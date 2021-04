Najgorsze zakończenia filmów. Przez nie dobre produkcję pozostawiają niesmak

fot. Touchstone Pictures

Na pewno mieliście nie raz tak, że oglądacie dobry albo przynajmniej niezły film, który Was wciągnął i zaciekawił. Jednak wtedy przyszedł finał produkcji, który był bardzo zły i zniszczył dotychczasowy sens historii.

Przygotowaliśmy dla Was galerię z dobrymi, niezłymi filmami lub takimi z bardzo ciekawym konceptem wyjściowym, których zakończenie zniszczyło fabułę, sprawiło, że nie miała ona sensu, było absurdalne lub przekombinowane do granic możliwości, przez co stało się przerostem formy nad treścią, gryzącą się z resztą opowieści. Przy każdej pozycji w galerii znajdziecie argumenty, dlaczego to zakończenie zostało zawarte na liście.

Warto zaznaczyć, że to w pełni SUBIEKTYWNY ranking, dlatego skarg nie przyjmuję. Jednak bardzo chętnie poznam Wasze typy najgorszych zakończeń niezłych filmów. Piszcie w komentarzach.

Najgorsze zakończenia filmów