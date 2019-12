naEKRANIE poleca prezenty na święta: Marvel

Zainwestowanie przez Disneya w kinowe uniwersum Marvela okazało się strzałem w dziesiątkę. Trzecia faza MCU ściągnęła do kin miliony, a najnowszy film z tej serii. Avengers: Koniec gry, wywalczył tytuł najbardziej kasowej produkcji w historii kina, wyprzedzając takie hity jak Avatar czy Titanic.

A wraz z falą kinowej popularności pojawiło się zapotrzebowanie na gadżety nawiązujące do tego uniwersum. Wybraliśmy pięć pozycji, które powinny przypaść do gustu wielu fanom MCU, mogą także stanowić inspirację przed wyprawą na ostatnie przedświąteczne polowanie na bożonarodzeniowe prezenty.

DJI Ryze Tello Iron Man Edition

Na rynku nie brakuje dronów dla profesjonalistów, które kosztują fortunę i powstały po to, aby kręcić ujęcia z lotu ptaka w hollywoodzkiej jakości. Ale sięgają po nie nieliczni, to sprzęty dla tych, którzy z latania tymi maszynami uczynili źródło utrzymania. Za to DJI Ryze Tello Iron Man Edition (369 zł) świetnie sprawdzi się w rękach tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z dronami i traktują je wyłącznie jako formę rozrywki.

A ten model zachwyca podwójnie: nie dość, że sprawi mnóstwo frajdy młodym oblatywaczom podczas wykonywania akrobacji preinstalowanych w aplikacji, to jeszcze przyozdobiono go kolorami nawiązującymi do zbroi Iron Mana oraz logo Stark Industries. Łakomy kąsek dla miłośników Avengersów, którzy od dawna planują nauczyć się latać dronami.

Zdjęcie: Tello

Marvel Funko POP! Holiday Groot

Funco produkuje prawdopodobnie jedne z najbardziej rozpoznawanych figurek kolekcjonerskich na świecie. Jeśli kiedykolwiek wpadła ci w oko zabawka wyglądająca jak filmowy bądź growy bohater z niego przydużą głową, istnieje spora szansa, że był to gadżet z linii Funko POP! Firma nie stroni także od serii okolicznościowych – w tym roku wypuściła świąteczną edycję figurek z uniwersum Marvela.

W linii Marvel Funko POP! Holiday Groot (59 zł) znajdziemy kilka najbardziej charakterystycznych bohaterów z MCU. Projektanci wymodelowali Groota obwiązanego lampkami choinkowymi, Deadpoola z indykiem, Kapitana Amerykę przebranego za bałwana, Rocketa na skuterze śnieżnym oraz Thanosa w obciachowym sweterku. Jeśli nie masz pomysłu na żaden funkcjonalny prezent, taka kolekcjonerka z pewnością będzie pięknym zwieńczeniem III Fazy MCU dla fanów tej serii filmowej.

Zdjęcie: Marvel

Garmin Vivofit jr. 2 z linii Marvel

Zegarki i opaski sportowe nie muszą być nudnymi gadżetami dla nudnych dorosłych. Garmin postanowił połączyć przyjemne z pożytecznym i wypuścił do sprzedaży opaski dla dzieci na licencji Marvel Avengers. Przyozdobiono je grafikami nawiązującymi do uniwersum MCU i mają zachęcić najmłodszych do aktywności fizycznej.

Projektanci wyszli z założenia, że gadżet sportowy dla najmłodszych nie może być wyposażony w baterię, którą trzeba ładować raz na kilka dni, dlatego opaskę Garmin Vivofit jr. 2 (379 zł) opracowano w taki sposób, by przy aktywnym użytkowaniu przepracowała na jednej baterii przez ponad rok. W tym czasie nieustannie monitorując aktywność dziecka, zachęcając go do spacerowania, pływania czy analizując jakość jego snu. Dziecko obdarowane taką opaską będzie miało elegancką ozdobę, a rodzic pewność, że jego pociecha potrafi aktywnie spędzać swój wolny czas.

Skarpety Marvela

Wszyscy śmiejemy się ze skarpet, które znajdujemy pod choinką, ale tak naprawdę każdy z nas skrycie marzy o tym, aby w tym roku po raz kolejny otrzymać tę ciepłą parę, która pozwoli przetrwać największe zimowe mrozy.

A jeśli tak się składa, że nie macie jeszcze upominku dla fana MCU, być może warto wybrać się do Reserved po skarpety Avengersów (40 zł). Każda para z tego pięciopaku ozdobiona jest niewielkim emblematem: znajdziemy tu logo samych Avengersów oraz ikonki nawiązujące do Hulka, Iron Mana, Kapitana Ameryki oraz Thora. Zdobienia są tak subtelne, że skarpety można nosić nie tylko na zloty Marvela. Pozwolą także dyskretnie wyrazić swoją fascynację superbohaterami podczas firmowych spotkań.

Zdjęcie: Reserved

LEGO Bitwa w kwaterze Avengersów

W zestawieniu marvelowskich prezentów nie mogło zabraknąć licencjonowanych klocków LEGO. Chociaż kolekcja z bohaterami Marvela nie jest aż tak rozbudowana jak seria Gwiezdnych wojen, znajdziemy tu kilka pozycji, które z pewnością spodobają się fanom Avengersów.

Zestaw Bitwa w kwaterze Avengersów (450 zł) zaprojektowano z myślą o tych, którzy chcieliby w domowym zaciszu skopać tyłek największemu złoczyńcy z MCU. Znajdziemy w nim model budynku Avengersów z salą konferencyjną, garażem oraz lądowiskiem dla helikoptera, helikopter, samochód terenowy oraz zestaw figurek: cztery figurki klasycznych rozmiarów przedstawiające IronMana, Kapitan Marvel, Nebulę i Outridera, duże figurki Hulka i Thanosa oraz mikrofigurkę Ant-Mana.