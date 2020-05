Polskie seriale, które warto odświeżyć. Gdzie je oglądać legalnie w sieci?

Polskie seriale posiadają, jakby nie patrzeć, naprawdę interesującą historię i na przestrzeni dekad powstało całkiem liczne grono klasycznych produkcji, które do dziś widzowie w naszym kraju uwielbiają wspominać. Czasami brakuje czasu na ich odświeżanie, ale może właśnie teraz wielu z was uzna, że to odpowiedni moment na przypomnienie lub poznanie przynajmniej kilku uznanych w Polsce produkcji serialowych.

Tak się składa, że platformy streamingowe umożliwiają dostęp do wielu klasyków, które nie zawsze mogą liczyć na emisję w telewizji. Tym bardziej zadanie jest proste, bo wystarczy odszukać interesującą was produkcję na konkretnej stronie i rozpocząć seans. Jeśli pozycje z poniżej listy niekoniecznie was zainteresują, możecie poszukać także swoich typów w wyszukiwarce vod.naekranie.pl. W naszym zestawieniu dowiecie się z kolei, gdzie można zobaczyć takie pozycje jak: Alternatywy 4, Stawka większa niż życie, Czterej pancerni i pies lub Ekstradycja lub Glina. Zobaczcie sami.

Polskie seriale, które warto odświeżyć

Zacznijmy od kultowej animacji Bolek i Lolek, opowiadającej o przygodach tytułowych bohaterów. Jedna z pierwszych polskich produkcji w telewizji, dostępna jest na vod.tvp.pl.

Anula i Paweł mieszkają w jednym bloku, a ich opiekunowie przyjaźnią się. Różnią się jednak sposobem wychowania swoich pociech. Serial dostępny jest na vod.tvp.pl.

Wiesław Gołas jako Kapitan Sowa i rozwiązywane przez niego w każdym odcinku kryminalne zagadki. Serial dostępny jest na vod.tvp.pl.

Wszystko zaczyna się w momencie, gdy Marek Piegus nie odrobił swoich lekcji... Splot wydarzeń doprowadza Piegusa do udziału w niezwykłej, kryminalnej afery. Serial dostępny jest na vod.tvp.pl.

Serial, którego nie trzeba przedstawiać. Historia tytułowych czterech pancernych i psa Szarika regularnie pojawia się także w telewizji. Zobaczyć można ją także na vod.tvp.pl.

Stanisław Mikulski w roli Hansa Klossa przeszedł do legendy polskiej telewizji. Agent J-23 współpracujący z wywiadem radzieckim, musi wykonać tajną misję, podszywając się pod niemieckiego oficera. Serial dostępny jest na vod.tvp.pl.

Przygody pana Michała (1969)

Genialnie zrealizowana produkcja z wybitnym aktorstwem. Losy Michała Wołodyjowskiego śledzić można na platformie vod.tvp.pl.

Podróż za jeden uśmiech (1971)

Poldek i jego kuzyn Janusz, wyruszają na Hel, gdzie czekają na nich ich mamy. Okazuje się jednak, że nie zabrali w swoją podróż żadnych pieniędzy. Serial dostępny jest na vod.tvp.pl.

Motyw muzyczny z tego serialu, czołówka i wizerunek tytułowego bohatera - jest to także produkcja, której szerzej przedstawiać nie trzeba. Jeśli jednak ktoś jeszcze nie miał okazji skonsumować kultowej produkcji, dostępna jest na vod.tvp.pl.

Inżynier Karwowski kończy czterdzieści lat... wielu z widzów pewnie doskonale pamięta, co było dalej. Perypetie bohaterów dostępne są na platformie vod.tvp.pl.

Kultowy serial w reżyserii Stanisława Barei. Perypetie mieszkańców nowego bloku przy ulicy Alternatywy 4. Produkcja dostępna na vod.tvp.pl.

Jeszcze przed swoją telewizyjną premierą w 1996 roku produkcja została okrzyknięta pierwszym po latach dobrym polskim serialem kryminalnym. Chętni odświeżenia lub zapoznania się z kultowym polskim serialem zajrzeć powinni na vod.tvp.pl.

Jeden z pierwszych polskich sitcomów, który cieszył się ogromną popularnością. Perypetie tytułowego 13 posterunku i pracujących tam policjantów, do dziś pamięta większość widzów w Polsce. Serial dostępny na Player.pl.

Wybitna produkcja komediowa o życiu Karola i jego sąsiada Tadeusza, którzy mieszkając w kamienicy na warszawskiej Woli, marzą o lepszym życiu dla siebie i swoich żon. Serial dostępny jest na Ipla.tv.

Bohaterem serialu jest Jacek, który zatrudnia się jako kierowca biznesmena Nowaka. Dzięki temu poznaje, jak wygląda życie warszawskiej śmietanki. Serial dostępny na vod.tvp.pl.

Pomysłowo zrealizowany serial o tytułowej parze, która nie zdecydowała się jeszcze na małżeństwo. Widzowie śledzą ich codzienne losy. Serial dostępny na Player.pl.

Praca policjanta, to nie tylko trudne zagadki kryminalne, ale też kłopotliwe łączenie życia zawodowego z prywatnym. Serial Glina można oglądać na vod.tvp.pl.

Mirosław Baka w roli Szajby, Jan Wieczorkowski jako Młody oraz Agnieszka Dygant jako Czarna. Polski serial kryminalny na bardzo dobrym poziomie, także po latach wciąż widać, jak wiele udało się zrobić w tym serialu. Do zobaczenia na Ipla.tv.

Komisarz Zawada i jego partnerzy z policji rozwiązują wiele naprawdę trudnych kryminalnych zagadek. Nieco "luźniejsza" od poprzednio wymienionej produkcja, ale nie oznacza to, że dostarczała mniej jakościowej rozrywki. Serial dostępny na Player.pl.

Znakomity serial Patryka Vegi, ze świetnymi kreacjami aktorskimi, dialogami i wszystkim tym, co powinno znaleźć się w mięsistej, kryminalnej historii. Serial dostępny na vod.tvp.pl.

Przez kilka pierwszych sezonów był to jeden z lepszych seriali o tematyce wojennej w Polsce. Świetnie dobrana obsada i pomysłowo zrealizowana całość, którą wciąż można oglądać na platformie vod.tvp.pl.

Pomysłowo zrealizowany serial TVN, w którym główną rolę gra Piotr Adamczyk. Tajemniczy mężczyzna przypomina mu o popełnionym w przeszłości grzechu. Serial dostępny jest na Player.pl.