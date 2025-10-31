Nowe książki polecane przez redakcję - premiery na październik 2025 r.

SQN

Zapraszamy do tradycyjnego przeglądu książkowych premier - tym razem z października 2025 roku. Sezon targowy jest w pełni, do księgarń trafia wiele nowych tytułów i w związku z tym jest co wybierać spośród ofert wydawnictw.

Jak zwykle wybraliśmy dla Was garść propozycji z różnych gatunków: fantastyki, thrillera, kryminału, powieści obyczajowej i młodzieżowej, a także non-fiction. Pojawiły się też wznowienia.

Oto wybrane przez nas premiery książkowe z października 2025 roku:

M. L. Wang - Krew nad Jasną Przystanią

fantasy / magia / niełatwa współpraca

Sciona Freynan z Tiranu, sierota od czwartego roku życia, zawsze miała więcej do udowodnienia niż jej koledzy. Przez dwadzieścia lat poświęcała każdą chwilę na studiowanie magii, napędzana szalonym pragnieniem osiągnięcia niemożliwego: zostać pierwszą kobietą przyjętą do Wysokiego Magisterium na Uniwersytecie Magii i Przemysłu. Udaje jej się to, niestety jej nowi koledzy są zdeterminowani, żeby sprawić, by poczuła się niemile widziana i – zamiast wykwalifikowanego asystenta – przydzielają jej… woźnego.

Ani Sciona, ani jej rówieśnicy nie zdają sobie sprawy, że jej małomówny przyboczny nie zawsze był woźnym. Dziesięć lat wcześniej był myśliwym zza magicznej bariery Tiranu, który stracił rodzinę podczas niebezpiecznej podróży z dzikich równin do miasta.

Na początku ich relacja – Sciony i Thomila – jest nieco burzliwa, jednak kiedy udaje im się porozumieć, poznać lepiej, a nade wszystko odrzucić wzajemne uprzedzenia, rozpoczynają zgodną współpracę i odkrywają starożytny sekret, który może zmienić praktykę magii na zawsze…

Źródło: Vesper

Robert Ziębiński - Wiła

część serii / groza / przygoda

Czarny Staw to miasteczko, którego nie znajdziesz na mapie. A jeśli je znajdziesz – lepiej tam nie jedź, bo pod senną fasadą kryje się świat dawnych legend, niepokojących istot i tajemnic, o których nikt rozsądny nie chciałby wiedzieć.

Kamil Jura i jego paczka: Długi, Niedźwiedź i Akira, dobrze już wiedzą, że w Czarnym Stawie nic nie jest zwyczajne. Nowy rok szkolny zaczynają więc od starcia z Wi – piękną i niebezpieczną postacią rodem z ludowych wierzeń. Jej głos zwodzi, a urok zabija. Zniknięcia, o których mówi się tylko szeptem, to dopiero początek.

Na szczęście w walce z Wi bohaterowie nie są sami. Dołącza do nich tajemniczy kot Pan Pulman – istota, która widzi więcej, niż powinna, i której historia sięga aż po legendy o zapomnianym czarowniku Laurentym Durze.

Wiła, w rozszerzonym przez autora wydaniu, to mroczna, pełna grozy i magii historia o przyjaźni, która potrafi stawić czoła najciemniejszym siłom. Bo w Czarnym Stawie legendy nie śpią. One polują.

Wiła - okładka

Terry Pratchett - Rincewind. Tom 2

Świat Dysku / fantasy / zbiorcze wydanie

Omnibusy Terry’ego Pratchetta to pierwsza edycja książek autora podzielonych na cykle tematyczne. Drugi tom tej serii zamyka cykl książek poświęconych nieudolnemu magowi o imieniu Rincewind. Znajdują się tu tytuły: Eryk, Ciekawe czasy, Ostatni kontynent i Niewidoczni Akademicy.

