Piraci z Karaibów: Na krańcu świata - ciekawostki z filmu. Keith Richards, pierścień harcerski i sztuczny Singapur

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Disney

W maju mija 15 lat od premiery filmu Piraci z Karaibów: Na krańcu świata, trzeciej części kultowej już serii widowisk Disneya o losach Kapitana Jacka Sparrowa i jego bandy. Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was galerię z ciekawostkami dotyczącymi produkcji. Poznacie kulisy kręcenia pewnych scen i odkryjecie nawiązania do innych produkcji.

W filmie Will, Elizabeth i reszta pirackiej kompanii wybierają się na tytułowy Kraniec Świata, aby odzyskać Kapitana Jacka Sparrowa. Jest on potrzebny do walki, którą mają stoczyć nasi bohaterowie. Otóż Kompania Wschodnioindyjska łączy siły z demonicznym Davym Jonesem i jego załogą z piekła rodem, aby raz na zawsze położyć kres piractwu. W obliczu niebezpieczeństwa pierwszy raz od wielu lat spotyka się rada piratów, aby zadecydować o losach wojny.

W obsadzie produkcji znaleźli się między innymi: Johnny Depp, Keira Knightley, Orlando Bloom, Geoffrey Rush, Bill Nighy, Kevin McNally oraz Stellan Skarsgard.

Piraci z Karaibów: Na krańcu świata