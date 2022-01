Filmy 2022 - kalendarz premier kinowych

fot. materiały prasowe

Trzymajcie się mocno, bo to będzie ciekawy rok w świecie kina! Na wielkie ekrany wkroczą widowiskowe blockbustery i intrygujące produkcje niezależnych wytwórni, m.in. Top Gun: Maverick, Uncharted, Batman, Morbius, Black Adam, Doktor Strange w multiwersum obłędu, Wiking, Thor: Miłość i grom, Fantastyczne zwierzęta: Tajemnice Dumbledore'a, Halloween Ends, Avatar 2, Aquaman 2 czy Elvis. Przed nami także kilka ciekawie zapowiadających się animacji, na które czekają nie tylko dorośli, np. Buzz Astral, Sonic. Szybki jak błyskawica 2, DC Liga Super-Pets, Minionki: Wejście Gru czy Mario Movie.

Filmy na 2022 już rozpalają wyobraźnię kinomanów, a my porządkujemy naszą wiedzę i udostępniamy Wam niezawodny kalendarz premier kinowych na 2022. Już teraz zebraliśmy dla Was 164 najbardziej obiecujących tytułów. Lista nowości filmowych będzie tylko rosła, a my ją wraz z najnowszymi doniesieniami aktualizujemy i uzupełniamy.

Lista premiery kinowe 2022 ma dwie formy: niżej znajdziecie galerię z szybką listą najciekawiej zapowiadających się filmów w tym roku; dalej znajduje się dokładna rozpiska z przypisaną datą premiery.

Sprawdzajcie, komentujcie, polecajcie!

Filmy 2022 - premiery

Wyjdź za mnie

FILMY 2022 - PREMIERY

Nowe filmy - premiery 4.02.2022

Nowe filmy - premiera 11.02.2022

Nowe filmy - premiery 18.02.2022

Nowe filmy - premiery 25.02.2022

Nowe filmy - premiery 4.03.2022

Nowe filmy - premiery 11.03.2022

Nowe filmy - premiery 18.03.2022

Animal

Gra fortuny

Historia mojej żony

Inni ludzie

Jeden za milion

Miś Bamse 4

Przeżyć

Z miłości do mody

Za duży na bajki

Mała mama

Medium

Nowe filmy - premiery 25.03.2022

Nowe filmy - premiery 1.04.2022

Nowe filmy - premiery 7.04.2022

Nowe filmy - premiery 8.04.2022

Nowe filmy - premiery 22.04.2022

Nowe filmy - premiery 29.04.2022

65

Nowe filmy - premiery 6.05.2022

Nowe filmy - premiery 13.05.2022

Nowe filmy - premiery 20.05.2022

Nowe filmy - premiery 27.05.2022

Nowe filmy - premiery 10.06.2022

Nowe filmy - premiery 17.06.2022

Buzz Astral

Oh Hell No

Nowe filmy - premiery 24.06.2022

Nowe filmy - premiery 1.07.2022

Nowe filmy - premiery 8.07.2022

Nowe filmy - premiery 15.07.2022

Nowe filmy - premiery 22.07.2022

Nope

Under the Boardwalk

Nowe filmy - premiery 29.07.2022

Black Adam

Pil

Where the Crawdads Sing

Nowe filmy - premiery 5.08.2022

Blazing Samurai

Każdy wie lepiej

Lena i Śnieżka

Nowe filmy - premiery 12.8.2022

Secret Headquarters

Nowe filmy - premiery 19.8.2022

Transformers: Przebudzenie bestii

Kurozając i zagadka chomika ciemności

Nowe filmy - premiery 24.8.2022

Nowe filmy - premiery 26.8.2022

The Bride

Nowe filmy - premiery 2.9.2022

Nowe filmy - premiery 9.9.2022

Salem's Lot

Ticket to Paradise

Śubuk

Nowe filmy - premiery 16.9.2022

Nowe filmy - premiery 23.9.2022

Nowe filmy - premiery 30.9.2022

Poskromienie złośnicy

Ticket To Paradise

Niezatytułowany film Patryka Vegi

Bros.

Nowe filmy - premiery 7.10.2022

Nowe filmy - premiery 14.10.2022

Nowe filmy - premiery 21.10.2022

Halloween Ends

Zołza

Nowe filmy - premiery 26.10.2022

Nowe filmy - premiery na 4.11.2022

Nowe filmy - premiery 11.11.2022

Nowe filmy - premiery na 25.11.2022

She said

Nowe filmy - premiery na 2.12.2022

Violent Night

Lyle, Lyle

Nowe filmy - premiery 16.12.2022

Nowe filmy - premiery 21.12.2022