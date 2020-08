PREMIERY CANAL+ - nowość na polskim rynku. Oto ciekawe tytuły

Źródło: materiały prasowe

W czerwcu 2020 roku CANAL+ postanowiło poszerzyć zasób swoich usług o ofertę wypożyczalni filmów. Na starcie znalazło się w niej ponad 120 znanych produkcji i cały czas dochodzą nowe. Postanowiłem przyjrzeć się tej usłudze. Przede wszystkim plusem jest to, że nie potrzeba wiązać się umową z CANAL+ czy wykupywać dodatkowego pakietu. Wystarczy prosta rejestracja na stronie i już możemy wrzucać do koszyka kolejne filmy do wypożyczenia.

Oferta wypożyczalni CANAL+ spokojnie staje w szranki i w wielu momentach zwycięża, jeśli chodzi o inne serwisy z podobną usługą. Mamy tutaj zatem najnowsze hity, które trafiają do oferty po zakończeniu pobytu na wielkim ekranie. Nie zabraknie też tytułów, które pojawiają się w bibliotece równocześnie z premierą w kinach oraz takie, które z uwagi na pandemiczną rzeczywistość srebrny ekran omijają. Tak właściwie każdy znajdzie tu coś dla siebie. Jeśli lubisz komiksowe widowiska, w ofercie znajdziesz między innymi produkcje z Kinowego Uniwersum Marvela. Wolisz przygody w odległej galaktyce? Są i filmy z uniwersum Gwiezdnych wojen. Nieważne, czy woli się komedie, horrory, czy polskie kino, w każdym gatunku jest tu kilka lub nawet kilkanaście propozycji, które można obejrzeć w zależności od nastroju. Szeroka oferta filmów to główne kryterium, które powinna spełniać każda szanująca się wypożyczalnia internetowa. I tutaj CANAL+ staje na wysokości zadania.

Cena nie jest wygórowana, można ją porównać z innymi wypożyczalniami na rynku. Każdy znajdzie tu coś na swoją kieszeń. Ceny filmów, które miałem okazję przejrzeć, wahają się od 4,90 zł do 24,90 zł. Na przykład wspomniane produkcje z uniwersum Gwiezdnych wojen, czyli klasyki science fiction, można wypożyczyć za 9,90 zł, podobnie jak widowiska z cyklu X-Men. Najdrożej wychodzą, jak to zwykle bywa, najnowsze hity kinowe, ale i tutaj nie ma przesady. Takie Bad Boys for Life na przykład można aktualnie wypożyczyć za 11,90 zł, czyli taniej od biletu kinowego. A dla przypomnienia film ten był największym hitem przed pandemią. Za usługę można bardzo łatwo zapłacić kartą, Blikiem lub szybkim przelewem.

Interfejs strony jest przejrzysty. Filmy zostały podzielone tematycznie na pewne kategorie, takie jak Świat Marvela, Nowości, Historie pełne emocji, Polskie kino czy Dla całej rodziny. To tylko kilka z wymienionych w serwisie podstron. Można również łatwo wyszukać, czy znajdziemy w wypożyczalni uwielbiany przez nas film. Plusem jest opcja dodania jakiejś produkcji do naszych ulubionych, aby mieć ją na oku, gdyby trafiła się promocja z nią związana.

PREMIERY CANAL+ - ciekawe tytuły

Kolejna część kultowej serii filmów akcji. W produkcji ponownie możemy zobaczyć działania słynnego, policyjnego duetu Mike Lowrey-Marcus Burnett, detektywów wydziału do zwalczania narkotyków z Miami. Panowie w najnowszej części muszą powstrzymać okrutnego szefa kartelu narkotykowego, Armando Armasa. Antagonista chce zabić Mike'a w ramach zemsty. Przy okazji panowie będą rywalizować z nową, wyspecjalizowaną jednostką młodych funkcjonariuszy, w których wcielą się Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig i Charles Melton.

Adaptacja kultowej serii gier wideo od SEGI. W filmie tytułowy superszybki jeż wraz ze swoim przyjacielem, Tomem Wachowskim, muszą zmierzyć się z demonicznym Doktorem Robotnikiem. W obsadzie znaleźli się Ben Schwartz (jako Sonic), Jim Carrey, James Marsden, Tika Sumpter oraz Lee Majdoub.

Trzecia część kultowej, polskiej serii policyjnej. W filmie po latach odsiadki Franz Maurer wychodzi z więzienia i wkracza w nową Polskę, w której nic nie jest takie, jak zapamiętał. Kto i co czeka na człowieka, który przez ostatnie ćwierć wieku… nie robił nic? Jak odnajdzie się w świecie, w którym dawne zasady i lojalność przestały obowiązywać? Tego dowiemy się, gdy los ponownie połączy Franza i Nowego. Ich spotkanie zmieni wszystko.

Agentka Mossadu znika w trakcie pogrzebu swojego ojca. Zaszyfrowana wiadomość na telefonie agenta Thomasa to jedyny ślad, jaki po niej pozostaje. Mężczyzna udaje się do Izraela w poszukiwaniu agentki Rachel, która może stanowić zagrożenie dla akcji prowadzonej przez Mossad.

Fabuła filmu skupia się na życiorysie Mr. Rogersa, który był amerykańskim kompozytorem i aktorem, a także pionierem w dziedzinie telewizji dla dzieci. W latach 1968-2001 telewizja emitowała jego program Mister Roger’s Neighborhood, edukacyjny serial dla najmłodszych widzów.

Jeden z najlepszych europejskich filmów 2019 roku i produkcja nominowana do Oscara. Stéphane, młody policjant, zostaje przeniesiony do lokalnej brygady antykryminalnej i szybko odkrywa, że dzielnica buzuje od konfliktów i napięć pomiędzy mieszkańcami, władzą i policją. Kiedy niewinny psikus dzieciaków z osiedla wywołuje lawinę wydarzeń i policja musi interweniować, sytuacja wymyka się spod kontroli. Stéphane musi wybrać, po czyjej stronie stanąć.