Najciekawsze filmy animowane 2022 roku

fot. materiały prasowe

Kończy się rok 2021, który tak naprawdę od swojej drugiej połowy wrócił do normalności, jeśli chodzi o premiery kinowe. 2022 zapowiada się natomiast naprawdę dobrze pod względem premier filmowych. W poniższym zestawieniu przygotowaliśmy dla Was listę najlepiej zapowiadających się filmów animowanych, które trafią do kin i na platformy streamingowe w przeciągu kolejnych 12 miesięcy.

W zestawieniu produkcje dla siebie powinni znaleźć między innymi fani kolejnych widowisk od Disneya oraz ciekawych superbohaterskich animacji.

Kolejna odsłona przygód Drakuli i spółki. Tym razem w wyniku działania wynalazku Van Helsinga, Johnny zostaje zmieniony w potwora, a Drakula i jego przyjaciele w ludzi. Bohaterowie wyruszają w szaloną podróż, aby odnaleźć antidotum.

Obsada: Brian Hull, Andy Samberg, Selena Gomez, Kathryn Hahn, Steve Buscemi, David Spade, Keegan-Michael Key.

Premiera w Polsce: 14 stycznia.

Sequel popularnej animacji o muzycznie utalentowanych zwierzakach. Tym razem Buster Moon i jego ekipa mają szansę wystąpić na ogromnej scenie w wielkim koncercie na żywo. Jednak najpierw muszą przekonać do występu gwiazdę muzyki, Claya, do powrotu na scenę. Problem w tym, że po stracie żony artysta nie chce mieć nic wspólnego z muzyką.

Obsada: Matthew McConaughey, Reese Witherspoon, Scarlett Johansson, Taron Egerton, Nick Kroll, Tori Kelly, Pharrell Williams, Letitia Wright, Eric Andre, Bono i Chelsea Peretti.

Premiera w Polsce: 21 stycznia

Nowy film z serii Epoka lodowcowa. Bohaterem produkcji jest znany z poprzednich produkcji Buck. Postać żyła w podziemnym świecie dinozaurów i straciła oko w spotkaniu z Rudym.

Obsada: Simon Pegg, Josh Peck, Seann William Scott, Ray Romano, John Leguizamo, Queen Latifah, Denis Leary, Jennifer Lopez oraz Jessie J.

Premiera na świecie: 28 stycznia

Luck

Animacja Apple TV+, która opowiada o pewnej pechowej dziewczynie, która odkrywa tajemniczy świat szczęścia i pecha. Łączy siły z magicznymi stworzeniami, aby odnaleźć siłę potężniejszą niż samo szczęście.

Obsada: Jane Fonda, Whoopi Goldberg.

Premiera na świecie: 18 lutego.

fot. Apple TV+

Nowa animacja Pixara. Bohaterką produkcji jest 13-letnia Mei, która pewnego dnia odkrywa, że pod wpływem silnych emocji zamienia się w czerwoną pandę. Nastolatka stara się, jak może, aby unikać stresu, jednak wcale nie jest to takie łatwe, jak się wydaje, szczególnie w okresie dorastania.

Obsada: Rosalie Chiang, Sandra Oh, Orion Lee, Wai Ching Ho, Ava Morse, Maitreyi Ramakrishnan, Hyein Park oraz Tristan Allerick Chen.

Premiera w Polsce: 11 marca.

Animacja od DreamWorks, której akcja dzieje się w świecie, w którym współistnieją ludzie i antropomorficzne zwierzęta. Zajmujący się kradzieżami gang w składzie: Pan Wilk, Pan Wąż, Pan Rekin, Pan Pirania oraz Pani Tarantula musi dokonać największego skoku w swoim życiu. Jednak po drodze zaczną się zastanawiać, czy rola czarnego charakteru nadal im pasuje.

Obsada: Sam Rockwell, Marc Maron, Craig Robinson, Anthony Ramos, Awkwafina, Richard Ayoade, Zazie Beetz, Lilly Singh i Alex Borstein.

Premiera na świecie: 22 kwietnia.

Produkcja opowiadająca o drużynie superzwierząt, która składa się z pupili największych herosów DC. W jej skład wchodzą pies Supermana Krypto, pies Batmana Ace, żółw Flasha, Merton, świnka Wonder Woman, PB oraz wiewiórka Green Lanterna, Chip. Muszą połączyć siły, aby uratować swoich opiekunów porwanych przez Lexa Luthora.

Obsada: Dwayne The Rock Johnson, Kevin Hart, Natasha Lyonne, Vanessa Bayer oraz Diego Luna

Premiera w Polsce: 20 maja.

Pełnometrażowy film oparty na popularnym serialu animowanym dla dorosłych, w którym w dubbingu powraca obsada telewizyjnej produkcji.

Obsada: H. Jon Benjamin, Kristen Schaal, Dan Mintz, Eugene Mirman, Larry Murphy, John Roberts.

Premiera na świecie: 27 maja.

fot. materiały prasowe

Animacja Pixara, która opowiada o tytułowym bohaterze znanym z serii Toy Story. Jednak nie do końca, ponieważ produkcja skupi się na oryginalnym Buzzie Astralu, astronaucie, który stał się inspiracją dla późniejszej zabawki. Całość ma być utrzymana w stylu przygodowego science fiction.

Obsada: Chris Evans, Taika Waititi.

Premiera w Polsce: 17 czerwca.

Nowa animacja o kultowych żółtych stworkach. Tym razem twórcy pokażą, jak Minionki zostały poplecznikami złoczyńcy Gru. Produkcja przedstawi drogę młodego antagonisty do statusu superzłoczyńcy.

Obsada: Taraji P. Henson, Jean-Claude Van Damme, Lucy Lawless, Dolph Lundgren, Danny Trejo, Russell Brand i Michelle Yeoh.

Premiera w Polsce: 1 lipca.

Sequel kultowej już animacji o Pajączku z 2018 roku. Szczegóły fabuły są trzymane w tajemnicy, jednak ponownie dużą rolę odegra multiwersum. Podobno głównym czarnym charakterem ma być Johnathon Ohnn, znany również jako Spot. W animacji pojawi się Jessica Drew aka Spider-Woman.

Obsada: Shameik Moore, Hailee Steinfeld, Oscar Isaac, Jake Johnson, Issa Rae.

Premiera na świecie: 7 października.

Spellbound

Animacja Apple TV+ to musical o młodej dziewczynie, która postanawia przełamać zaklęcie, które podzieliło jej królestwo na dwie części.

Premiera na świecie: 11 listopada.

fot. Apple TV+

Animacja oparta na serii kultowych gier Nintendo o wąsatym hydrauliku. Szczegóły fabuły są trzymane w tajemnicy.

Obsada: Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Charlie Day, Jack Black, Keegan-Michael Key, Seth Rogen, Fred Armisen, Kevin Michael Richardson, Sebastian Maniscalco, Charles Martinet.

Premiera na świecie: 21 grudnia.

Pinokio

Animacja poklatkowa Netflixa opowiadająca znaną na całym świecie historię tytułowej, drewnianej lalki, która pragnie stać się prawdziwym chłopcem. Reżyseruje Guillermo del Toro.

Obsada: Ewan McGregor, David Bradley, Ron Perlman, Tilda Swinton, Christoph Waltz, Cate Blanchett, Tim Blake Nelson, Finn Wolfhard, Burn Gorman i John Turturro.

Data premiery: nieznana.