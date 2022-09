Nowe książki polecane przez redakcję - premiery na sierpień 2022 r.

Vesper / Znak / Agora

Zapraszamy do tradycyjnego przeglądu książkowych premier - tym razem z sierpnia 2022 roku. Wakacyjna przerwy, szykowanie premier na jesień i niepewność na rynku związana z wzrostami cen sprawiła, że w tym miesiącu ukazało się stosunkowo niewiele książek.

Jednakże jak zwykle wybraliśmy garść propozycji z różnych gatunków: fantastyki, thrillera, kryminału, a także non-fiction. Pojawiły się też interesujące wznowienia i reedycje.

Oto wybrane przez nas premiery książkowe z sierpnia 2022 r.:

George Orwell - Folwark zwierzęcy

nowe tłumaczenie / klasyka / seria Wehikuł Czasu

„Folwark Zwierzęcy” Orwell nazwał bajką. Nie jest to jednak poczciwa bajka na dobranoc, a prosta forma kryje uniwersalną wymowę. W momencie publikacji odczytywany był jako alegoria sowieckiego totalitaryzmu. Od 1945 r. przesłanie książki pozostaje wciąż przerażająco aktualne: to zjadliwa satyra na wrogów wolności, którzy pod różnymi sztandarami próbują uszczęśliwić ludzkość, zmieniając idyllę utopii w totalitarny koszmar.

Źródło: Rebis

Piotr Rogoża - Konwersja

thriller / polski autor / kampanie reklamowe

A jeśli ktoś naprawdę manipuluje nami dla osiągnięcia swoich celów, tworząc bańki informacyjne?

Podczas gdy pracownik agencji artystycznej Adrian Klimke pracuje nad debiutem polsko-syryjskiej wokalistki, dziennikarka Helena Różewicz wpada na trop niebezpiecznego spisku z udziałem rodzimych influencerów. Co łączy tragicznie zmarłą instagramową modelkę, nastoletniego streamera gier komputerowych i depresyjnego trenera uwodzenia? Czy w publikowanych przez nich treściach kryje się dodatkowy przekaz dla wybranych? Komu zależy na tym, żeby to właśnie Helena ujawniła materiały kompromitujące popularnego konserwatywnego polityka? Dlaczego Adrian zaczyna widywać swoją dawną dziewczynę, która zginęła w wypadku samochodowym?

Cynicznie kreowane iluzje kształtują zbiorową świadomość, a idee stały się produktami, które – dysponując odpowiednimi narzędziami– można łatwo pozycjonować na rynku. Ludzki umysł jest tworzywem gładko poddającym się woli wprawnego twórcy. Granica między cyfrową fikcją a rzeczywistością dawno została zatarta, skoro zestaw odpowiednio dobranych hasztagów może najdosłowniej zabijać.

To realia „Konwersji”, współczesnego thrillera, w którym zakulisowe działania niepozornych specjalistycznych agencji mają realny wpływ na całe narody. To nasze realia, choć wciąż nie wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę.

Źródło: Marginesy

Ed West - Ogień, lód i żelazo

historia / Gra o tron / inspiracje

Znacie to? Po śmierci ojca młody chłopak mobilizuje wierne mu siły i rusza w bój o władzę. Naprzeciwko niego staje królowa, która na tronie wolałaby widzieć raczej swojego syna sadystę.

A to? Na weselu zamiast wina strumieniami leje się krew.

Albo taka postać: szalony król, lubujący się w torturach. Wrzaski poddawanych kaźni więźniów sprawiają mu przyjemność, ale kiedy sam zostaje lekko ranny, natychmiast zaczyna płakać i zawodzić z bólu.

Brzmi znajomo? Dla fanów serialowej Gry o tron albo Pieśni lodu i ognia George’a R.R. Martina na pewno tak. Przed oczami musieli stanąć wam konkretni bohaterowie – może ulubieni, a może tacy, których kochaliście nienawidzić. To właśnie ich odnajdziecie w tej książce – chociaż może nie do końca tak, jak się tego spodziewacie.

