. To znaczy jego połowa. Dolna. Chłopcy za pomocą magicznego zaklęcia przywołują ojca zza światów. Niestety, nie wszystko idzie tak, jak powinno, wynikiem czego przybywają tylko nogi staruszka. Teraz młodzi muszą udać się na poszukiwania kryształu, który pomoże odtworzyć całość. Na sfinalizowanie sprawy mają jeden dzień.

Autobus, który musi jechać określoną prędkością i szaleniec grożący zamachami bombowymi. Ten słynny film akcji opowiada o policjancie walczącym z czasem, żeby uratować ludzi uwięzionych w pojeździe oraz powstrzymać terrorystę przed kolejnymi atakami.

Szeryf z małego miasteczka, dowiaduje się, że do jego mieściny przybędzie wkrótce znany przestępca, który ma tylko jeden cel: ustrzelić stróża prawa. Szeryf musi przygotować się na przyjazd awanturnika. Organizuje mieszkańców, którzy będą musieli odeprzeć atak złowrogiej bandy. Nie mają za dużo czasu. Banita przybywa w samo południe.

Kaseta wideo z przerażającymi obrazami. Następnie telefon. Ten, kto widział film i podniósł słuchawkę ma tylko kilka dni, zanim zostanie zamordowany przez przerażającego demona. Bohaterowie The Ring muszą ścigać się z czasem, żeby zdjąć klątwę. Niestety, większość z nich stoi na przegranej pozycji. Samara nadchodzi.

W okolicach małego miasteczka grasuje prawdziwa bestia. Seryjny morderca zabija małe dziewczynki. Pociechy mieszkańców są w wielkim niebezpieczeństwie. Rozpoczyna się wyścig z czasem pomiędzy policjantami a lokalnymi przestępcami. Każdy chce dopaść zwyrodnialca na własną rękę.