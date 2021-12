Prezentownik naEKRANIE: gadżety z linii Samsung Galaxy

Źródło: Samsung

Samsung nie bez powodu kojarzy się ze sprzętem mobilnym klasy premium. Firma sukcesywnie rozbudowuje portfolio urządzeń z linii Galaxy zgodnie z zasadą synergii – każdy kolejne urządzenie Galaxy zwiększa możliwości całego ekosystemu Samsung, oddaje w ręce użytkowników nowe narzędzia bądź upraszcza i uprzyjemnia obsługę dotychczas wykorzystywanych sprzętów.

Jeśli wśród najbliższych masz kogoś, kto od lat korzysta z galaktycznych gadżetów Samsung, warto pomyśleć o powiększeniu jego technologicznej rodzinki. Poniżej prezentujemy najgorętsze urządzenia z serii Samsung Galaxy, które zadebiutowały w 2021 roku i idealnie nadają się na prezent świąteczny.

Smartfon Samsung Galaxy S21

Galaktyczny prezentownik musi otworzyć tegoroczny klasyk, czyli przedstawiciel linii Galaxy S21. W 2021 roku w tej serii produktowej znajdziemy aż trzy modele skrojone pod wymagania różnych grup odbiorów. Standardowy Galaxy S21 5G ma wszystko, czego oczekujemy od urządzenia mobilnego klasy premium: wydajny procesor, czytelny i wyrazisty ekran oraz porządny układ optyczny. Model Galaxy S21+ 5G oddaje do dyspozycji nieco większy wyświetlacz, dzięki czemu lepiej sprawdzi się np. podczas grania w tytuły mobilne czy jako narzędzie do wsparcia pracy biurowej. Z kolei smartfon Samsung Galaxy S21 Ultra 5G skierowany jest do tych użytkowników, którzy szukają sprzętu o biznesowym bądź fotograficznym charakterze. I niezależnie od detali, którymi różnią się poszczególne modele, łączy je jedno. Każdy z nich można opisać dwoma słowami: wcielenie wszechstronności.

Choć to topowy model z tej serii jest fotograficznym mocarzem, każdy członek serii Galaxy S21 5G dysponuje wysoce funkcjonalnym układem optycznym. Smartfony Galaxy S21 5G oraz S21+ 5G wyposażono w teleobiektyw 64 MP, oraz obiektywy szerokokątny i ultraszerokokątny o rozdzielczości 12 MP. Smartfon Galaxy S21 Ultra 5G wznosi się na wyżyny fotograficznej doskonałości, kusząc aparatem głównym pracującym w rozdzielczości 108 MP, któremu towarzyszą obiektyw ultraszerokokątny 12 MP oraz teleobiektyw i obiektyw peryskopowy o rozdzielczości 10 MP. Taki zestaw ma zagwarantować, że w każdych warunkach będziemy w stanie zrobić zdjęcia, które poruszą odbiorcę.

Sprawdź świąteczną ofertę Samsung, w tym nowoczesne smartfony z serii Galaxy S21 5G

Aparaty z górnej półki jakościowej to oczywiście tylko jedna z wielu funkcji, które przypadną do gustu miłośnikom serii Galaxy. Smartfony z serii Galaxy S21 5G przykuwają także wzrok pięknym wzornictwem, ekranem Dynamic AMOLED doskonale odwzorowującym kolory czy wydajnym procesorem, który sprawdzi się w parze z najbardziej wymagającymi grami mobilnymi. Nie zabrakło tu również modułu 5G, dzięki któremu będziemy mogli zanurzyć się w świecie gier strumieniowanych z chmury. Przydatna może okazać się funkcja Połącz z Windows. Za jej pośrednictwem odpalimy aplikacje mobilne na ekranie komputera.

Smartfon Samsung Galaxy S21 Ultra 5G pozwoli ponadto korzystać z rysika, który ułatwi pracę z dokumentami i pozwoli zamienić telefon w cyfrowy, podręczny notatnik.

A wszystko to spięto w ramach jednego ekosystemu Samsung. Smartfony z linii Galaxy S21 5G sprawdzą się w roli uniwersalnej ładowarki indukcyjnej dla słuchawek Galaxy Buds2 oraz zegarków Galaxy Watch4, pozwolą korzystać z etykiet Galaxy SmartTag do lokalizacji gadżetów czy zwierząt.

