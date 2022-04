Halo - historia serii. Tak zmieniały się gry o Master Chiefie

fot. Microsoft

Mamy 2001 rok, studio Bungie właśnie wydało Halo: Combat Evolved na Xboxa, a my poznajemy głównego bohatera, który zapisze się złotymi zgłoskami jako jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci ze świata gier. Mowa oczywiście o Master Chiefie – Spartanie powołanym w specjalnym programie wojskowym tworzącym superżołnierzy do walki z zagrażającym ludzkości przymierzem Covenant. Akcja rozpoczyna się w XXVI wieku, na tytułowym Halo, czyli konstrukcji w kształcie pierścienia, której sekrety poznamy w trakcie rozgrywki. Od pierwszej części mamy również styczność ze sztuczną inteligencją Cortana, która obejmuje główny układ nerwowy Master Chiefa, ale jej znaczenie znacznie wzrasta dopiero w późniejszych częściach gry. Produkcja swoim rozbudowanym jak na tamte czasy gameplayem podniosła poprzeczkę dla innych pierwszoosobowych strzelanek. Dobry feeling strzelania, zróżnicowane uzbrojenie i wiele możliwości poradzenia sobie z przeciwnikami, przy wysokim poziomie pompatyczności, stworzyły coś unikalnego, przez co gra bardzo dobrze się przyjęła. Fabuła nie należała do mocnych stron i była niejasna. Zdaje się, że nawet sami twórcy byli tego świadomi, bo dołączali do instrukcji wyjaśnienia, o co w niej tak właściwie chodzi. Aspektem, który zdecydowanie wyróżniał się na tle innych strzelanek tego czasu, była kooperacja w kampanii fabularnej na podzielonym ekranie oraz tryb wieloosobowy pozwalający pomieścić do 16 graczy w jednym lobby co było czymś niespotykanym, ale trzeba dodać, że było to możliwe tylko za pomocą sieci LAN. Gra do 2005 roku sprzedała się w 5 milionach egzemplarzy, a w 2003 roku została również wydana na systemy operacyjne Microsoft Windows i OS X.

Przechodzimy do roku 2004, kiedy na półki sklepowe trafiło Halo 2. Ponownie spotykamy się z Master Chiefem i Cortaną, ale tym razem w trybie kooperacji towarzyszyć będzie nam również przedstawiciel Covenant, niejaki Arbiter. Rozgrywka przenosi się z labiryntowych i powtarzalnych lokacji, na bardziej otwarte i zróżnicowane. Tym razem Master Chief musi ocalić naszą planetę przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony obcych. Studio Bungie wprowadziło kilka nowości np. możliwość korzystania z dwóch broni jednocześnie, dodano jeszcze więcej wyposażenia oraz wyciśnięto siódme poty z silnika Havoc, dzięki czemu gra była przyjemna dla oka i posiadała model zniszczeń pozwalający burzyć kolumny, drzwi, okna, co dodawało immersji i urozmaicało rozgrywkę. Tryb wieloosobowy zawitał na platformę Xbox Live, dzięki czemu gracze mogli łączyć się ze sobą bez konieczności korzystania z LAN-u. Halo 2 uważane jest przez wielu jako jedna z najlepszych gier wszech czasów, która zmieniła sposób, w jaki podchodzi się do produkcji z elementami online. Drugie Halo sprzedało się w 8 milionach kopii do 2006 roku. To najlepiej sprzedająca się gra na pierwszą konsolę Xbox. W 2007 Halo 2 dostało port na PC.

Halo: Combat Evolved oraz Halo 2 wyróżniały się od pozostałych części również specyficznymi poziomami trudności, dzięki którym gry stały się ciekawym miejscem do speedrunów, wyzwań lub po prostu udowodnienia tego, że jest się weteranem serii. Legendarny poziom trudności wywoływał tyle samo śmiechu co rozpaczy, czego świetnym przykładem jest etap Outskirts charakteryzujący się sporą liczbą snajperów, którzy “ściągali” gracza po jednym strzale. Cały poziom wyglądał komicznie i przyczynił się do nerfa snajperów w następnych częściach serii.

Już w 2007 roku ukazało się Halo 3 przez wielu uważane za najlepszą część serii. Trzecia odsłona zamykała oryginalną trylogię produkowaną przez studio Bungie. Gra została wydana na Xboxa 360, zatem poziom technologiczny skoczył względem poprzedniczek. W nasze ręce został oddany jeszcze większy arsenał i szeroka gama pojazdów. Master Chief mógł dzierżyć ciężkie dwuręczne bronie, spowalniające go, ale zapewniające większą siłę ognia oraz nowe przedmioty o specjalnych właściwościach, zwane ekwipunkiem. Do gry został dodany edytor map Forge, który pozwalał na daleko idącą personalizację rozgrywki wieloosobowej przez dodawanie, usuwanie, przenoszenie interaktywnych obiektów, broni i pojazdów wedle naszych upodobań. W Halo 3, tak jak u poprzedniczek, można przejść kampanię w trybie kooperacji, jednak tym razem dodatkowy gracz uczestniczy bezpośrednio w narracji i jest widoczny w cutscenkach. Trzecia część odniosła marketingowy sukces, na który wydano 40 milionów dolarów, a zyski ze sprzedaży po tygodniu sięgały 300 milionów dolarów. W dzień premiery nowe Halo rozeszło się w 4,2 milionach egzemplarzy, a do 2008 sprzedano 8,1 miliona kopii, czyniąc tę produkcję najlepiej sprzedającą się grą w Stanach Zjednoczonych w 2007 roku.

