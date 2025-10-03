Kino na plakacie. Relacja z naszej imprezy podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni [VIDEO]
W gdyni przy okazji 50. edycji Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych odbyła się impreza Kino na plakacie zorganiozwana przez nasz portal wraz z zaprzyajźnonymi markami Polsat Box Go i Glo. Zapraszamy do obejrzenia relacji z tego wydarzenia.
Podczas 50. edycji Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni odbyła się uroczysta impreza portalu naEKRANIE.pl zorganizowana wraz z partnerami Polsat Box GO oraz marką GLO, zatytułowana Kino na plakacie. Wydarzenie miało na celu przybliżenie szerszej publiczności bogatej historii polskiej sztuki plakatu. Na czerwonym dywanie pojawili się liczni goście jak między innymi Sonia Bohosiewicz, Robert Więckiewicz, Jacek Borcuch, Nikodem Rozbicki, Maria Dębska, Grażyna Szapołowska czy Marcin Koszałka.
Dawid Muszyński rozmawiał z zaproszonymi gośćmi o ich magicznych wspomnieniach związanych z Festiwalem Polskich Filmów Fabularnych oraz o tym, czy rzeczywiście można go nazwać „polskimi Oscarami”. Wszak 50. urodziny tego festiwalu to bardzo dobry monet na pewne podsumowania.
Zresztą, posłuchajcie sami naszej rozmowy z gośćmi.
Kino na plakacie – relacja video
Kino na plakacie – fotorelacja
Zapraszamy też do obejrzenia fotorelacji z naszej imprezy.
