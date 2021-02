Najlepsze gry mobilne w 2021 roku. Z nimi nie grozi Wam nuda!

fot. Riot Games, CD Projekt, MiHoyo

Wiele osób słysząc „gry mobilne” ma przed oczami produkcje wyjątkowo proste, oferujące mało skomplikowaną rozgrywkę i oprawę, która znacząco odstaje od tej znanej z konsol, nie mówiąc już o potężnych, gamingowych pecetach. Współczesna rzeczywistość wygląda jednak zupełnie inaczej. Na urządzeniach z systemami Android i iOS z roku na rok pojawia się coraz więcej interesujących tytułów, a rynek ten jest wart miliardy dolarów.

Ogromnej popularności „mobilek” należy doszukiwać się przede wszystkim w wyjątkowo niskim progu wejścia. Nie potrzebujemy kosztownych konsol czy komputerów za kilka, czy nawet kilkanaście tysięcy złotych. Same gry również są tanie, a często darmowe, zarabiające na obecności reklam czy mikropłatności. Do tego dochodzi też odpowiednio skrojony gameplay, który wciąga od pierwszych minut, a przy tym zawiera mechaniki mające na celu zachęcić graczy, by regularnie taki tytuł uruchamiali i nie rezygnowali z niego po kilku dniach.

Postanowiliśmy przyjrzeć się produkcjom mobilnym i wybrać te, które trafiły na rynek w ostatnich miesiącach lub wcześniej, ale w dalszym ciągu są rozwijane i cieszą się zainteresowaniem graczy. Oto najlepsze gry mobilne w 2021 roku, które warto sprawdzić.

Genshin Impact

Po pierwszych pokazach Genshin Impact w sieci pojawiło się sporo obaw i zarzutów zarazem, które wynikały z podobieństwa do The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Patrząc na materiały marketingowe trudno się z tym nie zgodzić, bo na pierwszy rzut oka widać, skąd chińskie studio miHoYo czerpało inspirację – tak w kwestii oprawy, jak i pewnych rozwiązań w samej rozgrywce. Na szczęście nie mamy tu do czynienia z prostszym i gorszym klonem, bo główne założenia rozgrywki są tu już zdecydowanie inne i w pewnym sensie łączą ze sobą dwa zupełnie różne światy. Z jednej strony mamy tu do czynienia z RPG akcji w otwartym świecie o niemal konsolowej jakości, z drugiej jednak jest tutaj cała masa mechanik charakterystycznych dla tak zwanych „gacha games”, nastawionych na kupno losowych, wirtualnych przedmiotów, co generuje zyski dla twórców.

I choć ten ostatni element jest kontrowersyjny i nie każdemu przypadnie do gustu, to mimo tego Genshin Impact warto sprawdzić. To produkcja ogromna, zachwycająca rozmachem, a przy tym też pozwalająca cieszyć się zabawą nawet wtedy, gdy nie wydamy na nią grosza. Choć zdarzają się tu pewne „ściany”, które mają na celu „zachęcić” do sięgnięcia do portfela, to na żadnym etapie nie jest to niezbędne.

Deluxe Ski Jump 2

Dla wielu będzie to prawdziwy wehikuł czasu, powrót do przeszłości i zagrywania się w „Małysza” w domu czy na lekcjach informatyki. Kultowe Deluxe Ski Jump 2, prosta produkcja o skokach narciarskich, ma wyjątkowo proste zasady – musimy po prostu odpowiednio wybić się z progu, utrzymać odpowiednią pozycję, a następnie wylądować, oczywiście z telemarkiem. Mimo tego zabawa jest bardzo wciągająca, a system wyników odpowiednio motywuje do tego, by bić rekordy własne lub przyjaciół w trybie hot seat.

fot. Mediamond

Twórcy wiernie przenieśli tę lubianą swego czasu produkcje na urządzenia mobilne i zadbali o komfortowe sterowanie. Skoczka możemy kontrolować na dwa sposoby: wychylając smartfon lub tablet, a także korzystając z ekranu dotykowego.

Fortnite

Jedna z najpopularniejszych gier na świecie doczekała się portów na praktycznie wszystkie istotne platformy, w tym również urządzenia mobilne. Warto zaznaczyć, że na tych sprzętach otrzymujemy pełen pakiet – dokładnie ten sam gameplay i tryby, co na konsolach i pecetach. To zaś oznacza mnóstwo zawartości, począwszy od kilku rodzajów battle royale (solo, w duetach i drużynach), a na okolicznościowych wydarzeniach kończąc.

Siłą Fortnite jest przede wszystkim to, jak bardzo autorzy dbają o tę grę. Bardzo często otrzymuje ona nową zawartość, mapa zmienia się, dodawane są nowe bronie, przedmioty czy mechaniki. Nie brak tu również mnóstwa kosmetycznych przedmiotów do zdobycia za wirtualną walutę, a współpraca ze znanymi markami sprawia, że jest tutaj sporo atrakcji dla fanów popkultury, takich jak skórki dla bohaterów, które inspirowane są popularnymi filmami, serialami czy komiksami.

Call of Duty Mobile

Mobilnej wersji doczekała się również popularna seria Call of Duty. Tym razem nie mamy jednak do czynienia z portem, a osobną grą, przygotowaną specjalnie z myślą o pasjonatach przenośnej rozgrywki. Na szczęście obyło się bez poważnych cięć. Na topowych sprzętach Call of Duty Mobile wygląda rewelacyjnie, a rozgrywka jest szybka, dynamiczna, a same mecze krótkie, dzięki czemu doskonale sprawdzają się w krótkich sesjach.

Pozytywnie zaskakuje też dostępna w grze zawartość. Samych trybów jest tu sporo, poczynając od klasycznego deathmatcha, poprzez snajperskie pojedynki, a na battle royale kończąc. Do tego dochodzi też wiele map i elementów wyposażenia do odblokowania, przez co przy tym tytule naprawdę trudno jest się nudzić nawet po wielu godzinach.

Legends of Runeterra

Trudno znaleźć gatunek, który byłby przystosowany do smartfonów i tabletów lepiej od karcianek. Gry tego typu nie są wymagające dla sprzętu i ruszą na praktycznie dowolnej konfiguracji, a sterowanie dotykowe jest wyjątkowo wygodne i intuicyjne. Z tego też powodu pasjonaci wirtualnych kart mają z czego wybierać, a jedną z najciekawszych produkcji ostatnich miesięcy jest Legends of Runeterra.

To gra w uniwersum League of Legends, przez co niektóre elementy będą wyglądać znajomo dla fanów tego świata i ci poczują się tutaj jak w domu. Z drugiej jednak strony jest to zupełnie nowa produkcja i inny gatunek, więc mogą dość łatwo odnaleźć się tuż te osoby, które do tej pory unikały poprzedniego dzieła Riot Games.