Losy Robba Starka meandrują podobnie jak te Edwarda IV Yorka. Brienne z Tarthu ma zaskakująco wiele wspólnego z Joanną d’Arc, a Tywin Lannister bardzo przypomina Edwarda Długonogiego.

Ed West spędził dziesiątki godzin nad książkami Martina i dziejami Europy. Skrupulatnie sprawdzał, kto został przeniesiony z kart historii na karty powieści, jakie wydarzenia uległy fantastycznemu przeobrażeniu i przede wszystkim – o co chodziło z tymi smokami?

Źródło: Znak

Georgie Blalock - Królewska buntowniczka. Powieść o księżniczce Małgorzacie Windsor

biograficzna / Wielka Brytania / Rodzina Królewska

Zainteresowanie Dianą, Kate czy Megan to nic w porównaniu z uwagą, jaką skupiała na sobie olśniewająca Małgorzata Windsor. I właśnie jej barwną postać opisuje „Królewska buntowniczka. Powieść o księżniczce Małgorzacie Windsor”.

W ponurej powojennej Wielkiej Brytanii dziewiętnastoletnia Małgorzata urzeka wszystkich swoim ciętym językiem, kąśliwymi uwagami, poczuciem humoru i modnymi strojami. Zależy jej na sławie i rozgłosie, a przy tym bywa niegrzeczna i wyniosła. Uwielbia nocne kluby, gdzie udziela się towarzysko, wydaje pieniądze i wypala dużo papierosów. Jest także zagorzałą czytelniczką pikantnych romansów Rose Lavish i marzy o poznaniu tej autorki.

Równie ważną postacią „Królewskiej buntowniczki” jest Vera, córka barona, którą określa się już jako starą pannę, mimo że ma dopiero dwadzieścia cztery lata. Wciąż przeżywa stratę – jej narzeczony zginął w trakcie II wojny światowej. Vera snuje marzenia o opuszczeniu Londynu, przeprowadzce do Nowego Jorku i karierze pisarki. Gdy zostaje jedną z dam dworu Małgorzaty, trafia w sam środek życia towarzyskiego i królewskiego. Z tej perspektywy obserwuje rozwój romansu księżniczki z przystojnym kapitanem Peterem Townsendem. Wkrótce obie kobiety staną przed trudnym wyborem między statusem i obowiązkiem a miłością.

Patrząc oczami jednej z dam dworu, Georgie Blalock opisała młodość i krnąbrność Małgorzaty, a także głód życia i potrzebę bycia kochaną, które wybijały się w jej osobowości.

Źródło: Kobiece

Soman Chainani - Akademia Dobra i Zła. Początek

część serii / fantastyka / młodzieżowa

Dwaj bracia, dobry i zły, razem czuwają nad Bezkresną Puszczą i opiekują się Baśniarzem, zaklętym Piórem, spisującym jej opowieści. Razem wybierają uczniów do Akademii Dobra i Zła. Razem ich kształcą, wychowują i przygotowują na spotkanie z losem. Jednakże pewnego dnia wydarza coś nieoczekiwanego i niebezpiecznego. Coś, co odmieni wszystkich i wszystko. Do szkoły przybywa nowy uczeń, którego trudno jednoznacznie przypisać do Dobra lub Zła. Czy Baśniarz mógł się pomylić? Czy to próba, na jaką wystawia każdego Dyrektora Akademii? Każdemu się wydaje, że wie, co skrywa jego dusza i do czego dąży jego serce, ale jak jest w rzeczywistości? Czy potrafimy widzieć siebie takimi, jakimi jesteśmy naprawdę? Kto zdoła przetrwać? Kto zdobędzie władzę nad Akademią?

Oto sam początek podróży, której każdy krok wypełniony jest magią, niespodziankami i groźnymi wyzwaniami, które pozwolą sprawdzić odwagę i lojalność uczniów, a także stwierdzić, kim są naprawdę. Przygody w Akademii Dobra i Zła dopiero się rozpoczynają.

Źródło: Jaguar