Najlepsze wampiry w popkulturze. Nie obrazilibyście się, gdyby was wyssały

Wampiry nigdy się nie starzeją - szczególnie w popkulturze. Obojętnie czy są opowiedziane w klasyczny sposób, czy świecą się w słońcu jak kula dyskotekowa na imprezie, zawsze znajdą się ich fani. W tym rankingu znajdą się najlepsi krwiopijcy z filmów i seriali, którzy skradli serca widzów. Choć warto zaznaczyć, że gdy niektórzy wyssaliby z was krew, to inni polują na energię, niczym Colin Robinson z Co robimy w ukryciu. To miejsce bezpieczne dla wszystkich wampirów i nikogo nie dyskryminujemy! Nawet tych, którzy są krwiożercami tylko w połowie, choć to głównie zasługa tytułowego bohatera filmu Blade, którego nie mogło zabraknąć w rankingu.

Przekonajcie się sami, którego krewnego Drakuli z przyjemnością zaprosilibyście za próg swojego domu.

Najlepsze wampiry w popkulturze - galeria. Damon Salvatore, Lestat de Lioncourt i inni

Tylko kochankowie przeżyją - Adam

Koniecznie dajcie znać w komentarzu, czy znaleźliście w galerii swojego ulubionego krwiopijcę. A jeśli nie - kogo w niej brakuje? Czekamy na wasze propozycje najlepszych wampirów w popkulturze.