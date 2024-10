Młode Horyzonty 2024 - poznaj zwycięzców! Sprawdź jak obejrzeć online festiwalowe filmy

fot. materiały prasowe

W Warszawie, Wrocławiu i 18 innych polskich miastach odbyła się już 11. edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Młode Horyzonty, która trwała od od 28 września do 6 października. Jeśli ktoś nie miał okazji uczestniczyć w wydarzeniu, to bez obaw, ponieważ od 10 do 27 października na stronie https://festiwal.mlodehoryzonty.pl będzie można obejrzeć wybrane filmy.

5 października w warszawskiej Kinotece ogłoszono zwycięzców we wszystkich konkursach oraz plebiscycie publiczności. To największe wydarzenie tego typu dla młodych i dorastających widzów. W programie znalazło się 15 zróżnicowanych tematycznie i gatunkowo sekcji z aż 172 filmami aktorskimi, animowanymi i dokumentalnymi.

MFF Młode Horyzonty - zwycięzcy i nagrody

Konkurs główny:

Filmy w Konkursie głównym:

Magiczna Gwiazdka zwierzaków

Felek i Tola ratują las

Smok Diplodok

Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai: Licz do czterech

Fantastyczny Angelo

Królestwo Kensuke

Za duży na bajki 2

Ben nie ma lekko

Jippie No More!

W konkursie głównym dominowała polska animacja Wojtka Wawszczyka pt. Smok Diplodok.

Nagrodę Główną Młodych Horyzontów dla polskiej produkcji w wysokości 30 000 zł otrzymali reżyser oraz producent Smoka Diplodoka – Wojtek Wawszczyk i Maks Sikora. Nagroda Stowarzyszenia Autorów ZAiKS w wysokości 15 000 zł również trafiła do scenarzysty tej przełomowej rodzimej produkcji – Wojtka Wawszczyka.

Jury Konkursu głównego również zadecydowało, że nagroda należy się tej animacji. Natomiast osobne wyróżnienie dostał Jippie No More w reżyserii Margien Rogaar.

Jury European Children’s Film Association nagrodziło z kolei produkcję Królestwo Kensuke w reżyserii Neila Boyle i Kirka Hendry.

Z kolei Jury ekspertek kinowych, w składzie którego zasiadły przedstawicielki Zespołu Edukatorów Filmowych oraz Stowarzyszenia Kin Studyjnych zadecydowało, że najlepiej wypadł film Ben nie ma lekko w reżyserii Kristi­ny Dufková. Dodatkową nagrodę otrzymał po raz kolejny Smok Diplodok.

fot. materiały prasowe

Plebiscyt publiczności:

Publiczność wybrała innego zwycięzcę Konkursu Głównego. Został nim film: Fantastyczny Angelo w reżyserii Vincenta Paronnauda i Alexisa Ducord. Drugie miejsce zajęło: Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai: Licz do czterech w reżyserii Tiny Mackic. Na końcu z kolei uplasowała się inna animacja, czyli Magiczna Gwiazdka zwierzaków.

Fantastyczny Angelo; Biuro detektywistyczne Lassego i Mai. Licz do czterech; Magiczna Gwiazdka Zwierzaków.

fot. materiały prasowe // Młode Horyzonty

Konkurs filmowych odkryć:

Produkcje w Konkursie filmowych odkryć:

Dzicy

Poprzez skały i chmury

Flow

Milczenie Julie

Normal

Kaja Klimek, Beata Kwiatkowska oraz Marcin Radomski przyznali nagrodę produkcji Flow. Wyróżniono również Milczenie Julie w reżyserii Leonardo Van Dijla. To nie była jedyna nagroda w tej kategorii, ponieważ osobny wybór przypadał Jury Młodych. Hanna Fojtar, Julia Kurowska oraz Natalia Pilatowska również przyznały nagrodę Flow. Wyróżnienie już się różniło, bo padło na film Normal w reżyserii Oliviera Babinet.

fot. materiały prasowe

Konkurs dokumentów:

Filmy w Konkursie dokumentów:

Roco i Noi - zestaw

Pomiędzy innymi - zestaw

Moja siosta - zestaw

Świnia Nelson

Zły Enzo

Echo

Teraz

Uchwyt

Roco i Noi

Pomiędzy innymi

Moja siostra

Jury w składzie Radosław Potrac, Agnieszka Kokowska i Joanna Flis przyznało nagrodę filmowi Roco i Noi.

fot. materiały prasowe

MFF Młode Horyzonty - jak obejrzeć online?

Przez siedemnaście dni, od 10 do 27 października 2024 roku będzie można obejrzeć wybrane produkcje prezentowane podczas stacjonarnej części festiwalu za pośrednictwem strony https://www.nowehoryzonty.pl/mlodefestiwal.s. Co oferuje dokładnie platforma?

Wszystkie tytuły zostały wybrane przez doświadczone kuratorki i kuratorów, którzy od lat przygotowują program wydarzeń Stowarzyszenia Nowe Horyzonty, selekcjonując filmy z najważniejszych festiwali na świecie – m.in. w Cannes, Wenecji, Toronto i Berlinie. Dodatkowym atutem NH VOD są także różnorodne materiały dodatkowe: nagrania rozmów z twórcami, prelekcje, warsztaty online. - czytamy na stronie.

Aby skorzystać z usługi VOD i mieć dostęp do nagrodzonych w tym roku produkcji konieczne jest założenie konta. Można to zrobić pod tym linkiem:https://www.nowehoryzonty.pl/mlodefestiwal.s . Ważna informacją jest to, że karnet festiwalowy nie daje dostępu do stałego katalogu Młode Horyzonty VOD.

Jak działa karnet?

Karnet daje dostęp do wszystkich filmów z programu 11. MFF Młode Horyzonty online, bez limitu wypożyczeń (ale wyłącznie w ramach puli dostępów do wybranego tytułu).

Festiwalowe filmy online będą dostępne od 10 października (godz. 12:00) do 27 października 2024 roku (godz. 23:59). Filmy można oglądać w dowolnym momencie trwania festiwalu online.

Od momentu kliknięcia w ikonę „oglądaj” jest 48 godzin na obejrzenie filmu. Ostatni seans można rozpocząć najpóźniej 27 października o godz. 23:59 (czyli nacisnąć ikonę odtwarzania – inaczej dostęp nie zostanie aktywowany), wówczas również pozostanie 48 godzin na dokończenie pokazu.

Przykładowe filmy oferowane przez karnet. Wśród łącznie 61 pozycji znajduje się m.in.:

Basia. Radzę sobie! - zestaw

Belle

Sisterhood

Dzieci z Bullerbyn

Felek i Tola ratują las

Łowcy czarownic

Mecz o wszystko

Wszyscy za jednego

...i wiele innych.

Organizatorzy informują, że część z nagrodzonych filmów będzie dostępna w ramach pokazów online. Wśród nich znajdzie się m.in.: Roco i Noi, Jippie No More! oraz Biuro detektywistyczne Lassego i Mai. Licz do czterech. "

