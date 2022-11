MCU nie tylko dla dzieci. Oto dojrzalsza twarz uniwersum Marvela. Seks, alkohol, dekapitacje i wiele więcej

Marvel

Czym jest owo "dojrzalsze podejście"? Najogólniej rzecz biorąc, nieco bardziej realistycznym podejściem do przedstawianych historii. Opuszczeniem bajkowej konwencji, gdzie herosi są nieskazitelni, a podział na dobro i zło aż razi od jaskrawości. Filmowy Marvel, jak nikt inny, zadomowił się w tej konwencji, co jest solą w oku widzów oczekujących od kinematografii prawdy. Na szczęście włodarze MCU rozumieją potrzeby takich fanów i tu i ówdzie wchodzą na poważniejsze tony. Okazuje się, że bohaterowie przeżywają traumy szargające ich psychikę, bywają zaskakująco brutalni, rozwiąźli, a świat, w którym funkcjonują, jest o wiele bardziej skomplikowany, niż mogłoby się to wydawać.

W poniższej galerii znajdziecie motywy z filmów i seriali, które przeznaczone są dla doświadczonego widza. Są tu zarówno rozwiązania zastosowane na płaszczyźnie fabularnej, jak i pewne formalne wolty, które mogą okazać się zbyt wymagające dla najmłodszych. Niektóre marvelowskie opowieści wymagają od oglądających chociażby minimalnego rozeznania w tematach geopolitycznych. Inne podejmują temat przemijania bez bajkowego filtru, pokazując, że peleryna i supermoce nie są w stanie powstrzymać śmierci. W zestawieniu znajdziecie też kilka dyskusyjnych momentów związanych z seksem. O ile w Eternals był on połączony z życiem uczuciowym, przez co wypadł bardzo naturalnie, to już podejście z Mecenas She-Hulk czy z pierwszych Iron Manów może budzić pewne kontrowersje. Z resztą zobaczcie sami. Czy zgadzacie się, że poniższe treści niekoniecznie przeznaczone są dla dzieci?

Zobacz także:

MCU nie tylko dla dzieci

Alkoholizm Tony’ego Starka- problem alkoholowy Starka został zaledwie muśnięty (w komiksach był to jeden z ważniejszych wątków), ale i tak wprowadzał do życia superbohatera mrok znamienny dla nie-superbohaterskiej codzienności.