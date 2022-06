Dzieci też mają supermoce. Czerwcowa akcja w kinach Helios

fot. facebook.com/HeliosPolska

Od dłuższego czasu panuje moda na superbohaterów i nic dziwnego, że najmłodsi widzowie nie tylko chętnie inspirują się ekranowymi idolami z supermocami, ale też sami chcieliby móc latać i mieć niezwykłą siłę. Łatwo jest jednak zapomnieć, że nie tylko w filmach Marvela i DC są wychodzący z opresji herosi o niezwykłych mocach. W prawdziwym świecie też możemy odnaleźć dzielne osoby, które nie potrzebują peleryny, żeby pomagać. Od czerwca sieć kin Helios rozpoczyna akcję "Dzieci też mają supermoce", która objęta została honorowym patronatem Unicefu. Jej zadaniem jest przypomnieć, że każdy z nas może być obdarzony niezwykłymi mocami.

Dzieci wybierające się z rodzicami do kin Helios w czerwcu, będą mogły nie tylko oglądać wielkie widowiska na dużym ekranie, ale też wziąć udział projekcie uświadamiającym, że warto być superbohaterem na co dzień. Najmłodsi widzowie podczas rodzinnych wycieczek do kin Helios będą otrzymywać zestawy kredek w kolorach: niebieskim, żółtym, białym oraz czerwonym, a także naklejki przypominające o akcji "Dzieci też mają supermoce". Narodowe barwy Ukrainy i Polski posłużą do stworzenia rysunków, którym życie da dziecięca wyobraźnia.

Wybrane prace wyłonione w konkursie plastycznym "Sztuka pomagania" znajdą się na opakowaniach heliosowego popcornu z początkiem nowego roku szkolnego. Dzieła stworzone przez najmłodszych, mają stanowić symbol dziecięcej przyjaźni. Wśród nagród dla zwycięzców czeka też 30 pakietów na rodzinną wizytę w Parku Rozrywki Energylandia i ogrom filmowych gadżetów. Szczegóły dotyczące konkursu można przeczytać na stronie kina Helios.