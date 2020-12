naEKRANIE poleca prezenty na święta: klawiatury dla graczy i nie tylko

Razer, SteelSeries, Logitech

Teoretycznie nie musimy dysponować wyspecjalizowaną klawiaturą, aby korzystać z komputera. Ale to tylko teoria. Aby wielogodzinna sesja przed monitorem nie zamieniła się w udrękę, warto zadbać o sprzęt, który zapewni nam możliwie jak największy komfort.

Dlatego jeśli szukasz prezentu dla kogoś, kto spędza przy komputerze znaczną część dnia, może warto obdarować go porządną klawiaturą? Na rynku nie brakuje wyspecjalizowanych konstrukcji stworzonych zarówno z myślą o nałogowych graczach, binge-watcherach, jak i pracownikach biurowych. W poniższym zestawieniu prezentujemy kilka ciekawych modeli, które mogą umilić pracę i zabawę twoim najbliższym.

Razer Huntsman Mini

Oto kieszonkowa klawiatura dla najbardziej wymagających graczy. Projektanci wyposażyli to maleństwo w liniowe przełączniki opto-mechaniczne, które błyskawicznie przechwycą polecenia gracza dzięki ultrapłytkiemu, milimetrowemu punktowi aktywacji. Jak przystało na gadżety od Razera, nie mogło zabraknąć tu w pełni konfigurowalnego systemu podświetlenia klawiszy oraz możliwości predefiniowania działania każdego przycisku z osobna. Przy tworzeniu tego cacka zadbano o to, aby Huntsman Mini był królem mobilności. Klawiatura nie tylko jest tak mała, że bez problemu zmieścimy ją w plecaku, wyposażono ją także w pamięć wewnętrzną, która przechowa do 5 profili użytkownika. Odpalimy je na dowolnym komputerze bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania.

Cena: 559 zł

Corsair K60 RGB PRO

Oto klasyka gamingowego gatunku, pełnowymiarowa klawiatura od Corsaira z przełącznikami mechanicznymi Cherry MX Viola. Na tle konkurencji wyróżnia się schludną obudową wykonaną ze szczotkowanego aluminium, która dodaje jej elegancji. Dzięki pełnemu blokowi numerycznemu sprawdzi się we wszystkich, nawet najbardziej wymagających zadaniach. A system konfigurowalnego podświetlenia kompatybilny z platformą Corsair iCue pozwoli zsynchronizować diody LED z innymi świecącymi gadżetami gamingowymi od tego producenta.

Cena: 490 zł

Logitech K400 Plus

Klawiatura i gładzik w jednym. Ta bezprzewodowa hybryda to wszechstronne narzędzie zaprojektowane z myślą o osobach korzystających z klawiatury nie tylko w parze z komputerem stacjonarnym. To iście multimedialny gadżet, który doskonale sprawdzi się do obsługi inteligentnych telewizorów oraz przystawek telewizyjnych. Jest mała, poręczna i komunikuje się z urządzeniami za pośrednictwem niewielkiego dongle'a USB. Wystarczy wpiąć go do telewizowa albo inteligentnego pudełka, aby zyskać pełną kontrolę nad systemem operacyjnym. Jasne, za pośrednictwem pilota również można spróbować wyszukać interesujący nas film na Netfliksie, ale z klawiaturą proces ten pójdzie znacznie sprawniej. Zwłaszcza że K400 Plus to prawdziwy salonowy długodystansowiec. Bez ładowania przepracuje nawet do 18 miesięcy.

Cena: 169 zł

SteelSeries Apex 5

Ten gamingowy rodzynek ma w sobie coś, czego inne klawiatury mogą mu pozazdrościć - zintegrowany panel OLED, który pozwoli wyświetlić szereg przydatnych informacji. Posłuży jako narzędzie do szybkiego przejrzenia powiadomień, aktualnego trybu podświetlenia czy wiadomości z Discorda. Do dyspozycji otrzymujemy także klikalny, w pełni konfigurowalny wałek, który może sprawdzić się np. do błyskawicznej regulacji głośności. Hybrydowe membranowo-mechaniczne przełączniki wyposażono w pełne podświetlenie RGB, a w zestawie dostaniemy także ergonomiczną podkładkę pod nadgarstki z magnetycznym mocowaniem.

Cena: 499 zł

Logitech MX Keys

M Keys to model wprost stworzony do pracy zdalnej. Membranowe, nisko osadzone przełączniki zaprojektowano w taki sposób, aby momentalnie reagowały na polecenia użytkownika. Z kolei wyprofilowane nakładki świetnie układają się pod palcami i sprawiają, że wielogodzinna praca biurowa jest czystą przyjemnością. Klawiatura skrywa także arcyprzydatną funkcję - przystosowano ją do pracy z kilkoma urządzeniami jednocześnie. Sparuj ją z komputerem firmowym i domowym, wyposaż się w myszkę obsługującą technologię Flow (np. MX Master 3), a będziesz w stanie w locie przełączać się między oboma urządzeniami. Zupełnie tak, jak podczas pracy na dwóch ekranach podłączonych do jednego komputera. Flow można wykorzystać m.in. do błyskawicznego przenoszenia plików - skopiuj je na jednym urządzeniu, przesuń myszkę na drugi pulpit, a po wciśnięciu CTRL+ V oprogramowanie Logitech automatycznie i bezprzewodowo skopiuje żądane dane.

Cena: 479 zł