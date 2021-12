Program TV na Sylwestra i Nowy Rok 31.12 - 01-02.01: Ciche miejsce 2, Palm Springs

fot. Paramount Pictures

Seriale:

PIĄTEK:

Mare z Easttown – odc. 1 – 7

20:00

HBO3

Główna bohaterka prowadzi śledztwo w sprawie lokalnego morderstwa, które odciśnie piętno na jej rozpadającym się życiu prywatnym.

SOBOTA:

Od nowa – sez. 1, odc. 1 – 6

20:00

HBO3

Serial oparty jest na książce Od nowa autorstwa Jean Hanff Korelitz. Bohaterką jest Grace Sachs (Nicole Kidman), które żyje tak, jak zawsze chciała. Jest terapeutkę odnoszącą sukcesy, która zaraz ma wydać pierwszą książkę. Ma oddanego męża i syna, który uczęszcza do prywatnej szkoły w Nowym Jorku. Nagle życie wywraca się jej do góry nogami – mąż zaginął, śmierć puka do drzwi, gdy Grace odkrywa, że jej mąż nie był tym, kim myślała.

NIEDZIELA:

Sprawa Stephena Lawrence'a – odc. 1 – 3

20:10

ale kino+

Londyn, rok 1993. Czarnoskóry student Stephen Lawrence ginie od ciosu nożem. Wydaje się, że ujęcie i skazanie zabójców jest jedynie kwestią czasu. Sprawa się jednak przewleka, czego powodem jest opieszałość stróżów prawa. Zdesperowani rodzice młodego mężczyzny, Doreen (Sharlene Whyte) i Neville (Hugh Quarshie), przez lata zmuszeni są dochodzić sprawiedliwości. W końcu w sprawę angażuje się detektyw Clive Driscoll (Steve Coogan). Współpracujący z małżonkami mężczyzna stopniowo łączy ze sobą fakty, które nadają śledztwu właściwy kierunek. Okazuje się, że winnych należy szukać w środowisku miejscowych gangów. Odwołujący się do autentycznych wydarzeń serial, który ujawnia rasizm i korupcję ówczesnych brytyjskich służb.

