Nowe książki polecane przez redakcję - premiery na wrzesień 2025 r.

Zapraszamy do tradycyjnego przeglądu książkowych premier - tym razem z września 2025 roku. Wakacje się skończyły, nieśmiało rozpoczął się już sezon targowy i w związku z tym wydawcy przygotowali całkiem sporo premier.

Jak zwykle wybraliśmy dla Was garść propozycji z różnych gatunków: fantastyki, thrillera, kryminału, powieści obyczajowej i młodzieżowej, a także non-fiction. Pojawiły się też wznowienia.

Oto wybrane przez nas premiery książkowe z września 2025 roku:

Octavia E. Butler - Xenogenesis

science fiction / seria Wymiary / cała trylogia

Lilith przebudza się ze snu. Wciąż pamięta zdarzenia ze swego poprzedniego życia, migawki wypełniają jej umysł z nieodpartą siłą. Jeden z dominujących obrazów przywołuje poczucie niewyobrażalnej straty – śmierci rodziny… i bolesny pobyt w Andach, gdzie opłakuje ukochanych, męża oraz dziecko, których straciła w wypadku samochodowym…

Pamięta również zagładę. Właśnie tam, w Andach, zastała ją wojna, która doprowadza do nuklearnej apokalipsy. Świat, który Lilith znała, przestał istnieć, a ona powinna zginąć razem z nim. A jednak całe wieki później budzi się w ciemnym, pustym pomieszczeniu. Niemal jakby została wskrzeszona… Dokonuje tego obca, potężna kosmiczna rasa Oankali. Napędzani nieodpartą potrzebą uzdrawiania innych, ratują zniszczoną planetę oraz ostatnich przedstawicieli dominującego na niej gatunku. Jednak cena za przywrócenie ludzkości namiastki jej dawnego świata jest niewyobrażalnie wysoka.

Źródło: Vesper

biografia / kino / aktor

W zwyczajny środowy poranek, pod koniec marca 2023 roku, jedna z największych gwiazd filmowych na świecie ogłosiła zakończenie kariery. Nie zwołano konferencji prasowej, media branżowe w Hollywood nie zostały uprzedzone, a całości towarzyszył zaskakujący brak rozgłosu. Zamiast tego informacja o odejściu Bruce’a Willisa z aktorstwa pojawiła się w prostym oświadczeniu na Instagramie jego byłej żony, Demi Moore – wraz z tragiczną wiadomością, że Willis cierpi na afazję, zaburzenie funkcji poznawczych, które z czasem przekształciło się w otępienie czołowo-skroniowe. Był to smutny koniec kariery człowieka, który swego czasu był najlepiej opłacanym aktorem w Hollywood. Kariera ta jest tematem książki autorstwa Seana O’Connella.

Autor zebrał w niej ekskluzywne, oryginalne wywiady z reżyserami, którzy współpracowali z Willisem, a także z krytykami filmowymi i dziennikarzami analizującymi jego dorobek. Książka zawiera również autorską analizę filmów Willisa, jego ścieżki kariery, ale także przemysłu filmowego, który uczynił go gwiazdą.

Źródło: Poznańskie

Anna Kańtoch - Wiara

kryminał / popularna autorka / reedycja

Duszna, klaustrofobiczna atmosfera polskiej wsi sprzed czterdziestu lat, niczym z sennego koszmaru. I zło, które ma przyjść ze wschodu. A może już tu jest?

Parny lipiec 1986 roku. W podbeskidzkiej Rokitnicy trwają protesty przeciwko budowie elektrowni jądrowej, podsycane nieufnością do władzy i obcych oraz niedawną katastrofą w Czarnobylu. Gdy miejscowy proboszcz znajduje na torach ciało młodej kobiety, społeczność zamyka się jeszcze bardziej. Nikt nie zna ofiary. A może wszyscy kłamią?

We wsi pojawia się kapitan Witczak z komendy w Bielsku-Białej. Miastowy milicjant nie budzi zaufania, więc mieszkańcy – zwłaszcza starsi – milczą jak zaklęci.

Tymczasem proboszcz, przytłoczony tragedią, coraz bardziej zagłębia się we własne śledztwo. Czy w lokalnych legendach o przeklętej parafii jest ziarno prawdy? Czy śmierć kobiety ma związek z dawnymi wydarzeniami, o których mówi się tu tylko szeptem? I kto od lat przynosi kwiaty pod stary krzyż przy torach?

Anna Kańtoch po mistrzowsku łączy elementy kryminału z psychologiczną głębią i wątkami religijnymi. Wiara to opowieść o tajemnicach, które naznaczają społeczność od pokoleń, o grzechach, które nigdy nie zostały odpokutowane, i o tym, że obojętność może być równie niebezpieczna jak zbrodnia.

Źródło: Marginesy

Marek Szymański - Samotność Janosika. Biografia Marka Perepeczki

biografia / aktor / Janosik

Pierwsza biografia pamiętnego Harnasia z kultowego serialu Jerzego Passendorfera.

Burzliwe losy aktora: od spektakularnej kariery na przełomie lat 60. i 70., po czasy długiego zapomnienia, emigracji na Antypody, a potem powrotu na ekrany. Trudna historia miłości do ukochanej kobiety, przygody z teatrem pod koniec życia. Daniel Olbrychski: „To wzruszające, że powstała książka o Marku. On na nią zwyczajnie zasługuje. Kolejne pokolenia oglądają przecież Pana Wołodyjowskiego i Janosika. I zastanawiają się: kim był ten Perepeczko?”.

Źródło: Rebis

Poul Anderson - Tau Zero. Korytarze czasu

science fiction / seria Wymiary / wydanie łączone

Tau Zero

Statek kosmiczny Leonora Christine wraz z pięćdziesięcioosobową załogą wyrusza w podróż na oddaloną o trzydzieści lat świetlnych planetę. Sama podróż zająć ma jednak zdecydowanie mniej czasu, bowiem statek przyspiesza do prędkości bliskiej prędkości światła. Dla osób będących na pokładzie subiektywny upływ czasu zwolni dzięki czemu dla nich upłynie tylko kilka lat. I tak by się stało, gdyby nie niespodziewany wypadek. Lenora Christine wpada na obłok międzygwiezdnego pyłu, w skutek czego systemy hamowania statku ulegają nieodwracalnym uszkodzeniom. Statek wciąż zwiększa prędkość wkrótce osiągając prędkość światła, a rozbieżność upływu czasu między nim, a światem zewnętrznym staje się niewiarygodnie wielka. Eony i galaktyki zostają w tyle, a uwięziona załoga pędzi w nieznane.

Korytarze czasu

Korytarze czasowe łączą ze sobą epoki, umożliwiając podróże w przeszłość i przyszłość historii ludzkości. Jednak od wieków rywalizujące frakcje toczą o nie zaciekłe wojny: bramy czasowe są pożądanym i zazdrośnie strzeżonym miejscem. Malcolm Lockridge, współczesny Amerykanin, zostaje porwany przez piękną i tajemniczą Storm Darroway, gibką, lśniącą Boginię czczącego ją ludu. Malcolm, zostaje wplątany w wojnę czasów, której zawiłości przekraczają granice jego wyobraźni.

Źródło: Vesper