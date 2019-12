Konkurs z Huawei! Zgarnij kasę do wydania w AppGallery

Na rynku mobilnym od lat funkcjonują alternatywne sklepy z aplikacjami na Androida. Powstają z różnych powodów, chociażby w związku ze staraniami uniezależnienia się od sklepu Google Play. Huawei również powołało do życia platformę tego typu, która stanowi integralną część ekosystemu HMS.

Zestaw usług Huawei Mobile Services (HMS) pozwala korzystać z autorskich rozwiązań firmy na urządzeniach mobilnych marki. W skład HMS wchodzą takie usługi jak ID Huawei, Mobilna Chmura, Motywy, sklep z aplikacjami AppGallery, Przeglądarka czy Asystent.

W ramach Mobilnej Chmury Huawei każdy użytkownik urządzeń Huawei otrzymuje do dyspozycji 5 GB wirtualnej przestrzeni dyskowej, którą może wykorzystać m.in. do przechowywania kopii zapasowych plików czy archiwizacji zdjęć. Chmura pozwoli także zsynchronizować dane pomiędzy różnymi urządzeniami przypisanymi do tego samego konta ID Huawei oraz zlokalizować zagubiony telefonu. Po zalogowaniu się na webową aplikację użytkownik może sprawdzić, gdzie ostatnio znajdował się sprzęt i zdalnie usunąć z niego poufne dane. A jeśli 5 GB to dla kogoś za mało, za dodatkową opłatą firma rozszerzy przestrzeń dyskową nawet do 2 TB.

Zdjęcie: Huawei

Integralnym elementem HMS jest także platforma Motywy Huawei, pozwalająca spersonalizować wygląd interfejsu urządzenia: zmienić tapetę, ikony bądź fonty. Wśród grafik znajdziemy prace artystów z całego świata, z czego część dostępna jest za darmo, inne zaś można kupić w ramach mikrotransakcji.

Warto zauważyć, że inżynierowie Huawei od kilku lat pracowali nad tym autorskim ekosystemem, który uniezależniłby markę od firm trzecich. AppGallery, sklep z aplikacjami mobilnymi, jest kluczowym elementem tego środowiska. Usługa pojawiła się po raz pierwszy na nowych urządzeniach Huawei i Honor w marcu 2018 roku, a dziś jest preinstalowana na wszystkich nowych urządzeniach mobilnych marki. Sklep można także zainstalować na dowolnym urządzeniu mobilnym z nakładką systemową EMUI 5.0 lub nowszą. Od momentu premiery aplikacja przyciągnęła do siebie miliony klientów – w każdym miesiącu ze sklepu Huawei AppGallery aktywnie korzysta 390 mln osób z całego świata, w tym 2 mln z Polski.

Do sklepu Huawei trafiają wyselekcjonowane aplikacje, sprawdzane pod kątem bezpieczeństwa i z nadanymi kategoriami wiekowymi. Z myślą o użytkownikach z naszego regionu korporacja powołała w Niemczech europejskie centrum serwerowe które spełnia unijne normy bezpieczeństwa i przetwarza wszystkie dane klientów Huawei z Unii Europejskiej.

Korporacja prowadzi także bezpośrednie rozmowy z zewnętrznymi deweloperami w celu przystosowania ich aplikacji do działania w oparciu o HMS core.

Neptis jest pierwszą firmą z Polski, która wdrożyła swoją aplikację do HMS. Dzięki temu użytkownicy Yanosika pobranego za pośrednictwem AppGallery mogą zalogować się do oprogramowania za pośrednictwem ID Huawei, pobierać informacje o lokalizacji, dokonywać mikrotransakcji czy otrzymywać powiadomienia typu push.

