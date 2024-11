Wielka gwiazda kina akcji mogła zagrać Johna Wicka. Twórca zdradza kulisy filmu

Źródło: Monolith Films

Reklama

Po 10 latach od premiery Johna Wicka raczej nikt nie wyobraża sobie w tytułowej roli kogoś innego niż Keanu Reevesa. Jednak w najnowszym wywiadzie dla The Hollywood Reporter, współtwórca filmu David Leitch wyjawił, że głównego bohatera mógł zagrać inny weteran kina akcji - Bruce Willis.

Bruce Willis mógł zagrać Johna Wicka

Twórca przyznał, że pierwszy raz zetknął się ze scenariuszem dzięki jego ówczesnej menadżerce, Kelly McCormick, która obecnie jest jego żoną i producentką. Przedstawiła go i Chada Stahelskiego Basilowi ​​Iwanykowi i Peterowi Lawsonowi ze studia Thunder Road, aby być może wyreżyserować drugi plan z tego scenariusza. I to był pierwszy raz, gdy go przeczytali i uważa, że właśnie wtedy Bruce Willis mógł być związany z projektem.

20th Century Fox

Ostatecznie to Reeves dostał rolę i to on zaangażował duet do wyreżyserowania Johna Wicka.

Kiedy Keanu w końcu dołączył [do projektu], przyniósł nam scenariusz i powiedział: "Hej, chłopaki, czy bylibyście tym zainteresowani?". Ale ponieważ już położyliśmy podwaliny z Basilem, wiedzieliśmy, że film jest za mały, abyśmy mogli zostać tylko reżyserami drugiego planu, biorąc pod uwagę, na jakim etapie były nasze kariery. Kelly zawsze nas wspierała jako reżyserów pierwszego planu, więc wiedzieliśmy, że to idealna okazja, aby zwrócić się do Keanu i poprosić go o reżyserię. Więc wróciliśmy do Keanu i powiedzieliśmy: "Hej, stary, to trochę za mało dla nas, ale co myślisz o tym, żebyśmy zrobili całość?". A on powiedział: "Tak, proszę. Zróbmy to. Ale jak to zrobimy?".

fot. Summit Entertainment

Następnie duet twórców w szalonym tempie przygotował projekt w ciągu weekendu, który przedstawili potem Thunder Road.

Stworzyliśmy naszą wizję tego, jak mógłby wyglądać scenariusz Dereka Kolstada. Jako reżyser drugiego planu nie możesz tego robić, ale w ciągu dwóch poprzednich lat przedstawiliśmy kilka innych projektów i zaczęliśmy rozumieć ten proces przekonywania do siebie.

Na koniec powiedział, że dzięki dobremu przygotowaniu oraz wykorzystaniu szansy udało im się zdziałać cud. Dodał, że wszystko im sprzyjało.

John Wick zarobił 86 mln dolarów przy budżecie ok. 30 mln dolarów. Film zrewolucjonizował kino akcji, a kolejne części okazały się jeszcze większym kasowym sukcesem. Powstał też serial Continental: W świecie Johna Wicka, a spin-off Ballerina. Z uniwersum Johna Wicka będzie mieć premierę w połowie 2025 roku.

John Wick - ranking najpotężniejszych postaci

Ranking najpotężniejszych postaci według redakcji naEKRANIE.

30. Gianna D'Antonio (Claudia Gerini)