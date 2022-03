HBO Max w Polsce - filmy i seriale na start platformy. Co obejrzeć oprócz Peacemakera?

fot. materiały prasowe

HBO Max to nowa usługa streamingowa w Polsce, która zastępuje serwis HBO GO. Dotychczasowi użytkownicy tej drugiej platformy zostaną automatycznie przeniesieni do HBO Max. Platforma streamingowa będzie oferować dzieła Warner Bros., HBO, DC, Cartoon Network oraz Max Original, czyli produkcje specjalnie tworzone na potrzeby HBO Max. Potwierdzono, że wszystkie kinowe filmy Warner Bros. będą udostępniane 45 dni po premierze na wielkim ekranie, a zatem możemy zakładać, że już niedługo na platformę trafi chociażby Batman. Do tego obejrzymy produkcje takie jak: Diuna, Matrix Zmartwychwstania czy Mortal Kombat.

Wśród wspomnianych Max Original są między innymi takie nowości jak Stacja Jedenasta (Station Eleven), Peacemaker, Wychowane przez wilki (sezon 2), Stworzona do miłości (Made for Love) oraz Życie seksualne studentek (Sex Lives of College Girls). Nie zabraknie też europejskich seriali Max Original, a wśród nich: nowy polski serial Odwilż (premiera 1 kwietnia), hiszpański Cała reszta (Todo Lo Otro), duński Kamikaze czy rumuński Ruxx.

W galerii poniżej umieściliśmy listę filmów, seriali i programów dostępnych na platformie w dniu premiery. Oczywiście, nie są to wszystkie tytuły. Wybraliśmy te, na które warto zwrócić uwagę. Przypominamy też, że oferta platformy na starcie będzie różnić się względem biblioteki dostępnej w Stanach Zjednoczonych. Systematycznie będą jednak dodawane kolejne dzieła.

HBO Max - filmy na start platformy w Polsce

Batman v Superman: Dawn of Justice

HBO Max - seriale i programy na start platformy w Polsce

Lepsze życie 5 (Better Things 5)

HBO Max - jaka cena w Polsce?

Dotychczasowy koszt subskrypcji serwisu HBO GO w Polsce (wykupionej bezpośrednio) wynosił 24,90 zł miesięcznie. Po uruchomieniu platformy HBO Max koszt miesięcznej subskrypcji będzie wynosił 29,99 zł. Aby uczcić start HBO Max, została przygotowana oferta specjalna! Użytkownicy otrzymają stałą zniżkę 33% od miesięcznej ceny (przy utrzymaniu nieprzerwanej miesięcznej subskrypcji usług).

Nowi użytkownicy będą mogli skorzystać z promocyjnej zniżki, jeżeli wykupią subskrypcję w serwisie do dnia 31 marca bieżącego roku. Po 31 marca 2022 r. dodatkowo wprowadzony zostanie także roczny plan subskrypcji HBO Max w cenie 234,99 zł, w ramach którego użytkownicy otrzymają dostęp do biblioteki serwisu na rok w cenie ośmiu miesięcy.

Aby być na bieżąco i zyskać dostęp do HBO Max już od pierwszego dnia działania platformy, należy wejść na stronę: http://www.hbomax.com.

