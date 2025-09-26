MFKiG 2025. Z kim warto się spotkać?
Międzynarodowego Festiwalu Komiksów i Gier Planszowych w Łodzi zawsze przyciąga duże nazwiska ze świata popkultury. Wybraliśmy kilka których nie można przegapić.
W weekend rusza Międzynarodowego Festiwalu Komiksów i Gier Planszowych w Łodzi, a wraz z nim wiele ciekawych atrakcji. Zarówno na scenie głównej jak i w różnych salach odbywać się będą spotkania z wieloma interesującymi twórcami. My wybraliśmy takie nasze TOP 5 osób których warto posłuchać, wziąć autograf, a może nawet i wrys.
Bill Sienkiewicz
Zdobywca nagrody Eisnera i nominacji do nagrody Emmy artystą wizualny, najbardziej znanym z odświeżenia stylu ilustracji komiksowej w latach 80., zaczynając od Elektra: Assassin wydawnictwa Marvel Comics (wyd. Egmont 2016) i jego docenianej powieści graficznej Stray Toasters, dzięki którym zawdzięcza swój status artysty kultowego na przestrzeni wielu mediów.
Jego prace zdobiły Narodowe Muzeum Sztuk Pięknych w Rio de Janeiro w Brazylii; galerie w Paryżu, Barcelonie i Toskanii; słynny hiszpański festiwal La Semana Negra (Czarny Tydzień); pojawiały się w kampaniach reklamowych Nike, MTV i Nissan; stworzył plakaty dla „Zielonej mili” i Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006; jego prace pojawiały się w magazynach takich jak Entertainment Weekly i Spin.
Sienkiewicz, malarz o klasycznym wykształceniu, w swoich pracach łączy wpływy abstrakcyjne i ekspresjonistyczne oraz swobodne połączenia malarstwa olejnego, akrylowego, akwareli, technik mieszanych, kolażu i powielacza – wcześniej niespotykane w komiksach. Jego prace zdobyły liczne wyróżnienia – najbardziej znaczącym jest nagroda Eisnera z 2004 r. za komiks DC Comics „Sandman: Noce Nieskończone” (wyd. Egmont 2006) oraz nominacje do nagrody Emmy w 1995 i 1996 r. za produkcję i projekty postaci do serialu dla dzieci PBS „Gdzie się podziała Carmen Sandiego?” „Elektra: Assassin” zdobyła najważniejsze nagrody za ilustracje komiksowe w Stanach Zjednoczonych, Europie i Włoszech, odpowiednio: Kirby Award z 1987 r., Yellow Kid Award z 1986 r. i Gran Guigiri Award z 1986 r.
Andrzej Sapkowski
Jeden z najpopularniejszych pisarzy fantasy na świecie. Jego najbardziej rozpoznawalnym dziełem jest seria "Wiedźmin", w ramach której ukazało się dotychczas dziewięć książek. Najnowsza, "Rozdroże kruków", premierę miała w 2024 roku. Laureat wielu nagród, w tym sześciokrotnie najważniejszego wyróżnienia dla literatury fantastycznej w Polsce, Nagrody Fandomu Polskiego im. Janusza A. Zajdla. W roku 2016 został uhonorowany World Fantasy Award za całokształt twórczości. Jego książki przełożono na ponad 40 języków.
Sean Murphy
Urodził się w Nashua w stanie New Hampshire jesienią 1980 roku. Jego zainteresowanie komiksem zaczęło się w szkole podstawowej, przez co – zamiast nawiązywać przyjaźnie – popołudnia spędzał głównie na rysowaniu. Swoją karierę zawodową rozpoczął w Salem u boku Lesliego Swanka, lokalnego malarza, rysownika komiksów i weterana II Wojny Światowej. Po ukończeniu liceum studiował na wydziale sztuki college’u Massachussets w Bostonie, a następnie ukończył Savannah College of Art and Design.
Już w czasie studiów Sean rozpoczął współpracę z wydawnictwem Dark Horse przy tytułach z cyklu Gwiezdne Wojny. Po licencjacie przeniósł się do Hollywood by spróbować sił w pracy concept artysty w przemyśle filmowym i gamedev, jednocześnie opłacając rachunki komiksami z cyklu Star Trek, Teen Titans czy Batman/Scarecrow: Year One.
Jego pierwszym autorskim tytułem było Off Road (2005), które nagrodzone zostało nagrodą American Library Association. Wkrótce Sean podpisał wyłączny kontrakt z DC Comics. Jego najbardziej znane tytuły z tego wydawnictwa to Hellbrazer: City of Angels, Joe the Barbarian i Amerykański Wampir, którym zawdzięcza początkowe uznanie. Jego najnowszym dziełem wydanym w Polsce jest Punk Rock Jesus (wyd. Egmont). W Polsce ukazały się też jego Tokyo Ghost (wyd. Non Stop Comics), Plot Holes (wyd. Non Stop Comics) czy seria Batman: Biały rycerz (wyd. Egmont).
Przemysław TRUST Truściński
Jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich twórców komiksów i ilustracji. Ukończył grafikę na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, mieszka i tworzy w Warszawie.
Jego stylu łączącego surrealizm, mrok i niepokój z precyzyjną, dynamiczną kreską, często sprzęgniętą z innymi technikami nie sposób nie znać. Można go odnaleźć w książkach, reklamach, scenografiach i muralach. I oczywiście komiksach, choćby takich jak Trust. Historia choroby, Komiks W-wa (scen. Alex Kłoś i Tomasz Kwaśniewski), Najczwartsza RP: Antylista Prezerwatora (scen. Tobiasz Piątkowski), Tymczasem (scen. Grzegorz Janusz) czy Andzia (scen. Piotr Mańkowski)
Truściński zaprojektował wizerunek Wiedźmina – nie tylko do gry The Witcher, ale też jako bohatera marki Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej. I właśnie w tej instytucji w sali wystaw czasowych podczas 36. MFKiG zostanie otwarta monograficzna wystawa poświęcona twórczości TRUSTA.
Maciej Kur
Oficjalny kontynuator Kajka i Kokosza Janusza Christy. Autor serii Lil i Put (rys. Piotr Bedanrczyk), Delisie i Emilka Sza (Rys. Magdalena Kania). Wraz ze Sławkiem Kiełbusem tworzy komiksy przyrodnicze do Magazynu Salamandra, wraz z Hubertem Ronkiem serię historyczną Aga, Adam i Hamlet na tropie tajemnic, a z Mietkiem Fijałem serię dla dzieci Oskar i Fabrycy oraz zamknięte formy dla dorosłych. Wspólnie zrobili też adaptację Pani Twardowskiej na podstawie ballady Adama Mickiewicza.
Scenarzysta min. odcinków do seriali animowanych Kajko i Kokosz, Kicia Kocia, Żubr Pompik, Pucio, Hip-Hip i Hurra czy Wielka Księga Uczuć. Reżyserował także odcinki Żubra Pompika, Wikinga Tapii i film dokumentalny Witold Giersz Sztuka Animacji.
Obecnie pracuje jako scenarzysta przy filmach pełnometrażowych Tytus, Romek i A’tomek oraz Ryjówka Przeznaczenia. Autor książki Sylwia Sylwester jest niecałopełnista.