Samsung Galaxy Z Flip3 oraz Galaxy Z Fold3

Najlepsze prezenty świąteczne to te, o których pamiętamy przez lata. A jeśli mielibyśmy wskazaćsmartfony , które zagwarantują nam niezapomniane wrażenia, to bez wahania wskażemy na tegoroczne foldy Samsung. To urządzenia oferujące unikatowe doświadczenia, których na próżno szukać w standardowych smartfonach. Oba modele wyposażono w innowacyjne, elastyczne wyświetlacze. Dzięki nim możemy złożyć telefon wpół, aby zauważalnie zmniejszyć ich rozmiar.

Z punktu widzenia czystej specyfikacji zarówno Galaxy Z Flip3 jak Z Fold3 i oferują wysoką wydajność w codziennym użytkowaniu. Jednak to ekrany czynią je wyjątkowymi.

Składany Samsung Galaxy Z Fold3 5G idealnie sprawdzi się w roli prezentu dla zabieganego biznesmena. Złożony, przypomina klasyczny smartfon. Zewnętrzny 6,2-calowy wyświetlacz doskonale poradzi sobie z obsługą klasycznych aplikacji mobilnych, przeglądaniem wiadomości czy oglądaniem filmów. Z kolei wewnętrzny 7,6-calowy panel zwiększy naszą produktywność.

Z telefonu z rozkładanym ekranem – Samsung Galaxy Z Fold3 5G - możesz korzystać również przy użyciu rysika S Pen

Odpalimy na nim trzy aplikacje obok siebie, albo rozciągniemy jedną na całą powierzchnię roboczą. Pozwoli to m.in. wyświetlić listę wszystkich maili oraz najnowszą wiadomość obok siebie, zupełnie tak, jakbyśmy korzystali z aplikacji o desktopowym charakterze. A jeśli sparujemy smartfon Galaxy Z Fold3 5G z rysikiem S Pen, zamienimy go w pełni funkcjonalne, mobilne biuro.

Składany smartfon Samsung Galaxy Z Flip3 5G, choć zbudowany na podstawie podobnej filozofii, kusi zgoła odmiennym charakterem. To klasyczny przedstawiciel designerskich gadżetów cechujących się zarówno wysoką funkcjonalnością, jak i nietuzinkowym wzornictwem. Sprzęt przywodzi na myśl kompaktowe telefony z klapką sprzed ery smartfonów, ale pod względem możliwości w niczym nie ustępuje członkom rodziny Galaxy S21 5G. Rozłóż go, a twoim oczom ukaże się pełnowymiarowy 6,7-calowy ekran.

Składany Samsung Galaxy Z Flip3 5G z trybem Flex - sprawdź możliwe ustawienia ekranu

Nie daj się jednak zwieść, gdyż składany ekran zastosowano tu nie tylko po to, aby ułatwić przenoszenie telefonu. Smartfon Galaxy Z Flip3 5G można ustawić także w pozycji półotwartej, wówczas kompatybilne aplikacje podzielą interfejs na dwie części o odmiennej funkcji. Serwisy wideo w górnej części ekranu wyświetlą aktualnie oglądany materiał, a w dolnej komentarze użytkowników, zaś aplikacje fotograficzne rozdzielą podgląd fotografowania i przyciski funkcyjne. Wyspecjalizowane aplikacje do pracy na podzielonym ekranie zaoferują doświadczenia, których nie doświadczymy podczas pracy z klasycznymi smartfonami.

Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G

Niestety, czasami nawet duże ekrany smartfonów są zbyt małe, aby zapewnić wysoki komfort pracy i zabawy. Tu z pomocą przychodzi kolejny członek rodziny Galaxy, czyli tablet Tab S7 FE 5G. Sprzęt, który w erze powszechnej pracy i edukacji zdalnej sprawdzi się w roli wszechstronnego narzędzia do komunikacji online.

Ekran o przekątnej 12,4", bateria wystarczająca do 13 godzin nieprzerwanej pracy oraz rysik dodawany do zestawu czynią z niego idealne narzędzie dla uczniów i studentów. Tablet Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G pozwoli zarówno prowadzić cyfrowe notatki na wykładach, jak i uczestniczyć w lekcjach zdalnych m.in. przy wsparciu trzech mikrofonów rejestrujących głos użytkownika.

Poznaj tablet z dużym ekranem 12,4” - Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G z rysikiem S Pen w zestawie

Nie można także zapominać o stricte rozrywkowym potencjale urządzenia. 8-rdzeniowy procesor Snapdragon 778G ma być gwarancją, że sprzęt poradzi sobie z obsługą wymagających gier oraz aplikacji strumieniujących. W parze z głośnikami AKG obsługującymi technologię Dolby Atmos, dużym wyświetlaczem oraz topowymi aplikacjami VoD może okazać się dobrym kandydatem na przenośne kino domowe.

