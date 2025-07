Jak Pokolenia V uhonoruje pamięć Chance’a Perdomo? Showrunnerka o 2. sezonie

fot. Brooke Palmer // Prime Video // Amazon Studios

Podczas panelu na San Diego Comic Con zaprezentowano nowy zwiastun 2. sezonu Pokolenia V. Potwierdzono też, że historia będzie się rozgrywać tuż po wydarzeniach z końcówki 4. sezonu The Boys. Ponadto w drugiej serii nie zobaczymy Chance'a Perdomo, który wcielał się w Andre Andersona. Aktor zginął w wypadku motocyklowym tuż przed rozpoczęciem zdjęć do nowego sezonu. Showrunnerka serialu wyjaśniła, w jaki sposób spin-off odda hołd aktorowi.

Hołd dla Perdomo był "najważniejszą rzeczą"

Michele Fazekas, showrunnerka Pokolenia V, wyjaśniła, że było dla nich priorytetem uhonorowanie zmarłego Chance'a Perdomo oraz jego postaci w serialu.

[To] prawdopodobnie najważniejsza rzecz, jaką chcieliśmy zrobić. Oglądając serial i oglądając nawet sam zwiastun… zrobiliśmy to tak dawno temu i pamiętam, jak byłam w pokoju scenarzystów i mówiłam o tym, jak ważne jest, aby go uhonorować. A potem, kiedy ogląda się serial, on jest obecny przez cały sezon. Pod wieloma względami chodziło o Andre i o Chance'a. I tak, jestem z tego bardzo dumna.

Perdomo zmarł 30 marca 2024 roku w wieku 27 lat. W tym dniu miało odbyć się pierwsze czytanie scenariusza drugiego sezonu. Doprowadziło to do opóźnienia produkcji i ostatecznej decyzji o rezygnacji z ponownego obsadzenia roli po jego śmierci.

Podczas SDCC Fazekas nawiązała również do The Boys oraz tego, jak seriale się przenikają:

Seriale korespondują ze sobą. Czwarty sezon The Boys zapowiada drugi sezon Pokolenia V. A zatem Homelander przejął władzę w Ameryce. Teraz zobaczymy, jak to wygląda – jak wygląda kraj, jak wygląda szkoła, a potem jak zacznie wyglądać ruch oporu.

Próbkę tego zazębiania się akcji widzowie mogli zobaczyć w zwiastunie 2. sezonu spin-offu, gdzie pojawia się Starlight/Annie January (Erin Moriarty). Ponadto w gościnnej roli ponownie zobaczymy Chace'a Crawforda (Deep). Do obsady dołączyli również Hamish Linklater jako dziekan Cipher i Ethan Slater jako założyciel uniwersytetu, dr Thomas Godolkin.

Pokolenie V - zdjęcia z 2. sezonu

Pokolenie V - fabuła 2. sezonu

Ameryka przystosowuje się do żelaznej ręki Homelandera, a na Uniwersytecie Godolkina nowy dziekan ogłasza przedmiot, który ma uczynić studentów potężniejszymi niż kiedykolwiek. Cate i Sam to bohaterowie, a Marie, Jordan i Emma wracają na studia po miesiącach traumy. Wojna między ludźmi i Supkami wisi na włosku, grupa dowiaduje się o tajnym programie z lat 60., w który uwikłana jest Marie.

Pokolenie V - premiera 2. sezonu 17 września na Prime Video.