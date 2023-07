Filmy, których niesłusznie nie lubisz. Subiektywny ranking niedocenionych produkcji

Marvel/materiały promocyjne/A24/Netflix

Filmy przedstawione w poniższym zestawieniu nie cieszyły się popularnością widzów, albo spotkały się z negatywnym odbiorem krytyków. Nie ma tu jednak mowy o wpadkach i artystycznych porażkach. To naprawdę świetne produkcje! Wiele wyszczególnionych pozycji z pewnością wywoła u Was konsternację, a niektórych przyprawi nawet o zgrzytanie zębami. To subiektywny ranking, jak wiele podobnych zestawień, które można znaleźć w internecie. Friedrich Nietzsche napisał kiedyś - Powiadacie mi przyjaciele, że o gusty i o smaki spierać się niepodobne? Ależ wszelkie życie jest waśnią o gusty i o smaki. W ślad za tymi słowami zapraszam do dyskusji na temat moich wyborów. Czy będziecie mieć odwagę wskazać w komentarzach filmy odrzucone przez opinię publiczną, które nosicie naprawdę głęboko w sercu?

Subiektywny ranking najbardziej niedocenionych filmów

Eternals – Wizja Chloe Zao zauroczyła mnie do tego stopnia, że zupełnie nie przeszkadzały mi mankamenty, które oczywiście były obecne.

Dla kontrastu rzućcie też okiem na galerię produkcji filmowych, które moim zdaniem są przereklamowane i nie zasługują na posiadane uznanie.

Subiektywny ranking najbardziej przecenionych filmów