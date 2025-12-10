placeholder
MOVA – gadżety beauty, które narobią dużego szumu i sporo wiatru!

Wciąż suszysz włosy czymś, co pamięta czasy PlayStation 3 i brzmi jak startujący odrzutowiec? Pora to zmienić!
Marcin Sikora
MOVA prezentownik 2025 fot. MOVA
Marka MOVA wchodzi na rynek z urządzeniami, które mają silniki szybsze niż niejeden dron i design, którego nie trzeba się wstydzić, gdy wpadną znajomi. Przyjrzeliśmy się ich ofercie i wybraliśmy pięć modeli idealnych na prezent gwiazdkowy – od taniego "killera" po kombajn, który uratuje nawet najgorszy bad hair day!

Oto one!

Suszarka MOVA Turbo

Szybki start za grosze

Jeśli myślisz, że dobra suszarka "high-speed" musi kosztować fortunę, MOVA Turbo mówi: "nie rwij sobie włosów z głowy". To sprzęt ważący zaledwie 330 g (mniej niż kubek kawy), a w środku ma silnik kręcący się z prędkością 110 000 obrotów na minutę. Efekt? Krótkie włosy wysuszysz w 40 sekund, a długie w 4 minuty. Do tego generuje 200 milionów jonów ujemnych, więc koniec z efektem "Einsteina" na głowie. W tej cenie? Absolutny no-brainer.

Cena: 219 zł

Dla kogo: Dla tych, którzy rano liczą każdą minutę snu.

Podsumowanie naEKRANIE: Można tanio, szybko i dobrze? Można!

nullfot. MOVA

Suszarka MOVA Shine 10

Cisza i spokój

Wchodzimy półkę wyżej. Shine 10 wygląda futurystycznie, a to za sprawą wylotu powietrza w kształcie kwiatu (technologia AeroBlossom™). To nie tylko bajer wizualny – dzięki temu suszarka jest cichsza (poniżej 58 dB) i nie parzy w jeden punkt głowy. Mierzy temperaturę 1000 razy na sekundę i uwalnia aż 300 milionów jonów (ujemnych i dodatnich), co działa na włosy jak odżywka.

Cena: 399 zł

Dla kogo: Gdy nie chcesz budzić domowników suszeniem włosów.

Podsumowanie naEKRANIE: Funkcje z przyszłości, a cena jak sprzed inflacji.

nullfot. MOVA

MOVA Flip 10

Idealny towarzysz podróży

Oto gadżet dla nomadów. Flip 10 waży 300 gramów – to mniej niż puszka napoju! Największy atut? Składa się na płasko, więc zmieścisz ją nawet w torebce. Mimo niewielkich rozmiarów, wciąż ma potężny silnik, z którego wyciska 110 000 obrotów i suszy włosy w ekspresowym tempie. Dyszę możesz ją ustawić pod kątem 90° do suszenia lub 180° do precyzyjnej stylizacji loków.

Cena: 699 zł

Dla kogo: Dla tych, którzy żyją na walizkach i nienawidzą hotelowych suszarek.

Podsumowanie naEKRANIE: Najlepsza rzecz, jaką możesz wrzucić do torby przed wyjazdem na ferie.

nullfot. MOVA

MOVA Shine 20

Inteligentna ochrona dla całej rodziny

Shine 20 ma wbudowany czujnik TOF (Time of Flight) do pomiaru odległości – tak, ten sam, który znacie z zaawansowanych smartfonów czy dronów. Suszarka "widzi", jak daleko jest od głowy i automatycznie reguluje temperaturę, żeby nigdy nie przekroczyć bezpiecznych 55°C. Do tego sama rozpoznaje, jaką końcówkę podpiąłeś i zmienia tryb pracy. Ma nawet specjalny tryb "Kids" z delikatnym nawiewem dla najmłodszych.

Cena: 899 zł

Dla kogo: Dla gadżeciarzy, którzy troszczą się o fryzurę równie mocno, co Thor.

Podsumowanie naEKRANIE: Najtroskliwsza spośród suszarek.

nullfot. MOVA

MOVA Master 10

Domowy salon fryzjerski

Master 10 to nie jest zwykła suszarka, to transformer. Jednym ruchem zmieniasz jej kształt z litery "7" (suszarka) na "1" (stylizacja). W zestawie dostajesz aż siedem końcówek, w tym takie, które same nawijają włosy na wałek, wykorzystując efekt Coanda (fizyka w służbie urody!). Jest tu nawet końcówka do aromaterapii olejkami eterycznymi. Waży zaledwie 292 g, więc ręka nie zmęczy się nawet podczas układania najbardziej skomplikowanej stylizacji.

Cena: 1099 zł

Dla kogo: Dla tych, które za każdym razem oczekują efektu "wow".

Podsumowanie naEKRANIE: Jeśli ją kupisz, Twój fryzjer zacznie tęsknić.

nullfot. MOVA

Niezależnie od tego, czy szukasz taniego sprzętu, który po prostu "robi robotę" w 40 sekund, czy zaawansowanego stylera, który zastąpi połowę szuflady z akcesoriami – MOVA ma w tym roku bardzo mocne karty na stole. A biorąc pod uwagę te ceny? Konkurencja ma się czego bać.

Udanych zakupów i... Good hair day!

Źródło: Materiał zrealizowany we współpracy z firmą MOVA

naEKRANIE Poleca

