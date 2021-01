GRY 2021 – premiery: Gotham Knights, Far Cry 6, Halo Infinite i znacznie więcej!

Microsoft, WBIE, Ubisoft

Rok 2020 był dla fanów gier... nie najlepszy, mówiąc bardzo delikatnie. Pandemia koronawirusa sprawiła bowiem, że wielu deweloperów zdecydowało się na przesunięcie premier swoich produkcji, inne zaś trafiły na rynek w nie do końca zadowalającym stanie technicznym. Zyskać na tym mogą jednak kolejne miesiące – wiele wskazuje na to, że nadchodzące gry 2021 roku będą naprawdę interesujące, zróżnicowane i znajdzie się wśród nich wiele wyczekiwanych tytułów. O ile oczywiście uda uniknąć się dalszych opóźnień i problemów.

GRY 2021 – premiery

Hitman 3

Agent 47 powraca w nowej odsłonie popularnej serii. Hitman 3, w odróżnieniu od poprzedniczek, będzie kompletną grą już w dniu premiery, zrezygnowano tutaj bowiem z podziału na epizody. Twórcy zapowiadają też, że najnowsza produkcja będzie zdecydowanie najbardziej rozbudowaną i oferująca największą do tej pory swobodę. Miłośnicy cyklu nie powinni się więc rozczarować.

Hitman 3 – premiera 20 stycznia 2021 roku. Wydawca: IO Interactive, platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One

The Medium

Krakowskie studio Bloober Team znane jest w branży jako twórcy nastrojowych horrorów. Nic więc dziwnego, że również The Medium zapowiadane jest jako tytuł, który ma nas solidnie przestraszyć. W historii trafimy do mrocznego Krakowa i będziemy eksplorować zarówno świat materialny, jak i ten duchowy. W budowaniu wyjątkowego klimatu pomoże też soundtrack, za który odpowiadają Akira Yamaoka i Arkadiusz Reikowski.

The Medium - premiera 28 stycznia 2021 roku. Wydawca: Bloober Team, platformy: PC, Xbox Series X/S

Outriders

Kolejna polska pozycja w zestawieniu gier na rok 2021. Outriders to kooperacyjna, trzecioosobowa strzelanka od ekipy z People Can Fly, weteranów mających na koncie m.in. Painkillera czy Bulletstorm. W ich najnowszej produkcji, poza samym strzelaniem, znajdziemy też wiele innych elementów - kilka klas postaci o różnych umiejętnościach czy pozyskiwanie coraz lepszego wyposażenia, które pozwoli nam na radzenie sobie z trudniejszymi wyzwaniami.

Outriders - premiera 2 lutego 2021 roku. Wydawca: Square Enix, platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S

Persona 5: Strikers

Ten spin-off i sequel zadebiutował na japońskim rynku na początku 2020 roku, jednak gracze z Zachodu musieli wykazać się sporą cierpliwością. Oczekiwanie dobiega jednak końca i wszyscy będą mogli zapoznać się z anglojęzyczną wersją Persona 5: Strikers już w lutym. Gra zaoferuje dobrze znanych bohaterów, nową historię oraz gameplay, który tym razem stawia na efektowne potyczki w czasie rzeczywistym.

Persona 5: Strikers - premiera 23 lutego 2021 roku. Wydawca: Atlus, platformy: PC, PlayStation 4, Nintendo Switch

Returnal

Studio Housemarque z Finlandii pracuje nad kolejną widowiskową i wymagającą strzelanką. Returnal stawia jednak na zdecydowanie bardziej realistyczną stylistykę oraz wplata w rozgrywkę elementy roguelike. Wiemy też, że będzie to kolejny tytuł na PS5, który wykorzysta unikatowe możliwości oferowane przez kontroler DualSense.

Returnal - premiera 19 marca 2021 roku. Wydawca: Sony Interactive Entertainment, platformy: PlayStation 5

It Takes Two

Josef Fares, autor ciepło przyjętego A Way Out, powraca z nową produkcją, która również przeznaczona będzie do zabawy wyłącznie w kooperacji. It Takes Two to szalona, przygodowa gra akcji, w której dwójka graczy będzie zwiedzać kolejne etapy, skakać po plaformach i rozwiązywać zagadki logiczne.

It Takes Two - premiera 26 marca 2021 roku. Wydawca: EA, platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S

Deathloop

Arkane Studios to autorzy Dishonored i Prey, dwóch bardzo interesujących i dobrze ocenianych gier FPP. W przyszłym roku do tego grona dołączy ich nowe dzieło, Deathloop. To strzelanka, w której główny bohater, niejaki Colt, utknął w pętli czasu, a jedynym sposobem na opuszczenie jej, jest pokonanie ośmiu przeciwników.

Deathloop - premiera 21 maja 2021 roku. Wydawca: Bethesda, platformy: PC, PlayStation 5

Back 4 Blood

Turtle Rock Studios zasłynęło przede wszystkim z dwóch odsłon serii Left 4 Dead. Nic więc dziwnego, że ich nowa produkcja, Back 4 Blood, nazywana jest duchowym następcą tego cyklu. Również ten tytuł nastawiony będzie na kooperacyjne zmagania z hordami zombie, choć oczywiście możemy spodziewać się pewnych zmian, nowości, a także współczesnej oprawy graficznej.

