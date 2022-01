Najbardziej oczekiwane gry 2022 roku. Elden Ring, Suicide Squad, nowy God of War i inne

fot. WBIE, SIE, Bandai Namco

W 2021 roku branża gier zaliczyła mały, choć zauważalny zastój. Doskonałym na to dowodem jest fakt, że na rynek nie trafiło zbyt wiele naprawdę głośnych tytułów i tylko jeden, któremu udało się przekroczyć barierę 90 punktów w serwisie Metacritic: Forza Horizon 5. Wynika to oczywiście w dużym stopniu z pandemii koronawirusa, która doprowadziła do przesunięcia wielu premier na późniejsze terminy. Ma to jednak również pewne zalety: jeśli sytuacja nie ulegnie drastycznemu pogorszeniu, to w 2022 roku na rynek trafi wiele tytułów, których gracze od dawna wyczekują!

W tym wpisie zbieramy dla Was najbardziej oczekiwane gry 2022 roku. Na pierwszych pozycjach znajdziecie te, które mają już ustalone daty premier (choć pamiętajcie, że zawsze mogą się one zmienić, nawet w ostatniej chwili), później takie, które powinny ukazać się na rynku w nadchodzących miesiącach, ale wydawcy nie podali konkretnych terminów. W końcówce zebraliśmy zaś kilka produkcji, które w roku 2022 mogą zadebiutować, ale nie zostało to jeszcze oficjalnie potwierdzone.

Pokemon Legends: Arceus

Premiera: 28 stycznia 2022

Platformy: Nintendo Switch

Seria Pokemon od ponad 20 lat cieszy się ogromną, niesłabnącą popularnością. Nie da się jednak przy tym ukryć, że formuła z każdą kolejną odsłoną nieco się wyczerpuje, a przejście na mocniejszą platformę (Nintendo Switch) nie do końca zostało odpowiednio wykorzystane. Być może milowym krokiem dla cyklu okaże się Pokemon Legends: Arceus, które ma zaoferować w pełni otwarty świat i inne podejście do rozgrywki.

Dying Light 2: Stay Human

Premiera: 4 lutego 2022

Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X, Nintendo Switch (Cloud Version)

Parkour, crafting, zombie - te trzy słowa wydają się najlepiej opisywać Dying Light 2: Stay Human, czyli nową grę polskiego studia Techland. Jej droga do premiery była kręta i burzliwa, bo debiut przesuwano kilkukrotnie, ale wygląda na to, że w lutym wreszcie uda się dostarczyć ją graczom. Oczekiwania są spore, więc pozostaje trzymać kciuki, że deweloperom uda się je spełnić.

Total War: Warhammer III

Premiera: 17 lutego 2022

Platformy: PC

Połączenie dwóch znanych marek okazało się strzałem w dziesiątkę. Total War: Warhammer III to iście wybuchowa mieszanka taktyki, walk w czasie rzeczywistym oraz popularnego uniwersum Warhammer Fantasy.

Horizon: Forbidden West

Premiera: 18 lutego 2022

Platformy: PlayStation 4, PlayStation 5

Aloy powróci na początku 2022 roku. Horizon: Forbidden West zapowiada się na dość typowy sequel, w którym dostaniemy nowe lokacje, przygody, a także kilka dodatkowych ruchów i gadżetów dla głównej bohaterki. Uwagę ponownie przyciąga też bardzo atrakcyjna warstwa wizualna, której pełen potencjał mamy zobaczyć na konsoli PS5.

Elden Ring

Premiera: 25 lutego 2022

Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X

Dla jednych - najbardziej wyczekiwana gra 2022 roku, dla innych - produkcja, w którą nigdy nie zagrają z uwagi na dość wysoki poziom trudności. Elden Ring to bowiem kolejne dzieło japońskiego studia From Software, które z wymagającej rozgrywki zrobiło jeden ze swoich znaków rozpoznawczych. Nie zabraknie natomiast pewnych dużych zmian względem serii Dark Souls. Dostaniemy między innymi w pełni otwarty świat, wierzchowca, a także możliwość skradania się i atakowania wrogów z ukrycia.