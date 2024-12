Nadchodzi "renesans DC" - zapowiada scenarzysta nowego serialu

Źródło: DC

Tom King, scenarzysta takich komiksów jak Supergirl: Woman of Tomorrow, Batman czy Szeryf Babilonu, jest w ekipie odpowiedzialnej za Latarnie, nowy serial DCU. Opowiedział portalowi Business Insider, dlaczego ten projekt jest dla niego ważny i zapowiedział "renesans" kinowego uniwersum.

Tom King o serialu Latarnie

Tom King w rozmowie z Business Insider przyznał, że czuje się odpowiedzialny za to, by dobrze przedstawić na ekranie Hala Jordana i Johna Stewarta w serialu Latarnie.

Przyjaźniłem się z Nealem Adamsem, współtwórcą Johna Stewarta. I za każdym razem, gdy byliśmy razem w pokoju, czułem, jak Neal krzyczy w moim kierunku: "Pamiętaj, skąd pochodzisz, dzieciaku".

Za scenariusz do serialu Latarnie odpowiadają nie tylko Tom King, ale również Damon Lindelof i Chris Mundy. Ostatni z nich pełni także rolę showrunnera i producenta wykonawczego. Wygląda na to, że całą trójkę łączy jedno - miłość do komiksów z Halem Jordanem i Johnem Stewartem.

Damon, Chris i ja dołączyliśmy do tego projektu z ogromną dozą miłości do materiału źródłowego i chcieliśmy zrobić to, co zawsze robię w komiksach, czyli wziąć te oryginalne dzieła i pokazać, dlaczego nadal są aktualne i zarazem przemawiają do odbiorców, jak i opowiadają o wszystkim, przez co teraz przechodzimy.

Tom King o "renesansie DC"

Tom King zapowiedział również "renesans" uniwersum wraz ze startem DCU, na którego czele stoją James Gunn i Peter Safran.

Czuje się, jakbyśmy byli u progu renesansu DC - na początku tworzenia absolutnie genialnego świata.

Scenarzysta zakończył rozmowę żartem, że na niego czas, ponieważ musi przedstawić pomysł na film za piętnaście minut. Z jego wypowiedzi wyłania się jednak dość dość optymistyczna wizja dla fanów DC, według której nowe kinowe uniwersum będzie świetne. Czas pokaże, czy Tom King ma rację i rzeczywiście doczekamy się jakiegoś "renesansu".

Warto dodać, że scenariusz do serialu zachwalał sam James Gunn w naszym wywiadzie. Koniecznie zobaczcie rozmowę, jeśli chcecie dowiedzieć się również nieco więcej o Creature Commandos.

