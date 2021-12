Prezentownik naEKRANIE: Najciekawsze prezenty dla gadżeciarzy

Źródło: naEKRANIE.pl

Od ultraprzenośnych okularów VR, telewizorów-obrazów aż po słuchawki wyglądające jak szminka. Świat nowych technologii przepełniony jest urządzeniami, które przykuwają naszą uwagę oryginalną formą bądź ciekawą funkcjonalnością. W poniższym zestawieniu prezentujemy pomysły na takie nietuzinkowe prezenty dla prawdziwych gadżeciarzy.

HTC VIVE Flow

HTC Vive Flow

Wirtualna Rzeczywistość na dobre zawitała w wielu domach i biurach, a z każdym kolejnym miesiącem szybko zyskuje na popularności. Otworzyła przed nami zupełnie nowe możliwości, pozwala wyjść daleko poza ramy codzienności i rozwijać kreatywność. Sukcesywnie przebija się do mainstreamu i robi się o niej coraz głośniej, m.in. za sprawą zestawów o mobilnym charakterze. Okulary HTC VIVE Flow rozszerzają tę kategorię produktową i pokazują nowy kierunek rozwoju sektora VR. Wynoszą tę technologię w nowy wymiar.

Tym, co czyni ten sprzęt wyjątkowym, jest jego nietuzinkowa forma. W nad wyraz eleganckiej obudowie zamknięto w pełni niezależny system do obsługi szeroko rozumianej wirtualnej rzeczywistości. System, który przywodzi na myśl naszpikowane technologią okulary przeciwsłoneczne godne sesji okładkowej w cyberpunkowym magazynie modowym, a nie klasyczne gogle VR.

Okulary powstały z myślą o tych odbiorcach, którzy chcieliby wyrwać się z oków fizycznego świata i bez skrępowania przemieszczać się po cyfrowym świecie. VIVE Flow są niezwykle kompaktowe, lekkie i proste w obsłudze, dlatego wystarczy połączyć je z telefonem, aby błyskawicznie przenieść się do prywatnego kina i na wielkim ekranie wyświetlić ulubione filmy, seriale czy relacje z rozgrywek sportowych. Okulary pomogą także zorganizować cyfrowe spotkania i szkolenia, zwiedzić wirtualne reprezentacje słynnych muzeów czy wizualnie wspomóc medytację. W eksploracji tych wszystkich światów pomoże zaś serwis VIVEPort VISTA, który w ramach ujednoliconej subskrypcji odda użytkownikowi dostęp do dziesiątek aplikacji.

Projektanci odpowiedzialni za VIVE Flow zadbali o to, aby maksymalnie pogłębić immersyjność naszych doświadczeń. Pomoże w tym zarówno wysoka rozdzielczość 3,2K, 100-stopniowe pole widzenia jak i głośniki szczelinowe zainstalowane w zausznikach, które przystosowano do symulowania przestrzennego brzmienia. A jeśli ktoś zechce w pełni zanurzyć się w innej rzeczywistości – może sparować VIVE Flow ze słuchawkami Bluetooth, aby całkowicie odciąć się od zewnętrznego świata.

HTC VIVE Flow ma jeszcze jedną technomagiczną właściwość, której na próżno szukać u konkurencji – system optyczny wyposażony w soczewki z regulacją dioptrii. Dzięki niemu osoby z wadą wzroku mogą korzystać z HTC VIVE Flow nawet bez okularów korekcyjnych. Okulary można kupić pod tym linkiem.

Samsung The Frame

Samsung The Frame 2021

Kto powiedział, że nowoczesne telewizory muszą przytłaczać nasze salony swoją toporną formą? Czasy gigantycznych odbiorników już dawno odeszły w zapomnienie, a seria The Frame jest kwintesencją nowej ery telewizyjnego wzornictwa przemysłowego. Te urządzenia zaprojektowano w taki sposób, aby idealnie wpasowały się w nasze mieszkania, przeistaczając się w wysublimowaną technologiczną dekorację.

Telewizory The Frame łączą bowiem w sobie dwie funkcje – z jednej strony mają służyć do oglądania filmów, seriali i grania w gry, z drugiej zaś ozdobić nasze wnętrza dzięki ich nietypowej konstrukcji. Jak sama nazwa wskazuje, odbiorniki upodobniono do klasycznych obrazów. Elektronikę odpowiedzialną za przetwarzanie treści wtłoczono do modułu One Connect, który łączymy z matrycą za pośrednictwem półprzezroczystego kabla. Sama matryca ma zaledwie 2,5 cm grubości i zamknięto ją w przylegającej do ściany obudowie.

To jednak nie wystarczyłoby, aby nazwać The Frame telewizorem-obrazem, smukłych odbiorników na rynku nie brakuje. W tej serii wyjątkowy jest Tryb Sztuka, który pozwoli wyświetlić dzieła sztuki. Kiedy nie korzystamy z telewizora, możemy przełączyć go w ten energooszczędny tryb, aby przyozdobić nasze ściany dziełami mistrzów. Możemy nawet oprawić je w cyfrowe passe-partout oraz dokupić opcjonalne wymienne ramki, aby dopasować wygląd telewizora do naszego salonu. Producent stworzył nawet serwis subskrypcyjny, w ramach którego udostępnia tysiące dzieł sztuki mistrzów fotografii i malarstwa z najsłynniejszych muzeów świata.

Huawei Freebuds Lipstick

Huawei FreeBuds Lipstick

Kto powiedział, że słuchawki smartfonowe muszą mieć nudną, niczym niewyróżniającą się formę? Na pewno nie projektanci Huawei. Korporacja wyszła z założenia, że sprzęt, z którego korzystamy na co dzień, powinien przykuwać wzrok. Tak powstały słuchawki Huawei Freebuds Lipstick, które łączą w sobie wysoką funkcjonalność z ekskluzywnym wyglądem - ten gadżet zamknięto w etui do złudzenia przypominającym klasyczną szminkę, a same pchełki przyozdobiono burgundową obudową.

Mimo swojej nietuzinkowej formy, Huawei Freebuds Lipstick są czymś więcej niż tylko ekskluzywnie wyglądającym gadżetem technologicznym. Mamy tu do czynienia z topowymi słuchawkami mobilnymi od Huawei, które pozwolą korzystać m.in. z technologii aktywnej redukcji szumów, aby wytłumić dźwięki otoczenia. Po sparowaniu ich z aplikacją Huawei AI Life pozwolą skonfigurować funkcje, jakie wywołamy po stuknięciu w ich obudowę, a także skorzystać z narzędzia Adaptive Ear-Matching. Po jego odpaleniu oprogramowanie przeanalizuje kształt kanału słuchowego użytkownika, aby spersonalizować algorytmów filtrujące do fizjonomii użytkownika.

Jeśli szukasz ekskluzywnego prezentu dla osoby, która na równi ceni wysublimowane wzornictwo przemysłowe i wysoką funkcjonalność, Huawei Freebuds Lipstick mogą przypaść jej do gustu. Etui urządzenia wykonano tak starannie, że postronne osoby mogą nawet nie zorientować się, iż skrywa zaawansowany gadżet technologiczny a nie zwykłą szminkę.