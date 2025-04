World of Warcraft: War Within - aktualizacja 11.1.5 zadebiutowała. Nowa frakcja i powrót Straszliwych Wizji

fot. Blizzard

Reklama

W World of Warcraft: The War Within zadebiutowała już aktualizacja 11.1.5. Oprócz standardowych poprawek wprowadza ona kolejną porcję nowej zawartości oraz wyzwań dla graczy.

W Hallowfall można stanąć u boku sojuszników z frakcji Flame's Radiance i zmierzyć się z siłami Sureki. Walki obejmują cotygodniowe scenariusze przypominające rajdy, a także polowania na ważnych przybocznych, co pozwala wspinać się coraz wyżej na nowej ścieżce Sławy i odblokowywać wyjątkowe nagrody. Aktualizacja 11.1.5 to także powrót Straszliwych Wizji (Horrific Visions). Już 20 maja gracze będą mogli wziąć udział w tym wyzwaniu zarówno solo, jak i w trybie grupowym, by zyskać szansę na zdobycie zarówno nowych, jak i powracających nagród. Wśród nich znajdą się między innymi zwierzaki, wierzchowce oraz zestawy do transmogryfikacji.

W nowej aktualizacji War Within wprowadzono również ograniczone czasowo wydarzenie o nazwie Łajdackie Duety (Dastardly Duos) — zmagania z wieloma bossami i legendarnymi przeciwnikami. Całość została zaprojektowana z myślą o graczach na wszystkich poziomach zaawansowania, a także tutaj nie zabraknie ciekawych wirtualnych przedmiotów do zdobycia. Listę nowości zamyka menadżer czasu odnowienia (Cooldown Manager) — nowy element interfejsu, który usprawnia śledzenie zdolności.