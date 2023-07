Polska w zagranicznych filmach i serialach. Tak nas przedstawia popkultura

fot. materiały promocyjne

Jak światowa popkultura widzi Polskę? Czy kawały o Polakach wciąż są w modzie? Czy wciąż jesteśmy odbierani przez pryzmat ofiar II wojny światowej? Poniższe zestawienie rzuci nieco światła na tę problematykę. Znajdziecie tam mniejsze i większe produkcje, w których Polska dostała istotny epizod. Nie zawsze jest to tematyka brylująca na pierwszym planie, ale w większości przypadków ma to znaczenie.

W galerii zawarliśmy też kilka smaczków, które pełnią funkcję jedynie akcentów. Dotyczy to największych superprodukcji i nawet jeśli jest to tylko wzmianka i tak dociera do szerokiej widowni. Jaki więc obraz jawi się po analizie zebranych filmów i seriali? Niestety, niezbyt optymistyczny. Wojenne ofiary i dowcipy wciąż są na topie. Oprócz tego emigranci i ludzie w opałach, choć tu i ówdzie trafi się kilku herosów. Z resztą sprawdźcie sami. Dajcie też znać w komentarzach czy nie pominęliśmy jakiejś istotnej produkcji.

Polska w zagranicznych filmach i serialach

Hawkeye – Superbohater mierzy się z polską mafią. Jednego z bardziej charakterystycznych złoczyńców gra Piotr Adamczyk.