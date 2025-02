Problemy, dokrętki, brak wizji – co zmieniono i wycięto w filmie Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Marvel Studios

Reklama

Dziennikarz New York Magazine opublikował obszerny raport o problemach za kulisami filmu Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat. Informacje uzyskał od członka technicznej ekipy filmowej, który pracował na planie i był naocznym świadkiem wszelkich problemów. Marvel Studios nie odniosło się do tych doniesień, więc informacje te traktowane są jako plotka.

Cameo w Kapitanie Ameryka 4. Jakie postacie się pojawiają w epizodzie?

Problemy za kulisami Kapitan Ameryka 4

Według relacji źródła New York Magazine na planie podczas dokrętek panowała frustracja i przekonanie, że film nie wyjdzie dobrze. Twierdzi, że już wówczas sceny akcji wyglądały dziwnie i były mało wiarygodne. Krytykuje brak wizji i ciągłe zmiany dotyczące tego, co znajdzie się w filmie, a co zostanie usunięte. Tego typu niezdecydowanie jest kosztowne, ponieważ najpierw coś kręcono i przygotowywano, potem usuwano, następnie przywracano, a finalnie znowu wyrzucano. Informator pracował tylko przy dokrętkach, ale twierdzi, że osoby obecne na planie od początku potwierdzają, że problemy występowały przez cały czas. Powstało wiele długich i kosztownych scen, które ostatecznie nie trafiły do filmu.

Twierdzi, że Harrison Ford sprawiał problemy i zachowywał się jak rozkapryszona gwiazda, ale New York Magazine, powołując się na inne źródło z kręgów produkcji, zaprzecza tym doniesieniom, twierdząc, że Ford zachowywał się normalnie.

Członek ekipy potwierdza również negatywne reakcje widzów podczas pokazów testowych, które odbywały się pod koniec 2024 roku. Opinie te zostały później potwierdzone przez recenzje filmu. Twierdzi także, że Marvel i Disney usunęli wiele scen o tematyce politycznej, które mogły być odbierane jako nawiązania do sytuacji w Stanach Zjednoczonych. Studio miało zamiar stworzyć jak najbezpieczniejszą fabułę, co również było jednym z głównych zarzutów recenzentów.

fot. materiały prasowe

Zmiany w Kapitan Ameryka 4

Według dobrze poinformowanego Daniela Richtmana decyzje Marvel Studios były nietrafione i zaszkodziły filmowi. Twierdzi, że usunięto kluczowe elementy fabularne, zastępując je zbędnymi scenami i postaciami. Zapowiedział, że po weekendzie opublikuje więcej informacji na ten temat.

Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat - recenzja filmu

Na ten moment wiadomo, że zmieniono następujące rzeczy:

W związku z wybuchem konfliktu Izraela z Palestyną postać Sabry stała się problematyczna. Grana przez izraelską aktorkę Shirę Haas, Sabra to superbohaterka z mocami – tak było w komiksach i tak miało być w filmie. Wydarzenia sprawiły, że zmieniono koncepcję dość późno, ponieważ miała mieć nawet swój kostium superbohaterki, który pokazano na jednym z plakatów! Wycięto wiele jej scen.

W sieci były materiały ze sceny pogrzebu, w której uczestniczył Sam Wilson oraz Betty Ross (Liv Tyler). To sugerowało, że prezydent Ross, grany przez Harrisona Forda, miał zginąć na końcu po swojej przemianie w Red Hulka. Koncepcja została całkowicie zmieniona.

Wygląd Leadera również został zmieniony. Na grafikach promocyjnych złoczyńca wyglądał podobnie do komiksowego pierwowzoru. Grający go Tim Blake Nelson sugerował w wywiadach, że musiał ponownie nagrać wszystkie sceny. W związku z tym jego wygląd zmieniono na ten krytykowany, który można zobaczyć na ekranie w kinach.

fot. Marvel Studios

Rola komiksowej grupy Serpent Society została zminimalizowana. Rosa Salazar oraz Seth Rollins mieli spore role jako czarne charaktery, ale w kinowej wersji ich w ogóle nie ma. W dokrętkach dodano za to nową postać, graną przez Giancarlo Esposito.

Brakuje różnych scen, które były widziane w zwiastunie. Spotkanie Sama z Bradleyem w więzieniu wygląda w filmie inaczej niż w trailerze.

Amadeus Cho miał się pojawić, a grać go miał Logan Kim. Jest on nastoletnim geniuszem pracującym w Stark Industries. W oryginalnej scenie po napisach mieliśmy się dowiedzieć, że Leader również go zmienił w Hulka. Wszystkie sceny wycięto, a scenę po napisach nakręcono od nowa.

Według THR koszt filmu to 180 mln dolarów, łącznie z dokrętkami. 13 lutego dobrze poinformowany Jeff Sneider twierdzi, że wraz z kosztami promocji i dokrętek ta kwota jest bliższa 300 mln dolarów. To nie przeczy doniesieniom The Hollywood Reporter, bo podawali oni jedynie budżet realizacji, bez kosztów marketingu, które zawsze oscylują w okolicach 100 mln dolarów.