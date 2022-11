Mass Effect - najlepsze postacie z trylogii gier. Wybór cięższy niż walka ze Żniwiarzami

źródło: EA

Mass Effect to kultowa seria gier od studia BioWare. To ikoniczna space opera, która zebrała sobie miliony oddanych fanów na całym świecie. Marka odcisnęła się tak mocno w popkulturze, że nawet co roku, 7 listopada obchodzony jest N7 Day nawiązujący do skrótu sił Przymierza z serii gier. W oryginalnej trylogii poznaliśmy wiele fantastycznych postaci. W tym roku obchodzimy 15. rocznicę wydania pierwszej gry z cyklu. Wobec tego to doskonała okazja, aby zrobić ranking najlepszych postaci (i nie tylko postaci) z trylogii od BioWare. Jestem wielkim fanem serii gier i był to dla mnie ciężki wybór zrobić topkę bohaterów, ponieważ każdy z nich miał do zaproponowania w fabule coś wyjątkowego. Moją listę przedstawiam w poniższej galerii.

Akcja gry dzieje się w czasach, w których ludzkość i inne kosmiczne rasy opanowały podróże międzygwiezdne, dzięki przekaźnikom masy. To urządzenia będące pozostałością po wymarłej rasie protean. Głównym bohaterem trylogii gier jest Komandor Shepard (w wersji męskiej i żeńskiej w zależności od wyboru gracza). To żołnierz oddziałów Przymierza, który w pierwszej części Mass Effect zostaje Widmem, elitarnym agentem wspomnianych sił kosmicznych. W trakcie jednej z misji Shepard natrafia na tajemniczy artefakt. Wkrótce dowiaduje się o rasie Żniwiarzy, inteligentnych maszyn, które dokonują w cyklach eksterminacji ludności wszechświata. Shepard obiera sobie za misję powstrzymanie obcych. W czasie swoich działań zyskuje wielu sojuszników i wrogów.

Mass Effect - najlepsze postacie serii