Netflix - najlepsze SERIALE. Co warto obejrzeć? [aktualizacja marzec 2022)

Fot. Materiały prasowe

Lista dla tych, którzy nie chcą się zestarzeć podczas wybierania następnej produkcji do obejrzenia na Netfliksie. Poniżej znajdziecie tytuły najlepszych seriali na platformie wraz z krótkimi opisami, które pomogą wam sprawdzić, czy to na pewno coś dla was. Dzięki temu nie stracicie czasu na przeglądanie w nieskończoność biblioteki tytułów. Zapoznajcie się z naszym małym przewodnikiem po najlepszych serialach na platformie Netflix i koniecznie dajcie znać w komentarzu, co sami byście do niego dodali - żeby nikt nie przegapił żadnej perełki. Lista będzie aktualizowana raz na miesiąc.

Netflix - najlepsze seriale. Co obejrzeć?

Poniżej znajdziecie wszystkie polecane przez nas tytuły, a jeśli potrzebujecie dodatkowej zachęty, w następnym segmencie czekają na was opisy seriali wraz z wyjaśnieniem, dlaczego według nas zasługują na uwagę.

Do wyboru są ekscytujące produkcje koreańskie, równie interesujące co Squid Game. Znajdziecie też takie klasyki jak Stranger Things i Ania, nie Anna.

Ania, nie Anna

Netflix - dlaczego warto obejrzeć te seriale?

Serial trochę różni się od książkowego oryginału, jednak zachował piękny klimat Zielonego Wzgórza. To ciepła i pouczająca opowieść o dziewczynce z ogromną wyobraźnią. Produkcja często porusza ważne społeczne tematy i opowiada o takich wartościach jak przyjaźń, rodzina czy miłość.

Genialna, przewrotna komedia. W 1. sezonie główna bohaterka trafia po śmierci do miejsca, które można nazwać odpowiednikiem nieba, choć zdecydowanie nie była dobrą osobą za życia. Możemy się przekonać, czy to kłamstwo wyjdzie na jaw. Dobry tytuł dla osób, które lubią inteligentny humor i szybkie tempo.

Brytyjski serial komediowy. Akcja rozgrywa się w latach dziewięćdziesiątych, a tłem są konflikty polityczne targające Irlandią Północną. Śledzimy losy nastolatek, które mogą być najbardziej wiarygodnym i zabawnym obrazem tego, jak w rzeczywistości wyglądają te lata młodości. Choć czasem jest wręcz absurdalnie, to gdy produkcja opowiada o czymś poważnym, potrafi trafić w idealne nuty.

Stranger Things to serial sci-fi. Akcja rozgrywa się w małym miasteczku, w którym znika dwunastoletni chłopiec. Gdy rodzina i przyjaciele próbują go odnaleźć, zaczynają odkrywać podejrzane i nadnaturalne rzeczy, a także sekretne eksperymenty. Kluczem do rozwiązania zagadki może być niezwykła dziewczynka.

Serial o przetrwaniu w ekstremalnych warunkach. Spłukani dłużnicy biorą udział w serii gier dla dzieci, które okazują się niezwykle niebezpieczne. Stawką są ogromne pieniądze, które mogłyby rozwiązać ich problemy. Ten koreański thriller królował na Netfliksie miesiącami nie bez powodu. Trzyma w napięciu do ostatniej minuty i pokazuje, co może zrobić człowiek doprowadzony do ostateczności.

Good Girls odpowiada na pytanie, co się stanie, gdy trzy mamuśki postanowią zabawić się w przestępców i okraść supermarket. Chcą w ten sposób rozwiązać swoje problemy finansowe i zyskać niezależność. Jednak zamiast tego stają na drodze prawdziwych bandytów. Kryminalna komedia.

Serial science fiction o rodzeństwie, które zostało obdarzone niezwykłymi mocami. Będą musieli połączyć siły po śmierci ojca, by powstrzymać nadciągającą katastrofę. Jednocześnie odkryją wielkie sekrety rodzinne.

Lucyfer to komedia o znudzonym władcy piekieł, który pojawia się na Ziemi i prowadzi klub. Z czasem jednak zaczyna pomagać policjantce w rozwiązywaniu spraw kryminalnych dzięki swojemu niezwykłemu talentowi - ludzie zdradzają mu, czego pragną najbardziej na świecie. Genialna rola Toma Ellisa, który jest przezabawnym i najbardziej sarkastycznym diabłem, jakiego można sobie wyobrazić.

Genialny koreański serial dla wszystkich, którzy lubią apokalipsy, krwiożercze potwory i walkę o przetrwanie. Gdy ludzie zaczynają zmieniać się w bestie, grupa sąsiadów musi połączyć siły, by przeżyć. Ich jedyną nadzieją może być walczący ze swoimi demonami młody chłopak.

To dość nietypowy serial komediowy, ponieważ opowiada o tragicznej sytuacji. Główny bohater musi zmierzyć się ze śmiercią ukochanej żony. W związku z tym zaczyna zachowywać się nieprzyjemnie, by odepchnąć od siebie innych. Błyskotliwy, zabawny i wzruszający.

Arcane to animowany serial fantasy na podstawie świata znanego z gier League of Legends. Grafika, aktorstwo głosowe i mimika bohaterów jest tu na niezwykłym poziomie, a historia opowiada o problemach klasowych, a także losach rozdzielonego rodzeństwa. Dwie siostry walczą po przeciwnych losach w wojnie pomiędzy miastami, gdzie ścierają się ze sobą magia i niezwykłe technologie.