Rincewind. Tom 2 - okładka

Jay Kristoff, Amie Kaufman - Gemina

science fiction / nietypowa forma / część serii

Przeprowadzka na stację kosmiczną na krańcu galaktyki miała oznaczać koniec życia towarzyskiego Hanny. Nikt jej jednak nie powiedział, że to może ją zabić…

Hanna jest rozpieszczoną córką kapitana stacji, Nik niechętnym członkiem niesławnej rodziny przestępczej. Podczas gdy para zmaga się z realiami życia na pokładzie najnudniejszej stacji kosmicznej w galaktyce, Kady Grant i Hypatia zmierzają prosto w kierunku Heimdall, niosąc wieści o inwazji Kerenzy.

Kiedy elitarny oddział uderzeniowy BeiTech atakuje stację, Hanna i Nik muszą wspólnie bronić swojego domu. Obcy drapieżcy zabijają mieszkańców stacji jednego po drugim, a awaria tunelu czasoprzestrzennego stacji oznacza, że ​​kontinuum czasoprzestrzenne może zostać rozdarte na pół jeszcze przed kolacją. Wkrótce Hanna i Nik nie walczą już tylko o własne przetrwanie. Los wszystkich na Hypatii – a być może i całego znanego wszechświata – leży w ich rękach.

Ale spokojnie. Oni wiedzą co robić. A przynajmniej mają taką nadzieję...

Bestseller „New York Timesa”, Gemina, to zapierająca dech w piersiach, fascynująca kontynuacja Illuminae – nowa przygoda opowiedziana z pomocą wciągającego dossier e-maili, krótkich wiadomości komunikatorów, tajnych plików, transkrypcji i schematów

Źródło: Vesper

Vaseem Khan - Q. Cząstka strachu

świat Jamesa Bonda / sensacja / śledztwo

Q – znany również jako major Boothroyd – zostaje niespodziewanie odsunięty od pracy w brytyjskim wywiadzie, gdzie zajmował się rozwojem technologii dla agentów MI6. Postanawia zatem powrócić do swojego sennego rodzinnego miasteczka by odpocząć po służbie.

Jego przyjaciel z dzieciństwa – znany informatyk kwantowy Peter Napier – ginie w dziwnych okolicznościach, pozostawiając po sobie tajemniczą notatkę. Q czyje się zobowiązany do zbadania sprawy i wkrótce odkrywa, że przełomowe odkrycia Napiera mogły przyciągnąć złowrogie siły...

Czy Q zdoła rozszyfrować prawdę o śmierci przyjaciela, nawet gdy zbliża się niebezpieczeństwo?

Źródło: Skarpa Warszawska

Ursula K. Le Guin - Rzeźbię w słowach. Pisma o życiu i książkach

non-fiction / słynna autorka / fantastyka Rzeźbię w słowach to zbiór przemówień, esejów, wstępów i recenzji książek autorstwa Ursuli K. Le Guin, jednej z najwybitniejszych intelektualistek literackich naszych czasów. To lektura obowiązkowa, podręcznik do zrozumienia głębi współczesnej fikcji oraz – poprzez pryzmat głębokich rozważań nad współczesnym pisarstwem – sposób na poznawanie świata, w którym wszyscy żyjemy. Le Guin opublikowała ponad sześćdziesiąt książek – od literatury pięknej po literaturę faktu, od książek dla dzieci po poezję – i zdobyła wiele nagród za całokształt twórczości, w tym wyróżnienie Library of Congress Living Legend. Jej głos w sprawie sztuki jest nie tylko głosem wielkiej pisarki i autorytetu – to także głos epoki, w której tworzyła swoje dzieła.

