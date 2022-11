Przewodnik dla fanów mitologii nordyckiej: najciekawsze gry, seriale, filmy i komiksy

fot. SIE/History/Ninja Theory

Można śmiało stwierdzić, że spośród wszystkich mitologii świata obecnie największą popularność dzierży mitologia nordycka. Zajęła ona sobie bardzo wygodne miejsce w panteonie popkultury i od lat urządza sobie tam ciepły kąt. Z roku na rok powstaje coraz więcej produkcji, które nie tylko dotykają stricto mitologii z Thorem, Odynem i Lokim na czele, ale również skupiają się na elementach składowych świata nordyckiego, przede wszystkim kultury wikingów. I trzeba przyznać w większości stoją one na bardzo wysokim poziomie.

W związku z premierą oczekiwanej z utęsknieniem gry God of War: Ragnarok, postanowiłem przygotować dla Was galerię z ciekawymi propozycjami związanymi ze światem nordyckim i jego mitologią. Znajdziecie w niej filmy, seriale, gry, książki, komiksy, a nawet jedną mangę. Zachęcam Was do sprawdzenia. Dajcie znać w komentarzach, na jakie tytuły warto jeszcze zwrócić uwagę.

Mitologia nordycka - najciekawsze gry, seriale, filmy i komiksy