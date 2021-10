Nie czas umierać - ale czas wybrać się do kina. Jak prezentuje się nowy James Bond?

Fot. Materiały prasowe

Nie czas umierać to już 25. część o przygodach kultowego agenta 007, która dziś zadebiutowała w polskich kinach. Tym razem James Bond będzie musiał zrezygnować ze spokojnego życia na zasłużonej emeryturze, by pomóc przyjacielowi w potrzebie. Jego nową misją będzie uratowanie porwanego naukowca, co doprowadzi go na trop kogoś, kto ma do swojej dyspozycji nową, niebezpieczną technologię. Produkcja będzie pożegnaniem Daniela Craiga, który w ten sposób po raz ostatni wcieli się w rolę sławnego szpiega. Pierwsze recenzje przedpremierowe zapowiadały solidne widowisko i godne zakończenie dla tego Jamesa Bonda.

Nie czas umierać - opinie po seansie nastrajają pozytywnie

Nie czas umierać przyjęło się pozytywnie u większości widzów. Wiele osób po seansie chwaliło reżyserię, za którą odpowiada Cary Joji Fukunaga. Na plus są też też sceny akcji i sekwencje walki, które miałyby przypominać stare bondowskie produkcje. Oczywiście najważniejszy jest tu sam James Bond, który tym razem postanowił pokazać bardziej ludzkie oblicze. Nie jest jednowymiarowy i chce od życia czegoś więcej od ścigania przestępców.

Jak podsumował Dawid Muszyński w naszej recenzji:

Daniel Craig żegna się z rolą Jamesa Bonda z dumą i szacunkiem. Nie jest to moje ulubione wcielenie tego ikonicznego bohatera, ale nie czuję też mocnego rozczarowania. Craig w pewien sposób sprowadził 007 na ziemię, pokazując go jako normalnego gościa, który czasami chodzi w T-shircie i popija piwo.

Macie zamiar wybrać się do kina na Nie czas umierać? A jeśli jesteście po seansie, co sądzicie o filmie? Dajcie znać w komentarzu!