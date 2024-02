Madame Web i co dalej? Prawa Sony do postaci Marvela, plany i współpraca z MCU

fot. materiały prasowe

Lata 90. były bardzo trudne dla Marvela. Najgorszy okres przypadł na lata 1993 – 1996. Drastyczny spadek cen akcji na giełdzie doprowadził do katastrofy. Marvel był zadłużony i ogłosił bankructwo. Potem było jeszcze gorzej, bo rada nadzorcza i wpływowy inwestor Ron Perelman poszli na noże, co doprowadziło do kolejnych problemów. Kryzys postawił przyszłość Marvela pod wielkim znakiem zapytania.

Marvel – sprzedaż praw do postaci Spider-Mana

Pod koniec lat 90. zaczęła się wyprzedaż, bo Marvel wychodził z okresu bankructwa i potrzebował pieniędzy. Potencjał ich postaci dostrzegło Sony Pictures. Co ciekawe, Yair Landau, który w tych czasach był młodszym dyrektorem na najwyższych szczeblach Sony, zdradził w 2023 roku, że negocjacje wyglądały ciut inaczej. Stwierdził, że to on wynegocjował ofertę. Chcieli zrobić 25 filmów opartych na komiksach Marvela i... zyskać prawa do wszystkich postaci. Koszt? Tylko 25 mln dolarów! Gdyby wówczas osoby decyzyjne w Sony Pictures zgodziły się na taką umowę, Sam Raimi w swoim Spider-Manie w 2002 roku prawdopodobnie rozpocząłby wielkie uniwersum. I to na 6 lat przed tym, jak powstał Iron Man. Jednak tak się nie stało, bo osoby z rady nadzorczej Sony stwierdziły, że ludzi nie interesuje żadna postać poza Spider-Manem. Dlatego za około 10 mln dolarów kupili prawa do Spider-Mana i wszystkich postaci z nim związanych.

Mają oni więc orientacyjnie (bo nigdy nie ujawniono oficjalnych liczb z katalogu) prawa do jakichś 900 postaci. To oznacza, że Marvel Studios nie może ich wykorzystać. Dotyczyło to również Spider-Mana. Jednakże w tym wypadku obie strony dogadały się w 2015 roku, dzięki czemu Pajączek w wykonaniu Toma Hollanda pojawił się obok Avengers w wielu tytułach. Ta pierwsza umowa umożliwiała występ Pajączka w pięciu projektach związanych z MCU: Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów, Spider-Man: Homecoming, Avengers: Wojna bez granic, Avengers: Koniec gry i Spider-Man: Daleko od domu. W 2019 roku doszło do problemów i rozmowy zostały zerwane. W efekcie Spider-Mana opuścił MCU. Jednak wpływ samego Hollanda doprowadził do podpisania nowej umowy na dalszą współpracę.

Na czym ta umowa polegała? Marvel produkował wszystkie filmy o Pajączku i miał kreatywny wpływ na ich jakość (powiązania z MCU), a Sony Pictures dostawało wszystkie zyski. W efekcie tego Marvel mógł wykorzystać Pajączka też w innych tytułach uniwersum. Po odnowieniu umowy Marvel/Disney dostaje 25% zysków, ale w zamian za to pokrywają 1/4 kosztów produkcji. Kontrakt został podpisany na dwa tytuły. Pierwszym był Spider-Man: Bez drogi do domu. Drugim będzie Spider-Man 4 albo któryś z filmów o Avengersach. Plotki mówią, że Kevin Feige chce jeszcze więcej Spider-Manów w Avengers: Secret Wars. Jednak by to osiągnąć, trzeba nowego i rozbudowanego kontraktu z Sony, na mocy którego udzielą im praw do postaci. Obie strony – Marvel Studios i Sony Pictures – zapewniły fanów, że nie będzie powtórki z emocjonalnego rollercoastera z 2019 roku ani kolejnych zerwanych negocjacji, więc prawdopodobnie relacje firm są dobre.

Sony - najciekawsze postacie, do jakich mają prawa

Marvel Sony – co dalej na ekranie?

16 lutego 2024 roku do kin wchodzi film Madame Web, w którym – poza tytułową postacią – pojawiają się Spider-Woman i inne superbohaterki ze świata Pajączka. Plany są jednak bardziej rozbudowane.

30 sierpnia 2024 roku na ekranach zobaczymy historię o słynnym wrogu Spider-Mana, czyli o Kravenie Łowcy, który (podobnie jak Venom) będzie antybohaterem. A Venom 3 ma pojawić się pod koniec 2024 roku.

W planach – zarówno luźnych, jak i tych bardziej konkretnych – na ten moment są takie tytuły:

Sinister Six – film o grupie złoczyńców walczącej w komiksach z Pajączkiem. Podobno scenarzystą jest Drew Goddard, a projekt od kilku lat wciąż jest w dość luźnych planach. Na razie brak konkretów.

Spider-Woman – projekt ogłoszono w 2020 roku. Olivia Wilde ma być reżyserką, a scenariusz napisze jej stała współpracowniczka, Katie Silberman. Bohaterka nie została oficjalnie potwierdzona, ale tak wynika z sugestii reżyserki i przecieków. Na razie nie wiadomo, na jakim etapie jest projekt.

Silk: Spider-Society – serial tworzy Angela Kang, która realizowała świetnie oceniane sezony 9-11 The Walking Dead. Amy Pascal, Phil Lord i Christopher Miller są producentami. Serial powstaje dla platformy Prime Video.

Spider-Man: Noir – serial ogłoszono w lutym 2023 roku. Amy Pascal, Phil Lord i Christopher Miller mają być producentami wykonawczymi. Autorem scenariusza jest Oren Uziel. Strajk scenarzystów z 2023 roku znacznie ten serial opóźnił. Fabuła ma być odcięta od filmowych uniwersów i osadzona w samodzielnym świecie. Bohaterem będzie Spider-Man Noir, którego poznaliśmy w animacji Spider-Man Uniwersum

Na razie nie ruszyły zdjęcia do żadnego z planowanych projektów. Obsady również nie są znane. Firma Sony Pictures najpewniej wkrótce przedstawi konkretniejsze plany.