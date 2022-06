Najbardziej wyczekiwane hity lata 2022. Nowy Thor i powrót Jurassic World

materiały prasowe

Wakacje w kinie nazywane są sezonem ogórkowym. Nie ma zbyt dużego wyboru, jeśli chodzi o ciekawe produkcje, a repertuar wypełniony jest raczej animacjami lub widowiskami bez dużych perspektyw na zwojowanie box office'u. Lato 2022 zapowiada się jednak trochę inaczej, bo prócz wyczekiwanego hitu Marvel Studios, widzowie otrzymają produkcje od takich reżyserów jak Jordan Peele, David Cronenberg i George Miller. To gwarantuje dzieła, które na pewno będą łączyć artyzm z komercją, więc na nudę nikt nie powinien narzekać.

Jeśli chodzi o blockbustery, wybór w tym okresie jest mocno ograniczony, choć sezon rozpoczął się od widowiskowego i niezwykle udanego Top Gun: Maverick. Studia nie chcą ryzykować, bo wakacje to czas wyjazdów i siedzenia na świeżym powietrzu, a nie w kinie. Prawda jest jednak taka, że skoro to czas urlopów, to zawsze warto przeznaczyć chociaż jeden dzień na wybranie się do kina. My ułatwimy Wam wybór filmu! Po więcej informacji, jeśli chodzi o premiery na cały 2022 rok, odsyłamy do naszego kalendarza. A oto potencjalnie największe hity lata 2022 w kinie.

Najbardziej wyczekiwane hity lata 2022

Jest to kolejna część kultowej serii o dinozaurach. Dwie poprzednie odsłony cieszyły się ogromną popularnością, co przełożyło się na znakomite wyniki w kinowych kasach. W części finałowej powrócą nie tylko Chris Pratt i Bryce Dallas Howard, ale też aktorzy wcielający się w swoje role w klasycznym Parku Jurajskim - Laura Dern, Sam Neill i Jeff Goldblum. W produkcji po raz pierwszy dinozaury opuszczą park i będą żyć między ludźmi, więc będzie się działo.

Premiera: 8 czerwca 2022 roku

Będzie to nowa animacja studia Pixar z kultowego uniwersum Toy Story. Opowie historię tytułowego bohatera, który stał się inspiracją dla kultowej zabawki. Choć we wcześniejszych filmach to Tim Allen mówił głosem Buzza Astrala, to w tej części wcieli się w niego Chris Evans, gwiazda Kapitana Ameryki. Twórcy zapowiadają klimat przygodowego science fiction, a zwiastuny obiecują naprawdę niezwykłe widowisko.

Premiera: 17 czerwca 2022 roku

Horror od Universal Pictures oparty na opowiadaniu autorstwa Joe Hilla, uznanego pisarza powieści grozy i syna Stephena Kinga. Za reżyserię odpowiada Scott Derrickson, specjalista od horrorów (Sinister i Egzorcyzmy Emily Rose). Finney Shaw, nieśmiały, ale sprytny 13-latek, zostaje uprowadzony przez sadystycznego zabójcę i uwięziony w dźwiękoszczelnej piwnicy, gdzie krzyki na niewiele się zdadzą. Kiedy odłączony telefon na ścianie zaczyna dzwonić, Finney odkrywa, że ​​słyszy głosy poprzednich ofiar zabójcy. I są one bardzo zdeterminowane, aby upewnić się, że to, co im się przydarzyło, nie przydarzy się Finneyowi.

Premiera: 24 czerwca 2022 roku

Wreszcie doczekamy się nowego filmu biograficznego o królu rock and rolla. Jest to opowieść o życiu Elvisa Presleya z perspektywy skomplikowanej relacji z enigmatycznym menadżerem - Tomem Parkerem. Historia rozgrywa się na przestrzeni 20 lat i opowiada o bezprecedensowej karierze piosenkarza na tle ewoluującego krajobrazu kulturowego i końca amerykańskiej niewinności. W tytułowego bohatera wciela się Austin Butler, a w Parkera - Tom Hanks.

Premiera: 24 czerwca 2022 roku

Będzie to kolejna część dochodowej serii animacji od Illumination i Universal Pictures. Film skupi się na postaci Gru i tego, jak Minionki zostały jego poplecznikami. Dla przypomnienia na końcu filmu z 2015 roku Minionki pozbawione złoczyńcy, któremu mogłyby pomagać, spotykają młodego Gru. W najnowszej produkcji zobaczymy ich pierwszą przygodę, która ma doprowadzić młodego antagonistę do tytułu superzłoczyńcy.

Premiera: 1 lipca 2022 roku

W filmie Thor ma dosyć walki i postanawia odnaleźć spokój daleko od superbohaterskich spraw. Jednak jego emeryturę przerywa pojawienie się Gorra, Rzeźnika Bogów - obdarzonego ogromną mocą złoczyńcy, który za cel postawił sobie zabicie wszystkich znanych światu bogów. Thor, aby powstrzymać antagonistę, będzie musiał skorzystać z pomocy Jane Foster, która, jak się okazuje, włada Mjolnirem. Taika Waititi powraca jako reżyser i zapowiada widowisko inne niż Thor: Ragnarok. Fani mogą zacierać rączki.

Premiera: 8 lipca 2022 roku

Jordan Peele powraca z nowym filmem. Po ciekawych i świetnie przyjętych przez krytykę filmach Uciekaj! i To my, tym razem pokaże nam losy mieszkańców pewnej doliny w Kalifornii, którzy będą świadkami niesamowitego i mrożącego krew w żyłach odkrycia. Chodzi o pewien obiekt na niebie.

Premiera: 22 lipca 2022 roku