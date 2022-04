Program TV na Majówkę 29.04 - 3.05: trylogia Johna Wicka, Szklana pułapka i Szeregowiec Ryan

fot. Lionsgate

Seriale:

PIĄTEK:

Pokonani – sez. 1, odc. 1 – 4

20:00

CANAL+ Seriale

Amerykański gliniarz, Max McLaughlin (Taylor Kitsch) przybywa do zniszczonej stolicy pokonanych Niemiec. Ma wspierać tworzenie policyjnych struktur w mieście bezprawia i chaosu. W zadaniu pomaga mu lokalna policjantka Elsie Garten (Nina Hoss). Na ich celowniku znajduje się przestępca o pseudonimie Engelmacher, Al Capone powojennego Berlina (Sebastian Koch). Max poszukuje także swojego zaginionego po wojnie brata Moritza (Logan Marshall-Green), który realizuje samozwańczą misję, będącą krucjatą na byłych nazistach. Wsparciem dla Maxa, ma być stacjonujący w Berlinie konsul, Tom Franklin (Michael C. Hall). Powojenny Berlin pełen jest jednak tajemnic oraz sekretów, które starają się ukryć jego mieszkańcy.

SOBOTA:

Pazury – sez. 4, odc. 1 – 10

20:00

HBO3

Serial Claws opowiada o życiu i przestępstwach pięciu kobiet, które pracują w salonie stylizacji paznokci na Florydzie.

NIEDZIELA:

Odwilż – sez. 1, odc. 1

20:10

HBO

Szczecin, przełom zimy i wiosny. Spod pękającego lodu na powierzchnię wypływa ciało młodej kobiety. Kim była, dlaczego zginęła, kogo po sobie zostawiła? Czy ci, którzy ją dziś opłakują, znali ją naprawdę? Te pytania i poszukiwanie odpowiedzi na nie będą dla głównej bohaterki mocnym, choć początkowo nieuświadomionym impulsem do konfrontacji z własną sytuacją: samotnej matki, odtwarzającej rolę perfekcyjnej policjantki, a przede wszystkim człowieka w momencie kryzysu.

Obsesja Eve – sez. 4, odc. 1

21:00

HBO3

Historia skupia się na agentce Eve (Oh), która jest znudzona siedzeniem przy biurku. Po drugiej stronie jest zaś Villanelle (Comer), porywająca i utalentowana morderczyni. Te dwie zaciekłe i inteligentne kobiety, które mają na swoim punkcie obsesję, idą łeb w łeb w niezwykłej grze w kotka i myszkę.

PONIEDZIAŁEK:

Barry – sez. 3, odc. 2

21:10

HBO

Serial Barry opowiada historię tytułowego mężczyzny, byłego żołnierza piechoty morskiej, który niezadowolony ze swojego życia wyrusza do Los Angeles, aby kogoś zabić. Na miejscu jednak odkrywa swoją nową pasję, aktorstwo.

WTOREK:

Miasto jest nasze – odc. 2

20:10

HBO

Fabuła We Own the City, którego akcja rozgrywa się w Baltimore 2015, ukazuje zbrodniczy spisek na niespotykaną dotąd skalę, który rozwijał się w policji.