Na następną część kultowej serii przyszło nam czekać nieco dłużej, bo do 2012 roku, kiedy to nowe studio 343 Industries wypuściło Halo 4 na Xboxa 360. Akcja czwórki dzieje się cztery lata po wydarzeniach z Halo 3. Głównym protagonistą dalej jest Master Chief i odgrywająca tym razem większą rolę sztuczna inteligencja Cortana. Spartan trafia na obcą planetę, na której przyjdzie mu się zmierzyć z nowym przeciwnikiem — rasą śmiercionośnych prekursorów. Gameplayowo przyjdzie nam walczyć z nowymi, jak i dobrze znanymi typami oponentów, wykorzystując odnowione bronie znane z poprzedniczek i zupełnie nowe pukawki produkcji ludzkiej oraz obcej. Zaimplementowano także sporo nowego wyposażenia, które daje jeszcze więcej możliwości radzenia sobie z adwersarzami. Gra odniosła ogromny sukces, bo zaledwie w jeden dzień twórcy zarobili 220 milionów dolarów, bijąc rekordy marki, a ponad milion użytkowników zagrało online w usłudze Xbox Live w pierwszych 24 godzinach od premiery.

Halo: Master Chief Collection

Trzy lata później, bo w 2015 nadszedł czas na Halo 5: Guardians, drugą odsłonę serii, która wyszła spod rąk studia 343 Industries, na konsole Xbox One. Piątka zaliczyła kilka gruntownych zmian względem poprzedniczek, zaczynając od fabuły, a kończąc na multiplayerze. W Guardians wyjątkowo wcielamy się nie tylko w ulubieńca fanów, Master Chiefa, ale też innego Spartana — Jamesona Locke (z serialu Halo Nightfall), którego zadaniem jest odnalezienie Chiefa i ponowne stawienie czoła obcym. Na premierę gra otrzymała względnie pozytywne recenzje, jednak fabuła spotkała się z krytyką wytykającą sposób narracji oraz zakończenie. Tym razem kampanii nie przejdziemy już na podzielonym ekranie ani nie skorzystamy z dostępnej wcześniej rozgrywki za pomocą LAN-u. Microsoft Studios wytłumaczyło tę decyzję. Dostrzegło, ilu użytkowników korzysta z usługi Xbox Live, by grać ze sobą, i wyraziło chęć skupienia się na rozwoju i poprawie sieciowych aspektów rozgrywki. Halo 5 pobiło kolejne rekordy sprzedaży, które ustanowiła poprzedniczka. Nowa część rozeszła się jak świeże bułeczki i przyniosła 400 milionów dolarów dochodu już pierwszego dnia, ustanawiając kolejny rekord marki i cementując pozycję jako najlepiej sprzedająca się gra na konsole Xbox One.

Częścią zamykająca dotychczasowe produkcje z głównej linii fabularnej było Halo Infinite wydane pod koniec 2021 roku na konsole Xbox One, Xbox Series X/S oraz komputery osobiste z systemem Windows. Najnowsze Halo swoją akcję przenosi na Instalację 07, gdzie głównym zadaniem będzie zneutralizowanie i zakończenie rządów terroru prowadzonych przez niegdyś stojącą po stronie Master Chiefa Cortanę. Gra zachwyca swoją oprawą graficzną oraz gameplayem, dodaje kolejne mechaniki urozmaicające rozgrywkę. Głównym dodatkiem, który zdecydowanie zmienia sposób poruszania się, jest linka podwyższająca poziom dynamiki. Świat gry jest półotwarty, pozwala graczowi dowolnie przemieszczać się po dostępnym obszarze. Halo: Infinite dostało także darmowy multiplayer i wiele ulepszeń do rozgrywki wieloosobowej. Gra otrzymała pozytywne opinie, chwalące przede wszystkim grafikę, rozgrywkę, otwartość świata, soundtrack i tryby wieloosobowe. Według danych Microsoftu Halo 5: Guardians dalej jest odsłoną, która zaliczyła największą premierę. Do gorszych wyników szóstej odsłony z pewnością przyczynił się fakt, iż jest ona dostępna w usłudze Xbox Game Pass.

Poza główną linią fabularną, która obraca się wokół Master Chiefa, seria Halo posiada również kilka gier pobocznych: Halo: Reach — jedyna dodatkowa gra wyprodukowana przez Bungie, jest prequelem całego cyklu i opowiada o wydarzeniach na planecie Reach, Halo Wars i Halo Wars 2 — strategie czasu rzeczywistego, Halo 3: ODST — z początku dodatek do Halo 3, stał się pełnoprawnym tytułem przedstawiającym wydarzenia z Halo 2 z perspektywy szeregowego żołnierza oddziału Orbital Drop Shock Trooper. Powstały także dwie produkcje mobilno-pecetowe: Halo: Spartan Assault i Halo: Spartan Strike, ale zostały źle przyjęte.

W 2014 roku 343 Industries wypuściło pakiet Halo: The Master Chief Collection, na Xboxa One, zawierający odświeżone graficznie wersje Halo: Combat Evolved, Halo 2, Halo 3, Halo 4, Halo 3: ODST i Halo: Reach. Szczególnie gruntownych zmian wizualnych doczekała się jedynka i dwójka razem z niespotykaną w branży możliwością przełączania się w dowolnym momencie między oryginalną a odnowioną oprawą graficzną. Halo 2 otrzymało również zupełnie nowe przerywniki filmowe. W 2019 i 2020 wszystkie odświeżone części pojawiły się też na PC i Xbox Series X/S.