Gry multiplayer w czasach koronawirusa. W co zagrać ze znajomymi?

Podpowiadamy więc, jakie aktualnie pozycje cieszące się popularnością pozwalają – w dzisiejszych czasach – zachować zdrowy rozsądek i nie zwariować, będąc zamkniętym dla bezpieczeństwa swojego i swoich bliskich w czterech ścianach.

Czas zamknięcia w domach, izolacji spowodowanej zagrożeniem koronawirusem zmusza nas niekiedy do sięgnięcia po tytuły, w których niekoniecznie dobrze się czujemy, ale jednocześnie dzięki nim potrafimy zachować chociaż cząstkę socjalizacji ze światem zewnętrznym.

Wiele z tytułów na poniższej liście to gry, w które zagrać można z bliskimi nam osobami, które razem z nami objęci są samoizolacją. Są tutaj też tytuły, w które z powodzeniem będziemy mogli grać ze światem zewnętrznym. Zarówno ze znajomymi, z którymi nie widzieliśmy się od dłuższego czasu, jak i z obcymi nam osobami. Wszystko byle tylko móc do kogoś się odezwać i sprawdzić się często we współzawodnictwie, ale także i w kooperacji.

Najlepsze gry multiplayer na czas koronawirusa

Najnowsza odsłona Call of Duty: Modern Warfare na rynku obecna jest od kilku miesięcy ale Call of Duty: Warzone zadebiutował stosunkowo niedawno i jest całkowicie za darmo! To, że nie kosztuje nic oraz, że jest to Call of Duty powinno być wystarczającą zachętą do tego, aby po grę sięgnąć. Ponadto battle royale od Activision jest aż na 150 osób, więc oprócz paczki znajomych będzie jeszcze z kim zagrać.

Apex Legends chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. Ta gra ciągle ma bazę pokaźnych aktywnych graczy. Odbywając się w tym samym wszechświecie, co Titanfall, ty i dwaj członkowie drużyny musicie rywalizować w niezwykle popularnym deathmatchu znanym jako Apex Legends.

Kolejny tytuł na naszej liście to również produkcja Activsion, tyle tylko, że nieco starsza. Destiny 2 to nie tylko świetna rozgrywka w trybie dla jednego gracza, ale również doskonała zabawa w trybie wieloosobowym, w zasadzie to w wielu trybach rozgrywki. Świetna na szybki mecz PvP oraz doskonała na kooperacyjną rozgrywkę w kilkoma znajomymi.

W tym samym segmencie znaleźć się także mogą takie gry, jak Tom Clancy's The Division 2, Borderlands 3 czy Hunt: Showdown. Ta ostatnia to kooperacyjna zabawa dla grupy znajomych w trybie fabularnym, która oprócz świetnych widoków zapewni Wam także satysfakcjonującą historię na długie godziny.

Gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść. Tyle, że w Overcooked 2 jest Was maksymalnie czworo i trzeba się napracować, żeby jeść było co. Jako dobrze naoliwiony zespół szefów kuchni, ty i maksymalnie troje znajomych, musicie siekać, gotować i przygotowywać pyszne posiłki dla wymagających klientów - wszystko to w kuchniach zaprojektowanych z myślą o potknięciu się. Świetna zabawa i kupa humoru gwarantowane.

Bo wyścigi samochodowe nie muszą zawsze być poważne. Taką grą jest właśnie Mario Kart 8 wydane na Nintendo Switch. Wygląda to równie dobrze na przenośnej konsoli, jak i na telewizorze, a frajda, jakiej dostarcza, z pewnością umili wam czas w rozgrywce online w trybach PvP.

Skoro jesteśmy przy wyścigach samochodowych, to przejdźmy do tych poważniejszych. Sezon F1 nie wystartował i nie zanosi się na to, żeby szybko miał się rozpocząć, a więc czemu nie pościągać się ze znajomymi w sieci? Na prawdziwych torach F1 i zasiadając za kierownicą wirtualnego bolidu? No właśnie. Gra oprócz rozgrywki online publicznej oferuje ściganie się w prywatnych sesjach, więc nikt niechciany nie zakłóci Waszej zabawy.

