Max Burkholder i Giorgia Whigham o serialu Ted: Trudno to było wytłumaczyć znajomym [VIDEO WYWIAD]

Z okazji premiery serialu Ted, który jest prequelem filmów Ted i Ted 2 stworzonych przez Setha MacFarlane'a, rozmawiamy z aktorami – Giorgią Whigham i Maxem Burkholderem. Opowiedzieli nam oni, jak to jest grać z kimś, kogo na planie fizycznie nie ma. Okazuje się, że przed rozpoczęciem zdjęć musieli chodzić po mieście z dużym pluszowym misiem.

Zapytaliśmy także Giorgię, czy cieszy się z powrotu Jona Bernthala do roli Franka "Punishera" Castle'a. Czy możemy liczyć na to, że i ona powróci, choćby gościnnie, do roli Amy Bendix?

Zapraszamy Was do obejrzenia naszego wywiadu z twórcami:

Max Burkholder i Giorgia Whigham – wywiad

Ted – opis fabuły

W tym prequelu serii filmów o przygodach Teda mamy rok 1993, a moment sławy misia Teda (Seth MacFarlane) już minął. Mieszka teraz w domu we Framingham w stanie Massachusetts ze swoim najlepszym przyjacielem, 16-letnim Johnem Bennettem (Max Burkholder), rodzicami Johna – Mattym i Susan (Scott Grimes i Alanna Ubach) oraz kuzynką Blaire (Giorgia Whigham). Ted może mieć kiepski wpływ na Johna, ale w ostatecznym rozrachunku jest lojalnym kumplem, który zawsze jest gotów poświęcić się dla przyjaźni.

Serial Ted możecie oglądać na platformie streamingowe SkyShowtime.