Ochronią Nintendo Switch 2 i ułatwią podróż z konsolą. Sprawdzamy akcesoria od JSAUX

Nintendo Switch 2 zadebiutowało 5 czerwca. Doszło do kilku istotnych zmian względem poprzednika – również w kwestii rozmiarów. W praktyce oznacza to, że wiele starszych akcesoriów może nie pasować do nowej wersji urządzenia. Firma JSAUX przysłała nam zestaw dodatków zaprojektowanych z myślą o Switchu 2. Sprawdziliśmy, co mają do zaoferowania i czy warto się nimi zainteresować.

Ochrona konsoli - szkło, pokrowce i nie tylko

Szkło ochronne to dla mnie jeden z podstawowych dodatków przy zakupie każdego urządzenia z ekranem. Wariant od JSAUX prezentuje się solidnie – ma twardość 9H i według producenta jest odporny na zarysowania. Po trzech tygodniach codziennego użytkowania mogę potwierdzić, że szkło nie ma żadnych widocznych rys, choć uczciwie przyznam, że konsola nie była narażona na ekstremalne warunki. Nie wrzucałem jej do plecaka, nie nosiłem w torbie obok kluczy, gwoździ czy ostrych narzędzi. Przy normalnym, codziennym użytkowaniu prezentuje się nienagannie. No, może z wyjątkiem odcisków palca (co możecie zobaczyć na zdjęciach w poniższej galerii), ale przy ekranie dotykowym to trudne do uniknięcia.

Na duży plus zasługuje sam proces montażu. W zestawie znajdziemy wszystko, co potrzebne: wilgotną i suchą ściereczkę, naklejkę do usuwania pyłków oraz plastikową ramkę ułatwiającą prawidłowe ułożenie szkła. Co więcej, w pudełku umieszczono dwie sztuki, więc w razie niepowodzenia można spróbować ponownie. W moim przypadku tym razem obyło się bez problemów – montaż był szybki i precyzyjny.

Ergonomic Battle Armor Protective to solidna nakładka na tył konsoli, której design pasuje do nazwy, bo faktycznie przypomina „pancerz” rodem z gier science fiction. Dobrze przylega, montaż jest prosty, a całość sprawia, że chwyt jest nieco bardziej komfortowy i prawdopodobnie zapewni dodatkową ochronę w momencie wypuszczenia konsoli z rąk. Jest jednak pewne „ale”: obudowa obejmuje również Joy-Cony, przez co ich odłączenie wymaga każdorazowego zdjęcia całej osłony. Może to być uciążliwe, szczególnie gdy zechcemy podzielić się z kimś kontrolerami.

Alternatywą jest Full-Cover Case Set, czyli zestaw trzech przezroczystych elementów – osobno na centralną część konsoli oraz każdy Joy-Con. To rozwiązanie umożliwia szybkie i wygodne odłączanie kontrolerów bez konieczności demontażu całości. Niestety, przezroczysty plastik prezentuje się dobrze tylko na początku. Dość łatwo łapie drobne ryski i odciski palców, co może nie przypaść do gustu osobom ceniącym sobie estetykę.

W ofercie JSAUX znajdziemy trzy różne pokrowce dopasowane do potrzeb różnych użytkowników drugiego Switcha. Trudno wskazać jeden najlepszy – wszystko zależy od preferencji. Shock Absorbent Storage Case to minimalistyczne, twarde etui, które sprawdzi się w podróży. Jego główną zaletą są kompaktowe rozmiary, dzięki którym nie zajmie on dużo miejsca w torbie czy plecaku, oraz dodatkowe miejsce na kartridże. Colorful Ultra-thin Carrying Case to klasyczne etui zapinane na zamek, dostępne w dwóch kolorach. Jest trochę większe od wcześniej wspomnianego modelu, ale wciąż lekkie i poręczne.

Jeszcze większy jest Portable Carrying Case. Bez trudu zmieści nie tylko Switcha 2 (również w opakowaniu Battle Armor lub Full-Cover Clear Set), ale też do 10 kartridżów. W środku znajduje się prowizoryczny "stojak", o który możemy oprzeć ekran, by w ten sposób wygodniej grać w trybie tabletop. Co ciekawe – dzięki pokaźnym wymiarom to etui sprawdzi się również do transportu Steam Decka.

Pozostałe akcesoria

Oprócz akcesoriów do ochrony konsoli, w ofercie JSAUX można znaleźć także inne produkty, a dwa z nich dotarły do nas na testy. Storage Case to niewielkie, solidne pudełko na kartridże. Mimo kompaktowych rozmiarów mieści aż 40 gier, co czyni je praktycznym wyborem dla fanów fizycznych wydań, którzy jednak chcieliby mieć swoją bibliotekę zawsze przy sobie. Ostatni gadżet to plastikowe nakładki w formie kierownic do Joy-Conów, przeznaczone do zabawy z grami wyścigowymi oferującymi sterowanie ruchowe, jak Mario Kart World. Dorośli gracze mogą narzekać na ergonomię, ale dla młodszych użytkowników może to być ciekawy sposób na urozmaicenie rozgrywki.

JSAUX stanęło na wysokości zadania i przygotowało sporo potencjalnie przydatnych akcesoriów, które sprawdzą się zarówno podczas rozgrywki w domu, jak i w podróży. Nie wszystkie z nich uważam za absolutnie niezbędne – kierownice to raczej fajny gadżet dla najmłodszych, a etui na aż 40 gier (Storage Case) również nie każdemu się przyda. Cieszy jednak fakt, że producent zadbał o tak dużą różnorodność, dzięki czemu wielu użytkowników będzie w stanie znaleźć produkty dobrze dopasowane do swoich potrzeb.