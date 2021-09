Nie czas umierać, ale zarabiać. Prognozy box office dla filmu o Bondzie

fot. Universal Pictures

Nie czas umierać wchodzi na ekrany kin w wielu krajach począwszy od 29 września 2021 roku, skończywszy na 1 października (między innymi w Polsce). Prognozy mówią, że film zbierze na otwarciu 90 mln dolarów. Są to wstępne szacunki i niewykluczone, że ta kwota jeszcze się zmieni w nadchodzących dniach.

Nawet, jeśli ostatecznie zakończy się na 90 mln dolarów, będzie to wielki sukces filmu. Dla porównania na tych samych rynkach Spectre zebrało 123,5 mln dolarów, a Skyfall miało 109,2 mln dolarów. Nie jest to więc taka duża różnica w porównaniu do czasów sprzed pandemii koronawirusa. Z innej strony tacy Szybcy i wściekli 9 zebrali 69,5 mln dolarów, więc nawet w okresie pandemii jest to dobry wynik.

Nie jest wykluczone, że otwarcie ze świata będzie większe, bo Nie czas umierać jest jednym z najbardziej oczekiwanych filmów. Amerykanie film obejrzą dopiero 8 października, a Chińczycy aż 11 listopada. Ciekawe będzie jak dystrybutor sobie poradził, bo po raz pierwszy w historii przygód Bonda odpowiada za to Universal.

Wiemy, że w Wielkiej Brytanii film Nie czas umierać bije rekordy popularności. W przedsprzedaży kupiono 175 tysięcy biletów. Dzięki temu już wiadomo, że frekwencja w brytyjskich kinach we wrześniu będzie większa o 10% w stosunku do analogicznego miesiąca w 2019 roku. Bond będzie mieć największe otwarcie w brytyjskich kinach od czasów lata 2019 roku.