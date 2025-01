fot. Marvel Comics

Spider-Man to jeden z trzech najpopularniejszych superbohaterów na świecie. Fani nie mają co do tego żadnych wątpliwości! Jedyną kwestią sporną jest to, który z nich ma ciekawszych i bardziej różnorodnych przeciwników. Spider-Man czy Batman? W końcu bohater jest tak dobry, jak zły jest jego największy przeciwnik. W galerii złoczyńców Spider-Mana z pewnością wyróżnia się Venom, Zielony Goblin i Doktor Octopus.

Warto jednak wspomnieć o innej postaci, która w końcu zadebiutowała na wielkim ekranie w filmie Kraven Łowca z Aaronem Taylor Johnsonem w tytułowej roli. Sergei Nikolaevich Kravinoff od wielu dekad poluje na Pajączka. To wielowymiarowy i okrutny złoczyńca, który jest przy tym niezwykle honorowy i wyróżnia się na tle pozostałych oprychów.

Kim jest Sergei Nikolaevich Kravinoff? Czy ma on jakieś specjalne umiejętności? A może jest po prostu genialnym strategiem? Czy to złoczyńca z krwi i kości? Czy miewał przebłyski dobroci i momenty, w których stawał u boku superbohaterów? Wszystkie istotne informacje o tej postaci znajdziecie w poniższej galerii.

Kim jest Kraven? Oto 10 faktów na temat wyjątkowego przeciwnika Spider-Mana