Back 4 Blood - premiera 22 czerwca 2021 roku. Wydawca: Warner Bros. Interactive Entertainment. Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S

Resident Evil: Village

Siódma część serii była prawdziwym powrotem do korzeni i postawiono tam przede wszystkim na klimat i atmosferę grozy, zrzucając sceny akcji na dalszy plan. W Resident Evil: Village trend ten będzie kontynuowany, choć w zupełnie innych realiach - tym razem otrzymamy mroczne zamczysko, wiedźmę, a nawet... wilkołaki. A wszystkie te elementy po to, by serca graczy zabiły szybciej.

Resident Evil: Village - premiera w 2021 roku. Wydawca: Capcom, platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S

Halo Infinite

Miał być to największy tytuł Microsoftu w tym roku, gotowy na premierę Xbox Series X/S, ale planów tych nie udało się zrealizować, a fani muszą wykazać się cierpliwością. Wiele wskazuje na to, że oczekiwanie to zostanie wynagrodzone - twórcy zapowiadają, że wzięli sobie do serca krytykę po pierwszych materiałach i zależy im na tym, by Halo Infinite było jak najlepszą produkcją.

Halo Infinite - premiera w 2021 roku. Wydawca: Microsoft, platformy: PC, Xbox One, Xbox Series X/S

Far Cry 6

Rok 2020 przyniesie ze sobą także kolejną odsłonę popularnej serii Ubisoftu. Far Cry 6 zabierze graczy do fikcyjnego państwa Yara, które rządzone jest twardą ręką przez dyktatora (w tej roli Giancarlo Esposito). Możemy spodziewać się mnóstwa strzelanin, wybuchów, odbijania posterunków, a także kolejnego świetnie zagranego i wiarygodnego antagonisty.

Far Cry 6 - premiera w 2021 roku. Wydawca: Ubisoft, platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S

Mass Effect: Edycja Legendarna

Fani oryginalnej trylogii Mass Effect musieli czekać naprawdę długo na odświeżenie przygód komandora Sheparda i jego towarzyszy. Mass Effect: Edycja Legendarna zapowiadane jest jako remaster, który nie zmieni w żaden sposób historii, ale usprawni oprawę audiowizualną i pewne poprawki w rozgrywce. Zapowiada się dobrze, a jak wyjdzie? O tym przekonamy się w przyszłym roku.

Mass Effect: Edycja Legendarna - premiera w 2021 roku. Wydawca: EA, platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One

Dying Light 2

Obok Cyberpunk 2077 to prawdopodobnie najbardziej wyczekiwana polska produkcja. Dying Light 2, czyli kontynuacja hitu o zmaganiach z zombie, miało trafić na rynek już w roku 2020, ale twórcy zdecydowali się na przesunięcie premiery na bliżej nieokreślony termin w roku 2021. Pozostaje trzymać kciuki, że taka zmiana planów wyjdzie temu tytułowi na dobre!

Dying Light 2 - premiera w 2021 roku. Wydawca: Techland, platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S

Gotham Knights

Gra akcji w Gotham bez Batmana? Gotham Knights ma udowodnić, że takie rozwiązanie ma sens. Gracze wcielą się tutaj w Batgirl, Robina, Nightwinga i Red Hooda i staną do walki z przestępczością oraz Trybunałem Sów. Nie zabraknie tu również możliwości zabawy w kooperacji.

Gotham Knights - premiera w 2021 roku. Wydawca: Warner Bros. Interactive Entertainment, platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S

Ghostwire Tokyo

To bez wątpienia jedna z najbardziej tajemniczych gier przyszłego roku. Z pierwszego teasera wynikało, że otrzymamy pokręcony survival-horror, drugi zwiastun był już znacznie bardziej nastawiony na efektowną akcję. Jak będzie naprawdę? O tym prawdopodobnie przekonamy się dopiero wtedy, gdy Ghostwire: Tokyo trafi na sklepowe półki.

Deathloop - premiera w 2021 roku. Wydawca: Bethesda, platformy: PC, PlayStation 5

Horizon II: Forbidden West

Pierwsza część była jedna z najpiękniejszych gier na PlayStation 4. Debiutancki zwiastun Horizon II: Forbidden West sugeruje wyraźnie, że sequel może zaś zyskać tytuł najlepiej wyglądającej produkcji na PS5. Szczegóły na temat fabuły i rozgrywki trzymane są w tajemnicy, ale można spodziewać się, że czeka nas jeszcze więcej tego, za co gracze pokochali "jedynkę".

Horizon II: Forbidden West - premiera w 2021 roku. Wydawca: Sony Interactive Entertainment, platformy: PlayStation 5

God of War: Ragnarok

Krótki teaser z samym logo wystarczył, by wzbudzić ogromne emocje u fanów Kratosa. God of War: Ragnarok będzie kolejną częścią, w której ten potężnie zbudowany bohater stanie do walki z potworami i bóstwami znanymi z mitologii nordyckiej.

God of War: Ragnarok - premiera w 2021 roku. Wydawca: Sony Interactive Entertainment, platformy: PlayStation 5