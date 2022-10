Nie tylko Ród Smoka. Poznaj mniej popularne perełki z HBO MAX

HBO/ materiały promocyjne

Gra o tron: Ród smoka, podobnie jak Gra o tron to obecnie największe hity, znajdujące się na HBO MAX. Platforma słynie też z wielkich klasyków, które na przełomie wieku ukształtowały nowoczesny serial telewizyjny. Mowa tu oczywiście o takich produkcjach jak: Rodzina Soprano, Sześć stóp pod ziemią, Prawo ulicy czy Rzym. Wszystkie te arcydzieła wciąż są obecne na serwisie streamingowym, który niegdyś był monopolistą i hegemonem, jeśli chodzi o telewizję wysokiej jakości. Obecnieczasy się zmieniły i pozycja HBO nie jest już tak mocna. Wiele osób jednak niesłusznie krytykuje platformę. W polskim HBO wciąż znajduje się dużo ciekawych rzeczy do obejrzenia. Mimo że nie są to historie tak popularne, jak Gra o tron czy inne klasyczne seriale, to w większości przypadków jakość zawsze pozostaje na wysokim poziomie. Poniższe zestawienie poświęcone jest produkcjom odcinkowym. Znajdziecie tam zarówno nieznane perełki, jak i już nieco zapomniane seriale. Formaty dokumentalne skupiające się na kontrowersyjnych tematach oraz niepoprawne politycznie animacje spod znaku Adult Swim. Wbrew pozorom HBO MAX w Polsce ma szeroką i interesującą bibliotekę, składającą się nie tylko z filmów i serial własnej produkcji. Zresztą zobaczcie sami - z pewnością każdy znajdzie tam coś dla siebie.

W potrzebie - przygody hipsterskiego handlarza marihuaną, który podczas swojej pracy spotyka wiele nietypowych postaci.