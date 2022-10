Black Adam: Pierce Brosnan o filmie, kostiumie The Rocka i ewentualnym powrocie Doktora Fate'a [VIDEO WYWIAD]

foto. naEKRANIE.pl

Black Adam zawitał do kin w całej Polsce. Z tej okazji Dawid Muszyński spotkał się wirtualnie z Piercem Brosnanem by porozmawiać z nim o pracy nad nowym superbohaterskim filmem z DCU z Dwaynem Johnsonem w roi głównej. Aktor opowiedział nam jak zareagował gdy pierwszy raz spotkał "The Rock" na planie, dlaczego dopiero teraz zdecydował się zagrać w filmie o superbohaterach oraz czy ma zamiar kontynuować swoją przygodę z Doctorem Fate.

Pierce Brosnan - wywiad

Black Adam

Black Adam - o czym film?

Prawie 5000 lat po tym, jak został obdarzony mocami egipskich bogów – i uwięziony równie szybko – Black Adam zostaje uwolniony ze swojego ziemskiego grobu, gotowy wyzwolić swoją wyjątkową formę sprawiedliwości na współczesny świat.