Samsung Galaxy Watch4

Rodzina Galaxy nie ogranicza się wyłącznie do smartfonów i tabletów. Jeśli twoi bliscy dysponują już klasycznymi urządzeniami mobilnymi firmy Samsung, być może warto rozważyć sprezentowanie im inteligentnego zegarka Samsung Galaxy Watch4, który doskonale „dogada” się z pozostałymi gadżetami tego producenta i pozwoli w pełni wykorzystać potencjał ekosystemu Galaxy.

Najważniejszą zaletą sprzętów z serii Galaxy Watch4 jest ich wygląd - na pierwszy rzut oka można pomylić je z klasycznymi zegarkami. Filigranowy rozmiar, niewielka waga, wysoka rozdzielczość ekranu oraz szeroki wybór tarcz to atuty, wobec których nie sposób przejść obojętnie.

Prawdziwa moc drzemie jednak w oprogramowaniu oraz czujnikach, jakie znajdziemy w tych produktach. Inteligentne zegarki napędza Wear OS Powered by Samsung, autorski system opracowany we współpracy z Google. Dzięki niemu na zegarki zainstalujemy aplikacje z obszernego zasobu biblioteki Google Play, a co za tym idzie – spersonalizujemy urządzenie do własnych potrzeb, np. zamieniając je w podręczny interfejs Map Google.

Samsung Galaxy Watch4

Jak przystało na gadżet o sportowych charakterze, w smartwatchu Galaxy Watch4 nie mogło zabraknąć innowacji zaprojektowanych z myślą o najaktywniejszych użytkownikach. Nowe zegarki Samsung dysponują czujnikiem BioActive, który pozwoli dokonać precyzyjnych pomiarów ciśnienie krwi, rytmu serca, tlenu we krwi, a także błyskawicznie zmierzyć skład ciała czy drobiazgowo przeanalizować jakość snu. Dodajmy do tego bogaty zasób predefiniowanych aktywności oraz dostępność w dwóch wersjach stylistycznych, a otrzymamy gadżet, który wzbogaci doświadczenie korzystania z ekosystemu Samsung Galaxy.

Warto bowiem wspomnieć, że sprzęt ten nie funkcjonuje w próżni – pozwoli zdalnie sterować smartfonowym odtwarzaczem muzyki, sprawdzi się podczas realizowania płatności mobilnych, pozwoli odpisać na SMS-y, a po zainstalowaniu aplikacji Camera Controller umożliwi wyzwolenie migawki aparatu w smartfonach firmy Samsung. Zegarek ten stanowi integralną część rodziny Galaxy i rozszerza możliwości innych urządzeń korporacji.

Samsung Galaxy Buds2

Ostatnim, lecz równie istotnym elementem mobilnego ekosystemu Samsung są bezprzewodowe słuchawki Galaxy Buds2. Sprzęt, który sprawdzi się zarówno w rękach użytkowników smartfonów, tabletów, jak i zegarków. Gadżet spinający je wszystkie w ramach tej samej sieci urządzeń połączonych.

Słuchawki możemy szybko i bezproblemowo przełączać pomiędzy innymi sprzętami z rodziny Galaxy, a jeśli rozładują się w środku dnia – za sprawą funkcji PowerShare możemy przywrócić je do pełnej sprawności, ładując za pośrednictwem smartfonu. O ile w ogóle do takiego niespodziewanego rozładowania się urządzenia kiedykolwiek dojdzie, gdyż żywotność baterii słuchawek wynosi wokół 5 godzin. A etui ładujące wyposażono w baterię na dodatkowe 15 godzin odtwarzania.

Sprawdź bezprzewodowe słuchawki douszne Samsung Galaxy Buds2 – poznaj ofertę świąteczną Samsung

Z punktu widzenia jakości odtwarzanego dźwięku słuchawki douszne Galaxy Buds2 również mają sporo do zaoferowania. Słuchawki wyposażono w system aktywnej redukcji szumów, który dźwięki otoczenia, pozwalając w pełni skupić się na odtwarzanej muzyce bądź prowadzonej rozmowie. Pod obudową umieszczono zaś dwudrożne dynamiczne głośniki wybrzmiewające mocnym dźwiękiem o wyraźnie zarysowanym basie oraz krystalicznie czystych wysokich tonach. Warto także wspomnieć, że mamy tu do czynienia z najlżejszymi słuchawkami z serii Galaxy.

Słuchawki bezprzewodowe Samsung Galaxy Buds2 dostępne są w czterech wersjach kolorystycznych: czarnej, oliwkowej, lawendowej oraz białe