Źródło: Prószyński i S-ka

Karin Smirnoff - Rysie pazury

Millennium / kryminał / część serii

Pewnej wiosennej nocy mieszkańców szwedzkiego Gasskas budzi potężna eksplozja. Wkrótce potem zostaje znaleziony zamordowany dziennikarz. Mikael Blomkvist, który niedawno przeprowadził się na północ, aby być bliżej rodziny, wplątuje się w niebez­pieczną grę. Mimo że zmaga się z własnymi problemami, podejmuje nowe wyzwanie, nie zdając sobie sprawy, jak bardzo ryzykuje.

W tym czasie Lisbeth Salander znów staje się celem. Jej lojalny sojusznik Plague znika bez śladu, a Svala, jej bratanica, znajduje się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Ktoś zna sposób, by zwabić Lisbeth – i ją unieszkodliwić.

Źródło: Czarna Owca

Wojciech Chmielarz - Złotowłosa

popularny autor / thriller psychologiczny / porwanie

Tajemnice z przeszłości, toksyczne związki, przemilczane winy.

Ten dzień powinien wyglądać zupełnie inaczej. Miały być zaręczyny i wielka radość, ale wszystko poszło nie tak. Urszula wychodzi do pobliskiego parku, żeby wybiegać wściekłość. I słuch po niej ginie. Urszula to opiekunka w hospicjum, osoba empatyczna i oddana ludziom, która pomaga i niesie radość nieuleczalnie chorym w najtrudniejszych chwilach. Pacjenci ją uwielbiają, a lekarze doceniają jej poświęcenie i cierpliwość. Kto i dlaczego miałby porwać tę kochaną dziewczynę, która jest aniołem dla innych? I dlaczego narzeczony od razu nie zgłasza jej zaginięcia? Dlaczego nikt jej nie szuka? Dziewczyna budzi się w zimnej piwnicy – poturbowana, głodna, zdezorientowana. Nie wie, gdzie jest ani kto ją porwał. Przecież nie ma wrogów. W głowie zaś kołacze się pytanie: czy to możliwe, że w parku zaatakował ją niedźwiedź? W dodatku słyszy głos Malwiny – tyle że Malwina nie żyje...

Złotowłosa to thriller psychologiczny o zniknięciu prowadzącym do czegoś znacznie większego – bolesnej konfrontacji z przeszłością i pytań o to, co to znaczy naprawdę zapłacić za swoje błędy. Chmielarz w najwyższej formie.

Źródło: Marginesy

Ann Liang - W wody kołysaniu

fantasy / "chińskie" klimaty / szpiegowanie

Uroda Xishi jest postrzegana jako błogosławieństwo przez mieszkańców Yue – przekonanych, że najlepszym losem dziewczyny jest dobre wyjście za mąż i utrzymanie rodziny. Kiedy Xishi zwraca na siebie uwagę popularnego młodego doradcy wojskowego, Fanliego, ten daje jej rzadką okazję: wykorzystanie jej urody jako broni. Broni, która może obalić sąsiednie królestwo Wu, poprawić jakość życia jej ludu i pomścić morderstwo siostry. Wystarczy, że zinfiltruje wrogi pałac jako szpieg, uwiedzie ich niemoralnego króla i osłabi jego dwór od środka.

Wyszkolona przez Fanliego, między innymi w grze na instrumentach klasycznych oraz w ukrywaniu emocji, Xishi szlifuje swoją urodę niczym idealne ostrze. Wie jednak, że Fanli potrafi przejrzeć każde jej oszustwo, a ich wzajemne przyciąganie spala wszelkie kłamstwa.

Po wejściu do wrogiego pałacu Xishi znajduje się nieustannie pod czujnym okiem królewskich doradców, a sam król okazuje jej wielkie uczucie. Pomimo jego łagodności, czai się w nim okrucieństwo i Xishi dobrze wie, że nigdy nie wolno jej stracić czujności. Ale im wyżej Xishi wspina się po dworze Wu, tym głębszy upadek czeka ją i Fanliego – a jeśli zostanie zdemaskowana jako zdrajczyni, doprowadzi do upadku obu królestw.

Źródło: Vesper